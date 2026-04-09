Laju modernisasi baru

Modernisasi yang dipimpin AI, disampaikan dengan IBM® Bob
BlueApp, platform pencocokan konsultan volume tinggi Blue Pearl yang didukung oleh pencarian, otomatisasi alur kerja, dan peringkat berbasis Machine Learning (ML), berkembang dalam skala dan kompleksitas. Tertinggal di Java 11 berarti platform tidak dapat memperoleh manfaat dari baseline Dukungan Jangka Panjang (LTS) modern yang memberikan manfaat keamanan dan kepatuhan yang lebih kuat, termasuk perbaikan kumulatif selama bertahun-tahun dan peningkatan Java Virtual Machine (JVM) modern seperti pola konkurensi yang lebih efisien.
Di tingkat teknik, pengembang menghadapi gesekan dari Antarmuka Pemrograman Aplikasi (API) yang tidak digunakan lagi dan ketidakcocokan ketergantungan yang memperlambat pengiriman dan menambah overhead untuk pekerjaan pemeliharaan. Pindah ke Java 25 (LTS) menawarkan cara untuk merampingkan pengembangan, menyelaraskan platform dengan landasan teknis modern, dan menciptakan kesuksesan internal yang dapat dirujuk yang mendukung strategi modernisasi berbantuan AI Blue Pearl yang lebih luas. Secara historis, pengangkatan serupa secara rutin membutuhkan waktu sekitar 30 hari atau lebih dari upaya rekayasa.
Memilih IBM® Bob, mitra SDLC IBM®, Blue Pearl mempercepat analisis, refactoring, dan verifikasi sambil menjaga tim teknik tetap terkendali melalui pos pemeriksaan tata kelola dan validasi CI/CD. Sebagai pengguna awal Bob, tim mendapat manfaat dari panduan sadar arsitektur yang selaras dengan pola desain dan perpustakaan internal yang ada. Bob mendukung refactoring otomatis untuk API dan hotspot kode yang tidak digunakan lagi, memberikan insight penyelarasan‑dependensi untuk mengidentifikasi masalah kompatibilitas dan jalur peningkatan yang layak, dan mempercepat modernisasi pengujian dengan memperbarui dan memperluas cakupan unit dan integrasi.
Peningkatan tersebut dilaksanakan melalui pendekatan pengiriman terstruktur selama tiga hari. Hari ke-1 berfokus pada penilaian melalui pemindaian basis kode dan ketergantungan, identifikasi API yang tidak digunakan lagi, pengurutan, dan gerbang penerimaan. Hari ke-2 berpusat pada refactoring, modernisasi pola, peningkatan dependensi, dan menstabilkan build dan pengujian. Hari ke-3 menyelesaikan transformasi dengan integration testing dan unit dan integrasi, perbandingan kinerja terhadap baseline, pemeriksaan keamanan, penerapan, dan rilis yang dipantau. Pendekatan ini menciptakan gerakan pengiriman berulang yang dapat dikemas Blue Pearl sebagai penawaran modernisasi siap klien.
Modernisasi memberikan efisiensi dan peningkatan kualitas yang signifikan untuk BlueApp. Dengan menyelesaikan peningkatan ke Java 25 (LTS) hanya dalam tiga hari—dibandingkan dengan durasi ~30 hari yang khas untuk upaya serupa—Blue Pearl mencapai siklus pengiriman ~ 90% lebih cepat dan mempertahankan 160+ jam teknik untuk pekerjaan bernilai lebih tinggi. Penerapan tersebut memasuki tahap produksi tanpa cacat pasca-penerapan selama periode stabilisasi awal, yang menegaskan keandalan peningkatan tersebut. Tolok ukur kinerja menunjukkan ~ 15% waktu respons lebih cepat di seluruh alur kerja utama, dan perpindahan ke baseline LTS modern memperkuat postur keamanan platform secara keseluruhan.
Keterlibatan ini juga menciptakan momentum strategis untuk Blue Pearl dan IBM®. Tim membentuk gerakan modernisasi berulang yang dapat diperluas di seluruh produk internal, mendukung upaya masa depan dalam meningkatkan standarisasi, otomatisasi dokumentasi, refactoring, dan peningkatan kualitas. Secara paralel, keberhasilan inisiatif memposisikan modernisasi Java sebagai penawaran yang kuat dalam program migrasi dan modernisasi cloud yang lebih luas, membuka 15-20 peluang klien untuk keterlibatan serupa. Blue Pearl dan IBM® juga Jelajahi lokakarya dan penilaian bersama untuk mengidentifikasi kandidat modernisasi yang cepat‑menang, memperkuat dampak transformasi awal yang dibantu–BOB ini.
Blue Pearl adalah pengembang solusi cloud dan mitra konsultasi terkemuka, yang berkantor pusat di Afrika Selatan. Tim Blue Pearl menyediakan layanan konsultasi profesional, yang disesuaikan untuk melengkapi strategi dan manajemen bisnis klien. Prioritas perusahaan adalah untuk menambah nilai pada setiap bisnis dengan mendengarkan, menganalisis, dan menciptakan solusi khusus yang mendorong pertumbuhan dan inovasi.
Semua pengalaman klien didasarkan pada versi pratinjau awal IBM® Bob. Semua hasil didasarkan pada detail yang dibagikan oleh klien. Spesifikasi dan fungsionalitas produk akhir mungkin berbeda dari versi pratinjau awal. Hasil individu dapat bervariasi.
