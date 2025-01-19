Pengembangan perangkat lunak pada umumnya mengikuti jalur linier: rencanakan, kodekan, uji, terapkan. Selama beberapa dekade, keamanan hanya dipertimbangkan selama fase pengujian—setelah penulisan ribuan baris kode.

SSDLC menantang pendekatan tradisional ini dengan menanamkan keamanan ke semua fase siklus hidup pengembangan perangkat lunak (SDLC) sejak awal. SSDLC sering disusun menjadi sembilan fase: persyaratan, analisis, perencanaan, desain, pengembangan, dokumentasi, pengujian, penerapan, dan pemeliharaan.

Tim memulai dengan membahas masalah keamanan di samping persyaratan fungsional, sementara pengembang menulis kode aman dengan menggunakan input yang divalidasi dan standar autentikasi. Pengujian berjalan terus-menerus, tidak hanya sebelum rilis, sering kali melalui peninjauan kode otomatis.

Pendekatan"shift left" ini—memindahkan keamanan lebih awal dalam proses pengembangan—dapat membantu mengubah cara organisasi membangun perangkat lunak. Alih-alih bertanya "Apakah ini aman?" selama pengujian, tim bertanya "Bagaimana kita membuatnya aman?" sebelum menulis baris kode pertama.

Misalnya, pertimbangkan aplikasi perbankan. Pengembangan tradisional mungkin menemukan kerentanan injeksi SQL selama pengujian prapeluncuran yang mengharuskan pengembang untuk menulis ulang interaksi basis data di ratusan file. Dengan SSDLC, tim jauh lebih mungkin untuk mendeteksi kerentanan itu lebih awal karena pemeriksaan keamanan berjalan di seluruh desain, pembuatan, dan pengujian.

Data terbaru membantu menunjukkan mengapa pendekatan proaktif ini penting. Menurut sebuah studi keamanan rantai pasokan baru-baru ini, serangan rantai pasokan perangkat lunak meningkat 1.300% hanya dalam tiga tahun.1

SSDLC dapat membantu melindungi organisasi dari serangan siber ini dan lainnya dengan mendeteksi kerentanan lebih awal—ketika perbaikan paling sederhana dan paling murah. Hal ini juga dapat membantu menjaga kepatuhan terhadap peraturan seperti Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) dan Undang-Undang Portabilitas dan Akuntabilitas Asuransi Kesehatan (HIPAA).