Mengurangi niat jahat dengan pemodelan ancaman MISUSE

Kerangka kerja model thread MISUSE dapat membantu ahli teknologi membangun aplikasi dan perangkat yang aman dan mengidentifikasi bagaimana pelaku dapat memanipulasi teknologi untuk membahayakan individu yang rentan.
Teknologi terjalin dengan hampir semua aspek masyarakat, dengan pengaruhnya dua arah. Sementara orang dan masyarakat mendorong perubahan teknologi, perubahan teknologi pada gilirannya dapat membentuk masyarakat dan individu, dan perubahan itu bisa sangat cepat.
Memberi makan laju perubahan yang cepat ini adalah peningkatan fokus di seluruh industri untuk mempercepat penemuan teknologi. Hal ini menyebabkan para ahli teknologi memproduksi aplikasi dan perangkat baru yang menarik yang benar-benar mengubah cara kita bekerja dan hidup. Namun terkadang, dorongan menuju yang baru dan penekanan pada yang positif dapat – pada awalnya – berarti bahwa setiap kelemahan dari suatu penemuan tidak dikenali.
Meskipun benar bahwa teknologi tidak secara inheren baik atau secara inheren buruk, penggunaannya dapat mengarah pada hasil yang baik dan buruk. Yang terbaik, teknologi mendukung semua jenis inisiatif. Paling buruk, ada konsekuensi yang tidak terduga atau bahkan penggunaan jahat.
Salah satu bidang di mana sifat teknologi yang kontras ini sangat jelas adalah kontrol koersif – pola perilaku mendominasi yang bertujuan menanamkan rasa takut dan kepatuhan. Teknologi dapat menjadi kunci dalam mendukung individu yang rentan – memungkinkan mereka untuk merekam bukti, menemukan informasi yang bermanfaat dan mengakses dukungan. Namun bahkan teknologi yang paling bermaksud baik juga dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk memfasilitasi tujuan jahat, seperti kontrol, pelecehan, dan menguntit.
Menyadari hal ini sebagai masalah yang berkembang, pada Mei 2020 lab Kebijakan IBM® menerbitkan Lima Prinsip Desain Teknologi kami untuk Memerangi Pelecehan Dalam Rumah Tanggayang meningkatkan kesadaran akan masalah pelecehan yang difasilitasi teknologi dan mengusulkan cara untuk menolaknya melalui desain. Namun, meskipun banyak ahli teknologi memiliki keinginan utama untuk membangun aplikasi dan perangkat yang aman, mengidentifikasi bagaimana pelaku dapat memanipulasi teknologi untuk menyakiti individu yang rentan, dan merancang langkah-langkah untuk mengurangi manipulasi tersebut, bukanlah tugas yang mudah.
Salah satu jenis metodologi yang sering digunakan untuk mengungkap dan meminimalkan kerentanan keamanan adalah pemodelan ancaman, yang merupakan kerangka kerja praktis untuk memahami, mengidentifikasi, memprioritaskan, dan mengurangi risiko. Namun, banyak metode pemodelan ancaman tradisional memiliki sudut pandang yang berfokus ke dalam, yaitu hanya mempertimbangkan ancaman terhadap aset perusahaan. Karena sudut pandang ini, mungkin sulit untuk menerapkan kerangka kerja ini ketika memikirkan ancaman terhadap individu, karena tujuan pelaku kontrol koersif akan berbeda dari para peretas.
Untuk mengalihkan pemikiran ke arah fokus yang menghadap ke luar yang mempertimbangkan risiko terhadap individu, tim IBM® menciptakan kerangka kerja model ancaman MISUSE. Kerangka kerja ini memperkenalkan perspektif pemodelan ancaman yang berbeda, membantu teknolog mengenali berbagai bahaya yang dapat ditimbulkan oleh teknologi mereka kepada individu.
MISUSE adalah akronim yang digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan niat jahat pelaku penyalahgunaan yang difasilitasi teknologi. Ini menyoroti enam dimensi ancaman, yang merangkum tujuan potensial untuk memanfaatkan teknologi secara jahat terhadap orang yang rentan.
MANIPULASI – Mengemudi, mengendalikan, atau memengaruhi individu yang rentan.
ISOLASI — Mengontrol kontak untuk memotong individu yang rentan dari sistem pendukung mereka.
SPY – Memantau dan melacak aktivitas, percakapan, dan keberadaan.
UNDERMINE - Merendahkan harga diri individu yang rentan atau mengurangi bagaimana mereka dipandang oleh orang lain.
SCARE – Membuat individu rentan merasa gelisah, khawatir, atau takut.
EMBARRASS - Menyebabkan individu yang rentan merasa tidak percaya diri, cemas, atau malu.
Memiliki enam dimensi ancaman ini di jantung pemodelan ancaman MISUSE memungkinkan teknolog untuk mendapatkan insight tentang bagaimana kreasi mereka dapat digunakan kembali untuk bahaya. Dengan pemahaman ini, mereka dapat bekerja untuk mengurangi niat jahat tersebut dengan memajukan keamanan, privasi, dan kegunaan teknologi mereka.
Mengurangi bias optimisme dan mengakui bahwa Teknologi dapat — dan sedang — dimanipulasi untuk merugikan tidak berarti bahwa kita tidak boleh Lanjutkan bersemangat dan berharap tentang potensi Teknologi baru. Bahkan, dengan merangkul kerangka kerja MISUSE untuk Think lebih luas tentang bagaimana membangun keselamatan ke dalam desain, manfaat Teknologi akan menjadi lebih jelas. Ahli teknologi tidak hanya akan meningkatkan kehidupan beberapa orang yang paling rentan di masyarakat tetapi juga meningkatkan teknologi digital untuk semua.
