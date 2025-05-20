Arsitektur aplikasi kembali mencapai titik balik. Agen AI muncul sebagai blok bangunan yang kuat untuk sistem modern, melengkapi, memperluas, atau bahkan menggantikan layanan mikro tradisional.
Pergeseran arsitektur ini mempertahankan pola dasar komponen yang dapat dikomposisi sambil memberikan keuntungan yang signifikan dalam kecepatan pengembangan, kemampuan beradaptasi, dan kemampuan integrasi. Organisasi yang membangun aplikasi baru dengan kerangka kerja agen memposisikan diri mereka untuk keunggulan kompetitif dalam lingkungan teknologi yang berkembang pesat.
Sejarah arsitektur aplikasi mengungkapkan pola dekomposisi yang konsisten menuju komponen yang makin cerdas.
1990-an: Aplikasi monolitik
Sistem basis kode tunggal mendominasi komputasi perusahaan, menciptakan tantangan operasional yang signifikan:
Awal tahun 2000-an: Arsitektur berorientasi layanan (SOA)
SOA mengatasi keterbatasan monolitik dengan menguraikan aplikasi menjadi layanan yang selaras dengan bisnis:
2010-an: Layanan mikro
Arsitektur layanan mikro memecah aplikasi menjadi unit-unit yang lebih kecil dan dapat digunakan secara independen:
Menawarkan model hybrid: inti yang dikompilasi dengan lapisan penalaran
Menggunakan mode ganda: Kontrak API dengan pemahaman semantik
Lebih strategis (jalur penting ditambah antarmuka penalaran)
Layanan mikro pemrosesan pembayaran tradisional membutuhkan ribuan baris kode untuk menangani validasi, pemrosesan, status kesalahan, dan integrasi. Sebaliknya, agen AI berkinerja tinggi menggabungkan komponen yang telah dikompilasi sebelumnya untuk jalur penting dengan kemampuan penalaran untuk keputusan yang kompleks. Pendekatan hybrid ini membantu memastikan keandalan kinerja dan kecerdasan adaptif.
Misalnya, implementasi agen Semantic Kernel di C# dengan kompilasi ahead-of-time (AOT) menunjukkan bahwa sistem agen produksi dapat mencocokkan atau melebihi layanan mikro tradisional dalam kinerja sambil menambahkan kemampuan penalaran yang berharga.
Sama seperti layanan mikro yang memerlukan platform orkestrasi yang mendasarinya, agen AI membutuhkan kerangka kerja agen khusus. Solusi modern seperti Semantic Kernel dan LangChain Enterprise menyediakan infrastruktur yang diperlukan ini untuk koordinasi agen dengan kinerja Kelas Enterprise.
Kerangka kerja ini memberikan kemampuan di luar orkestrasi layanan tradisional dengan tetap mempertahankan standar kinerja kelas Enterprise yang diharapkan:
Pergeseran ke arsitektur agen memberikan keuntungan yang terukur, seperti:
Organisasi membutuhkan strategi implementasi praktis yang mempertahankan standar perusahaan sambil menangkap manfaat AI:
Menerapkan pendekatan yang mengutamakan kinerja dapat membantu organisasi mencapai manfaat operasional sambil membangun kemampuan AI strategis.
Rekayasa kualitas agen AI menuntut pendekatan yang berbeda secara fundamental dari pengujian perangkat lunak tradisional. Perusahaan terkemuka dalam arsitektur agen telah memelopori pengembangan berbasis eval-driven, sebuah metodologi yang memastikan agen memenuhi persyaratan fungsional dan standar penalaran.
Evaluasi adalah rangkaian pengujian khusus yang dirancang untuk menilai perilaku agen di berbagai dimensi:
Data internal di beberapa penyedia cloud, data, dan AI menunjukkan pengurangan yang signifikan dalam insiden produksi setelah menerapkan evaluasi multidimensi untuk sistem agen mereka.
