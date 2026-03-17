Apa itu pengodean aman?

Pengodean aman, juga disebut sebagai pemrograman aman, adalah praktik penulisan kode sumber yang memberikan perlindungan terhadap serangan siber dari aktor ancaman. Menanamkan keamanan ke dalam kode membantu membatasi kerentanan, dengan menciptakan perangkat lunak yang cukup kuat dan tangguh untuk melawan ancaman siber.

Pemrograman aman adalah bagian penting dari siklus proses pengembangan perangkat lunak aman (secure software development life cycle, SSDLC). Berbeda dengan SDLC tradisional, di mana keamanan hanya berperan selama fase pengujian, SSDLC memasukkan keamanan siber di setiap tahap proses pengembangan perangkat lunak. Keamanan kode bukan hanya fitur tambahan, add-on opsional, atau aspek terpisah, melainkan elemen penting dalam membangun perangkat lunak yang aman.

Pengodean aman juga termasuk dalam lingkup yang lebih luas, yaitu keamanan aplikasi. Pemrograman aman berfokus mengintegrasikan keamanan siber ke dalam kode, sementara keamanan aplikasi mencakup berbagai macam tindakan keamanan—mulai dari perlindungan perangkat keras hingga pertahanan berbasis perangkat lunak—dan melingkupi seluruh SDLC.

Eksploitasi kerentanan telah menjadi penyebab utama serangan, menurut X-Force Threat Intelligence Index 2026 dari IBM. Beralih ke pendekatan yang lebih proaktif dan preventif seperti pengodean aman dapat mendeteksi ancaman sebelum meningkat.