Mengungkap masa lalu, membangun kembali masa depan, bersama Bob

APIS IT, penyedia TIK publik Kroasia yang mendukung layanan digital pemerintah, perlu memodernisasi serangkaian sistem kritis misi yang telah mengumpulkan utang teknis selama puluhan tahun. Beberapa beban kerja dasar, termasuk pekerjaan JCL/PL/I (Job Control Language/Programming Language One) awal 1990-an, aplikasi Java 8, dan sistem EGL (Enterprise Generation Language) berusia 20 tahun yang berjalan pada IBM® CICS (Customer Information Control System), memiliki sedikit atau tidak ada dokumentasi dan sangat bergantung pada pengetahuan institusi. Hal ini membuat sulit untuk memahami arsitektur keadaan saat ini dan memperlambat upaya untuk merencanakan modernisasi dengan aman. Sementara itu, tim pengujian membutuhkan solusi Otomatisasi komprehensif yang mampu Orchestrate REST (Representational State Transfer) API, layanan SOAP (Simple Object Access Protocol), dan interaksi basis data—kemampuan yang secara tradisional membutuhkan waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan untuk dibangun dari awal.

Kebutuhan modernisasi lebih lanjut muncul dalam aset .NET APIS IT, di mana layanan SOAP berusia satu dekade memerlukan migrasi ke arsitektur REST modern, dan Manajer API .NET Core 3.1 internal telah mengumpulkan dependensi dan utang teknis yang tidak perlu. Memperbarui sistem ini secara manual akan menuntut upaya rekayasa yang signifikan dan memperkenalkan risiko di seluruh platform.

Untuk melangkah maju, APIS IT membutuhkan solusi yang mampu dengan cepat memahami sistem lama, mempercepat dokumentasi, serta mendukung modernisasi dalam skala besar baik pada mainframe maupun aplikasi modern.