Proses pengembangan yang matang yang didorong oleh evaluasi mencakup elemen-elemen kunci ini:
Mulailah dengan mendefinisikan ekspektasi di semua dimensi. Untuk setiap agen:
2. Pipeline evaluasi berkelanjutan
Bangun pipeline otomatis yang menjalankan evaluasi di seluruh siklus pengembangan:
Bergerak melampaui kasus uji statis dengan skenario yang dihasilkan secara dinamis:
4. Evaluasi kolaboratif manusia-AI
Gabungkan pengujian otomatis dengan keahlian manusia:
Cegah regresi kemampuan dengan:
Sebuah studi tahun 2024 dari The Stanford Institute for Human-Centrated AI (HAI) menemukan bahwa perusahaan yang menggunakan kerangka kerja evaluasi komprehensif mengalami siklus pengembangan 65% lebih cepat dan pembatalan rilis produksi 42% lebih sedikit.
10 bank global teratas menerapkan pengembangan berbasis evaluasi untuk agen layanan pelanggan mereka dengan hasil yang mengesankan.
Pendekatan mereka berpusat pada kerangka kerja evaluasi tiga tingkat: rangkaian pengujian otomatis untuk validasi fungsional, penilaian untuk skenario keputusan yang kompleks dan ulasan pakar untuk interaksi berisiko tinggi.
Kerangka kerja tersebut mengungkap masalah halus yang mungkin akan terlewatkan oleh pengujian tradisional. Misalnya, seorang agen menyetujui permohonan pinjaman sesuai dengan kebijakan, tetapi menggunakan alasan yang secara tidak sengaja memperkuat bias dalam kasus-kasus yang berada di ambang batas, suatu masalah yang diidentifikasi oleh evaluasi penalaran mereka sebelum implementasi.
Mengenai biaya, organisasi menghadapi dua pertimbangan utama:
Biaya token: Setiap interaksi dengan model dasar menimbulkan biaya token yang cepat menumpuk dalam skala besar. Jaringan agen kompleks dengan penalaran multi-langkah dapat menghasilkan token 10-15x lebih banyak daripada panggilan API langsung serupa.
Biaya komputasi: Menjalankan inferensi, terutama untuk penalaran yang canggih, menuntut sumber daya komputasi yang besar. Kluster GPU lokal untuk inferensi biasanya memerlukan investasi awal yang ekstensif. Inferensi berbasis cloud dapat menimbulkan biaya bulanan mulai dari USD 10.000 hingga USD 50.000 untuk penerapan skala kecil hingga sedang.
Organisasi-organisasi terkemuka telah mengembangkan pendekatan sistematis untuk mengelola biaya-biaya ini.
JPMorgan Chase mengurangi biaya inferensi mereka sebesar 67% melalui arsitektur hybrid yang memproses 89% transaksi melalui jalur deterministik, mengalokasikan sumber daya LLM untuk skenario yang kompleks.
2. Penyetelan rekayasa prompt untuk efisiensi
5. Penyetelan untuk spesialisasi domain
Laporan ekonomi AI McKinsey 2024 menyatakan bahwa menerapkan tiga atau lebih strategi ini mengurangi biaya operasional AI mereka rata-rata 62% sambil mempertahankan atau meningkatkan kemampuan sistem.
Arsitektur agen memperkenalkan pertimbangan implementasi baru.
Kompleksitas orkestrasi
Mengoordinasikan agen otonom membutuhkan pendekatan yang berbeda dari orkestrasi layanan mikro tradisional:
Kerangka kerja modern mengatasi tantangan ini melalui sistem prioritas dan konteks bersama. Kernel Semantik Microsoft mengimplementasikan orkestrasi yang menyeimbangkan otonomi agen dengan koherensi sistem.
Observabilitas dan pemantauan
Pendekatan pemantauan tradisional harus berevolusi:
Keamanan dan tata kelola
Arsitektur agen memperkenalkan dimensi keamanan baru:
Untuk menggambarkan perbedaan antara layanan mikro dan arsitektur agen, pertimbangkan platform perdagangan jasa keuangan.
Implementasi layanan mikro tradisional:
Ketika seorang pelanggan melakukan transaksi, sistem mengikuti jalur yang telah ditentukan sebelumnya, dengan setiap langkah terjadi ketika secara eksplisit dipicu.
