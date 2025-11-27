Sekelompok orang berkolaborasi di papan tulis yang ditutupi dengan diagram di kantor modern, dilihat melalui dinding kaca.
Kecerdasan Buatan Otomatisasi IT

Dokumentasi kode AI: Manfaat dan kiat utama

By Rina Diane Caballar , Cole Stryker
diterbitkan 27 November 2025
diperbarui 13 Mei 2026

Dokumentasi kode adalah bagian penting dari proses pengembangan perangkat lunak. Tetapi bagi banyak pengembang perangkat lunak, mendokumentasikan kode dapat menjadi tugas yang memakan waktu yang sering menghilangkan tujuan utama mereka menulis kode.

Di sinilah kecerdasan buatan berperan. Alat yang didukung AI generatifmenggunakan model bahasa besar (LLM) untuk membuat dan memelihara dokumentasi lebih efisien. Kode LLM telah dilatih atau diperhalus pada kumpulan data pengodean, menganalisis sintaks kode sumber, struktur dan semantik. Berdasarkan pola yang mereka kumpulkan, model AI menghasilkan dokumentasi tingkat rendah seperti komentar kode sebaris yang menjelaskan baris atau blok kode, dan string dokumentasi, atau docstring, yang menggambarkan kelas, fungsi, metode, atau modul tertentu.

Berikut cara alat AI dapat memanfaatkan dokumentasi kode alur kerja, dengan beberapa tip bonus untuk membantu tim rekayasa perangkat lunak mendapatkan manfaat maksimal dari AI untuk mendokumentasikan kode.

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Otomatisasi dokumentasi kode

Laporan Pengembangan Perangkat Lunak dengan Bantuan AI 2025 dari program riset DORA Google Cloud menemukan bahwa 64% profesional pengembangan perangkat lunak yang disurvei menggunakan AI untuk menulis dokumentasi.1

Otomatisasi dapat menghemat waktu dan tenaga pengembang, memungkinkan mereka untuk lebih fokus pada merancang algoritma, merumuskan logika, dan pemecahan masalah. Selain itu, asisten pengodean seperti Gemini Code Assist, GitHub Copilot, dan Tabnine dapat ditautkan langsung ke lingkungan pengembangan terintegrasi (IDE) dan ruang kerja populer seperti Eclipse, JetBrains IDE, dan Visual Studio Code. Pemrogram tetap “dalam arus” saat mereka membuat kode, dengan asisten AI merekomendasikan komentar sebaris dan docstring yang sadar konteks secara real time.

Kiat utama: Dokumentasi yang dihasilkan AI masih membutuhkan keahlian pembuat kode manusia untuk mengisi detail yang hilang, terutama dalam hal logika canggih, algoritma kompleks, atau kasus tepi. Keahlian seorang programmer juga diperlukan untuk mengidentifikasi penjelasan kode yang tidak diperlukan, komentar yang redundan, serta saran yang terlalu umum sehingga menambah kompleksitas kode.

Memfasilitasi pembaruan

Dokumentasi kode sering kali terabaikan, terutama ketika organisasi harus memprioritaskan penanganan masalah dengan tingkat keparahan atau prioritas yang tinggi. Akibatnya, dokumentasi dapat menjadi tidak sinkron dengan kondisi terkini repository (disebut juga repo). Informasi yang sudah tidak lagi akurat dapat menghambat pemeliharaan kode, mengurangi efektivitas upaya optimalisasi kinerja, serta memperlambat proses orientasi anggota tim baru.

Asisten AI dapat membantu mempersempit perbedaan, segera mencerminkan perubahan kode dalam dokumentasi. Platform seperti Mintlify, misalnya, memiliki agen AI yang memperbarui dokumen yang relevan berdasarkan tautan permintaan pull untuk menggabungkan perubahan fitur.

Memperbarui dokumentasi kode adalah contoh penggunaan yang berkembang untuk tim pengembangan perangkat lunak. Menurut Survei Pengembang Stack Overflow 2025, hampir seperempat (24,8%) pengembang sebagian besar menggunakan AI dan lebih dari seperempat (27,3%) sebagian menggunakan AI untuk membuat atau memelihara dokumentasi.2

Kiat utama: Ambil pembaruan selangkah lebih jauh dengan memasukkan dokumentasi kode AI ke dalam pipeline integrasi berkelanjutan/pengiriman berkelanjutan (CI/CD) Anda. Pastikan untuk memeriksa kompatibilitas dengan tumpukan teknologi yang ada dan ekosistem perangkat lunak yang lebih luas. Misalnya, platform GitBook menawarkan sinkronisasi dokumentasi dengan sistem kontrol versi berbasis Git seperti GitHub dan GitLab.

