Mengungkap masa lalu, membangun kembali masa depan, bersama Bob

Membawa kejelasan, kecepatan, dan modernisasi ke sistem penting APIS IT.
APIS IT, penyedia TIK publik Kroasia yang mendukung layanan digital pemerintah, perlu memodernisasi serangkaian sistem kritis misi yang telah mengumpulkan utang teknis selama puluhan tahun. Beberapa beban kerja dasar, termasuk pekerjaan JCL/PL/I (Job Control Language/Programming Language One) awal 1990-an, aplikasi Java 8, dan sistem EGL (Enterprise Generation Language) berusia 20 tahun yang berjalan pada IBM® CICS (Customer Information Control System), memiliki sedikit atau tidak ada dokumentasi dan sangat bergantung pada pengetahuan institusi. Hal ini membuat sulit untuk memahami arsitektur keadaan saat ini dan memperlambat upaya untuk merencanakan modernisasi dengan aman. Sementara itu, tim pengujian membutuhkan solusi Otomatisasi komprehensif yang mampu Orchestrate REST (Representational State Transfer) API, layanan SOAP (Simple Object Access Protocol), dan interaksi basis data—kemampuan yang secara tradisional membutuhkan waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan untuk dibangun dari awal.
Kebutuhan modernisasi lebih lanjut muncul dalam aset .NET APIS IT, di mana layanan SOAP berusia satu dekade memerlukan migrasi ke arsitektur REST modern, dan Manajer API .NET Core 3.1 internal telah mengumpulkan dependensi dan utang teknis yang tidak perlu. Memperbarui sistem ini secara manual akan menuntut upaya rekayasa yang signifikan dan memperkenalkan risiko di seluruh platform.
Untuk melangkah maju, APIS IT membutuhkan solusi yang mampu dengan cepat memahami sistem lama, mempercepat dokumentasi, serta mendukung modernisasi dalam skala besar baik pada mainframe maupun aplikasi modern.
Sebagai bagian dari program transformasi yang lebih luas, APIS IT memulai pengujian awal IBM® Bob, mitra SDLC IBM®. Arsitektur hybrid, terbuka, dan dapat diperluas Bob memungkinkannya untuk berintegrasi langsung ke lingkungan APIS IT yang ada, memungkinkan analisis cepat dari sistem lama dan modern dengan pengaturan minimal.
APIS IT pertama kali menerapkan Bob ke mainframe dan beban kerja lama yang paling kompleks. Menggunakan eksekusi terkoordinasi dan validasi otomatis, Bob menganalisis lebih dari 36 pekerjaan JCL dan aplikasi PL/I multimodul, alur eksekusi rekayasa balik dan dependensi sambil menghasilkan dokumentasi teknis yang komprehensif dan diagram arsitektur Mermaid. Bob juga menafsirkan aplikasi EGL/CICS berusia 20 tahun, menghasilkan dokumentasi multi-format lengkap dan peralatan Python untuk konversi diagram untuk memberikan kejelasan arsitektur yang sebelumnya membutuhkan upaya manual yang ekstensif.
Di ekosistem .NET, Bob memberikan akselerasi serupa. Menggunakan perencanaan multi-langkah dan penyempurnaan berulang, Bob merefaktorasi layanan SOAP berusia 10 tahun menjadi REST API .NET 8 modern dalam beberapa jam, mempertahankan logika bisnis yang ada sambil menghasilkan kode siap produksi tanpa kesalahan kompilasi. Bob juga memodernisasi API Manager API .NET Core 3.1 internal APIS IT dengan menghapus dependensi basis data yang tidak perlu, menyederhanakan pola yang direkayasa berlebihan, memigrasikan konfigurasi ke file aplikasi, dan memutakhirkan solusi ke .NET 8. Sepanjang proses, kemampuan shell dan remote shell Bob memungkinkan pembersihan ketergantungan, validasi build, dan dokumentasi arsitektur sebelum dan sesudah terperinci.
IBM® Bob memberikan keuntungan yang cepat dan material di beberapa prioritas modernisasi organisasi yang paling kompleks. Bob memungkinkan tim untuk menafsirkan beban kerja lama yang tidak didokumentasikan selama beberapa dekade, menghasilkan dokumentasi bahasa Kroasia lengkap untuk pekerjaan JCL/PL/I dengan akurasi 100% terverifikasi operator. Kejelasan ini membuka kemajuan yang aman dari upaya modernisasi yang telah lama bergantung pada pengetahuan kelembagaan. Bob juga membawa transparansi ke sistem EGL/CICS yang sangat tua, menghasilkan dokumentasi arsitektur multiformat dan analisis proses 10 kali lebih cepat daripada metode manual, memberikan APIS TI insight yang dapat ditindaklanjuti ke salah satu platform yang paling kritis untuk misi.
Untuk mendukung pengujian, Bob mengaktifkan pengiriman platform otomatisasi pengujian React+SQLite lengkap hanya dalam dua hari, mewakili peningkatan produktivitas 5-6 kali lipat dibandingkan pendekatan tradisional yang dibantu LLM. Solusi yang dihasilkan menyediakan APIS IT dengan fondasi modular yang siap produksi untuk pengujian otomatis di seluruh alur kerja REST, SOAP, dan basis data.
Di dalam estate .NET, Bob lebih lanjut menekan jadwal modernisasi. Layanan SOAP yang berusia satu dekade sepenuhnya difaktorkan ulang menjadi REST API modern dalam beberapa jam, dengan 100% kode diperbarui dan tidak ada masalah kompilasi. Bob juga menyederhanakan API Manager internal dengan menghapus dependensi yang tidak perlu, merampingkan pola arsitektur, memigrasikan konfigurasi, dan memutakhirkan solusi ke.NET 8 yang biasanya membutuhkan waktu berminggu-minggu, diselesaikan dalam lima hingga enam jam. Penyempurnaan ini mengurangi basis kode sebesar 30%, menghilangkan 50% dependensi, dan meningkatkan kinerja dan efisiensi memori.
Bob membantu APIS IT menerobos hambatan lama dan mendorong kemajuan yang lebih cepat di seluruh sistem warisan dan modernnya. Dengan akurasi, kecepatan, dan insight arsitektur yang konsisten, Bob memungkinkan APIS IT untuk beralih dari penemuan ke pengiriman dengan percaya diri—mencapai hasil dalam hitungan jam, bukan berminggu-minggu.
APIS IT adalah penyedia TIK publik terkemuka dari Kroasia dan mitra teknologi utama bagi pemerintah Kroasia. Dengan pengalaman lebih dari 60 tahun, ia memberikan layanan TI yang aman dan berkualitas tinggi yang mendukung transformasi digital administrasi publik dan memodernisasi proses bisnis pemerintah.
Semua pengalaman klien didasarkan pada versi pratinjau awal IBM® Bob. Semua hasil didasarkan pada detail yang dibagikan oleh klien. Spesifikasi dan fungsionalitas produk akhir mungkin berbeda dari versi pratinjau awal. Hasil individu dapat bervariasi.