Dalam praktiknya, implementasi agen menciptakan pengalaman pelanggan yang berbeda secara fundamental. Ketika volatilitas pasar meningkat, agen penilaian risiko mungkin secara mandiri menyesuaikan batas perdagangan dan memberi tahu agen portofolio, yang menganalisis kepemilikan pelanggan untuk potensi kerentanan. Sistem menunjukkan kecerdasan di luar apa yang dikodekan secara eksplisit.
Perkembangan dari monolit ke layanan ke layanan mikro ke agen mengikuti pola historis yang jelas. Setiap evolusi membawa komponen yang lebih terperinci dengan meningkatnya kecerdasan dan otonomi.
Organisasi yang menerapkan arsitektur agen dalam skala besar harus mengadopsi prinsip-prinsip rekayasa platform untuk mencapai kualitas, efisiensi biaya, dan tata kelola yang konsisten di seluruh portofolio aplikasi.
Organisasi yang berpikiran maju menggunakan platform pengembang internal (IDP) untuk mempercepat adopsi agen.
Laporan rekayasa platform Gartner 2024 menyatakan bahwa pendekatan platform yang matang menghasilkan waktu pemasaran 3,2 kali lebih cepat untuk kemampuan agen baru dan kepuasan pengembang 76% lebih tinggi.
Organisasi sekarang menghadapi pilihan: memimpin dalam mengadopsi arsitektur agen untuk contoh penggunaan yang sesuai atau mengikuti pesaing yang menangkap keuntungan awal. Bukti menunjukkan bahwa penggerak awal yang menerapkan pendekatan berbasis platform mendapatkan keunggulan kompetitif yang substansif dalam kecepatan pengembangan, fleksibilitas sistem, dan kemampuan teknis.
Bergabunglah dengan IBM untuk webinar di mana kami mendemonstrasikan cara menemukan ROI nyata melalui inisiatif AI agen, dengan contoh penggunaan di seluruh industri, kasus, dan bahkan kisah sukses IBM sendiri.
Pelajari alasan IBM diakui sebagai Pemimpin dalam Gartner® Magic Quadrant™ 2025 untuk Ilmu Data dan Platform Machine Learning.
Pelajari bagaimana organisasi beralih dari meluncurkan AI dalam uji coba yang berbeda menjadi menggunakannya untuk mendorong transformasi pada intinya.
Akses katalog lengkap kami yang terdiri dari lebih dari 100 kursus online dengan membeli langganan individu atau multi-pengguna hari ini, yang memungkinkan Anda untuk memperluas keterampilan Anda di berbagai produk kami dengan harga murah.
IBM® Granite adalah rangkaian model AI terbuka, berkinerja, dan tepercaya yang dirancang untuk bisnis dan dioptimalkan untuk menskalakan aplikasi AI Anda. Jelajahi opsi bahasa, kode, deret waktu, dan batasan.
Dipandu oleh pemimpin terkemuka IBM, kurikulum dirancang untuk membantu pemimpin bisnis dalam mendapatkan pengetahuan yang diperlukan demi memprioritaskan investasi AI untuk mendorong pertumbuhan.
Kami menyurvei 2.000 organisasi tentang inisiatif AI mereka untuk mengetahui apa yang berhasil, apa yang tidak, dan cara agar Anda sukses menerapkannya.
Terapkan lima pola pikir ini untuk menghadapi ketidakpastian, mendorong transformasi bisnis, dan mempercepat pertumbuhan dengan bantuan AI agen.
Pelajari cara menggabungkan AI generatif dan machine learning dengan percaya diri ke dalam bisnis Anda.
Latih, validasi, lakukan tuning, dan terapkan AI generatif, model dasar, dan kemampuan machine learning dengan IBM watsonx.ai, studio perusahaan generasi berikutnya untuk pembangun AI. Bangun aplikasi AI dalam waktu singkat, dengan sedikit data.
Manfaatkan AI di bisnis Anda dengan perpaduan antara keahlian AI terdepan di industri dari IBM dan portofolio solusi Anda.
Layanan IBM Consulting AI membantu merancang ulang cara kerja bisnis dengan AI untuk transformasi.
Dapatkan akses ke berbagai kemampuan dalam satu alat untuk seluruh siklus pengembangan AI. Hasilkan solusi AI yang kuat dengan antarmuka ramah pengguna, alur kerja yang efisien, serta akses ke API dan SDK berstandar industri.