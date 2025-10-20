Apa itu dokumentasi kode?

Dokumentasi sebagai kode atau "dokumen sebagai kode" memperlakukan dokumentasi seperti kode perangkat lunak. Pendekatan ini mengelola dokumentasi menggunakan alat yang sama seperti kode sumber, termasuk sistem kontrol versi untuk meninjau dan melacak perubahan, pengujian otomatis untuk mengidentifikasi masalah pemformatan dan gaya, dan integrasi berkelanjutan/pengiriman berkelanjutan (CI/CD) untuk memperbarui dan menerapkan dokumentasi.

Sementara dokumentasi kode mencakup praktik yang lebih luas dalam mendokumentasikan kode, dokumen sebagai kode adalah strategi khusus dan pendekatan yang lebih teknis untuk menulis dokumentasi.