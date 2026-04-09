Laju modernisasi baru

BlueApp, platform pencocokan konsultan volume tinggi Blue Pearl yang didukung oleh pencarian, otomatisasi alur kerja, dan peringkat berbasis Machine Learning (ML), berkembang dalam skala dan kompleksitas. Tertinggal di Java 11 berarti platform tidak dapat memperoleh manfaat dari baseline Dukungan Jangka Panjang (LTS) modern yang memberikan manfaat keamanan dan kepatuhan yang lebih kuat, termasuk perbaikan kumulatif selama bertahun-tahun dan peningkatan Java Virtual Machine (JVM) modern seperti pola konkurensi yang lebih efisien.

Di tingkat teknik, pengembang menghadapi gesekan dari Antarmuka Pemrograman Aplikasi (API) yang tidak digunakan lagi dan ketidakcocokan ketergantungan yang memperlambat pengiriman dan menambah overhead untuk pekerjaan pemeliharaan. Pindah ke Java 25 (LTS) menawarkan cara untuk merampingkan pengembangan, menyelaraskan platform dengan landasan teknis modern, dan menciptakan kesuksesan internal yang dapat dirujuk yang mendukung strategi modernisasi berbantuan AI Blue Pearl yang lebih luas. Secara historis, pengangkatan serupa secara rutin membutuhkan waktu sekitar 30 hari atau lebih dari upaya rekayasa.