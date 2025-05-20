Arsitektur aplikasi kembali mencapai titik balik. Agen AI muncul sebagai blok bangunan yang kuat untuk sistem modern, melengkapi, memperluas, atau bahkan menggantikan layanan mikro tradisional.

Pergeseran arsitektur ini mempertahankan pola dasar komponen yang dapat dikomposisi sambil memberikan keuntungan yang signifikan dalam kecepatan pengembangan, kemampuan beradaptasi, dan kemampuan integrasi. Organisasi yang membangun aplikasi baru dengan kerangka kerja agen memposisikan diri mereka untuk keunggulan kompetitif dalam lingkungan teknologi yang berkembang pesat.