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Mempertahankan standar dokumentasi kode

Mirip dengan konvensi pengodean, dokumentasi kode juga harus mengikuti gaya dan struktur yang konsisten. Berpegang teguh pada mereka bisa menjadi tantangan, khususnya untuk perusahaan besar dan repo sumber terbuka dengan banyak kontributor.

Seperti alat ulasan kode AI yang memeriksa kualitas kode, fungsionalitas, dan gaya, alat dokumentasi kode AI dapat menilai seluruh dokumentasi dan secara otomatis menerapkan perubahan gaya dan struktur yang diperlukan. Banyak dari alat AI ini juga mengikuti standar dokumentasi tergantung pada bahasa pemrograman, seperti Javadoc untuk Java, JSDoc untuk JavaScript dan penurunan harga untuk Python dan lainnya.

Kiat utama: Buat templat yang menata pedoman gaya dan struktur untuk dokumentasi kode, lalu melatih atau penyempurnaan alat AI pilihan Anda pada templat tersebut. Pertimbangkan untuk melatih atau menyempurnakan generator dokumentasi Anda tidak hanya di seluruh basis kode Anda tetapi juga pada basis pengetahuan tingkat tinggi atau dokumentasi teknis lainnya—termasuk diagram arsitektur, diagram alur desain, dan dokumen persyaratan produk— untuk menambah konteks lebih lanjut dan meningkatkan kualitas dokumentasi.

Menyederhanakan dokumentasi API

Dokumentasi kode juga mencakup tipe eksternal, yang biasanya berhadapan dengan pelanggan dan disesuaikan untuk pengembang dan pengguna di luar perusahaan. Misalnya, dokumentasi antarmuka pemrograman aplikasi (API) menguraikan kelas, fungsi, metode, dan modul yang tersedia dari API publik proyek perangkat lunak.

Generator dokumentasi dapat menghasilkan dokumentasi API dalam berbagai format, termasuk HTML, PDF dan XML, sebagai respons terhadap prompt. Alat berbasis AI ini mengevaluasi file kode untuk menghasilkan deskripsi titik akhir, struktur parameter permintaan dan skema respons, dan juga informasi terperinci tentang persyaratan otentikasi dan kode kesalahan.

Kiat utama: Dokumentasi API yang dihasilkan AI perlu ditinjau oleh pembuat kode manusia. Verifikasi output untuk memastikannya akurat, lengkap, dan berkualitas tinggi.

Penyederhanaan modernisasi kode lama

Memodernisasi kode lama dapat menjadi tantangan dan dengan demikian membutuhkan rencana yang cermat. Langkah pertama melibatkan pemahaman seluruh basis kode dengan meninjau dokumentasi yang tersedia. Namun, sistem lama biasanya tidak memiliki dokumentasi yang memadai, sehingga tugas jatuh ke tangan pengembang untuk memiliki cukup pemahaman tentang sistem.

Asisten pengodean yang didukung AI seperti IBM® Bob dapat membantu proses modernisasi. Asisten ini telah dilatih pada bahasa pemrograman yang berbeda—bahkan yang lebih tua—melengkapi mereka dengan kemampuan untuk mengurai basis kode, memetakan dependensi dan menghasilkan dokumentasi kode yang jelas. Pengembang kemudian dapat menggunakan dokumentasi buatan AI untuk men-debug kode lama dan memandu pendekatan modernisasi mereka, baik itu pemfaktoran ulang kode, migrasi, atau penulisan ulang kode.

Tip utama: Mulailah dari yang kecil untuk menghindari kewalahan. Bagilah basis kode menjadi modul yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola dan dokumentasikan satu per satu. Pilih komponen inti atau penting, lalu lanjutkan ke rantai dokumentasi ke area yang kurang penting atau kecil.

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Penyusun

Rina Diane Caballar

Staff Writer

IBM Think

Cole Stryker

Staff Editor, AI Models

IBM Think

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Catatan kaki

1. Bagaimana pengembang menggunakan AI? Di dalam laporan DORA 2025 kami, Google, 23 September 2025
2. Survei Pengembang, Stack Overflow, 2025

 