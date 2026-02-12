Apa itu analisis komposisi perangkat lunak (SCA)?

Alat SCA beroperasi dengan memindai kode sumber perangkat lunak, mengumpulkannya dalam database, membandingkannya dengan database kerentanan yang diketahui, memeriksa pembaruan atau masalah lisensi, dan kemudian menghasilkan laporan.

Meskipun analisis komposisi perangkat lunak dapat memindai semua jenis elemen perangkat lunak, termasuk komponen berpemilik dan image kontainer, analisis ini paling sering digunakan untuk menganalisis pustaka sumber terbuka. Komponen sumber terbuka disertakan sampai batas tertentu di hampir setiap basis kode modern, dan karena kerentanan dalam kodenya sangatlah umum, maka sangat penting untuk menjaga perangkat lunak sumber terbuka tetap diperbarui dan transparan.

Alat SCA mengelola risiko kerentanan keamanan dari komponen perangkat lunak yang tidak diketahui asalnya, masalah kompatibilitas antara lisensi sumber terbuka yang berbeda dan dokumentasi atau dukungan yang tidak lengkap atau tidak mencukupi untuk pustaka sumber terbuka.

Analisis komposisi perangkat lunak adalah bagian dari pipeline cloud-native DevOps yang mengintegrasikan proses pengembangan perangkat lunak dengan operasi TI. SCA juga mendukung postur keamanan organisasi sebagai bagian dari pipeline DevSecOps, yang mengintegrasikan keamanan dengan pengembangan dan operasi. Alat SCA dapat digunakan dalam lingkungan pengembangan terintegrasi (IDE), menyediakan analisis kode secara real-time selama proses pengembangan.

SCA berbeda dengan bentuk pemindaian kerentanan lainnya seperti pengujian keamanan aplikasi statis (SAST), pengujian keamanan aplikasi dinamis (DAST), dan pemindaian ketergantungan.

Tim TI sering menggunakan alat SCA untuk menghasilkan daftar bahan perangkat lunak (SBOM). SBOM mencantumkan semua komponen, pustaka, dan modul dalam produk perangkat lunak dalam format yang dapat dibaca mesin untuk kepatuhan dan keamanan rantai pasokan. SBOM juga dapat menginformasikan kebijakan pemindaian SCA lebih lanjut.

Menurut data survei dari International Data Corporation, 93 persen perusahaan dengan setidaknya 100 karyawan menggunakan perangkat lunak open source pada 2024, yang menyoroti kebutuhan luas akan solusi SCA.1