Apa itu pull request?

Pull request (PR) adalah metode untuk mengusulkan perubahan pada basis kode. Pengembang perangkat lunak melakukan fork pada repositori utama (disebut juga repo) ke cabang terpisah, melakukan commit kode di cabang tersebut selama proses pengembangan, lalu membuat pull request untuk menandai perubahan yang diusulkan agar melalui ulasan kode sebelum perubahan tersebut ditarik atau digabungkan ke basis kode utama.

PR adalah mekanisme umum di repositori Git seperti Bitbucket dan GitHub. GitLab menerapkan istilah “permintaan gabungan” alih-alih permintaan tarik untuk proses yang sama.

Pengembang dapat membuat permintaan tarik menggunakan antarmuka baris perintah (CLI) atau antarmuka web. Pull request baru biasanya dibuka untuk perbaikan bug, pembaruan ketergantungan, fitur baru, atau kode yang direformasi. Pull request menyederhanakan ulasan kode, menjaga basis kode tetap sesuai standar, dan mendorong kolaborasi di antara anggota tim pengembangan perangkat lunak.