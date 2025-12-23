Apa itu pemfaktoran ulang kode AI?

Pemfaktoran ulang kode AI menggunakan kecerdasan buatan untuk mengotomatiskan proses pemfaktoran ulang kode. Proses ini menggunakan teknik machine learning dan pemrosesan bahasa alami (NLP) untuk memodifikasi struktur internal kode perangkat lunak sambil menjaga perilaku eksternal atau fungsionalitasnya tetap utuh.

Pemfaktoran ulang kode merupakan bagian integral dari proses pengembangan perangkat lunak, yang mengurangi utang teknis melalui peningkatan kode yang mengoptimalkan kinerja serta meningkatkan keterbacaan dan kemudahan pemeliharaan. Dengan bantuan AI, pemfaktoran ulang bisa menjadi lebih efisien.