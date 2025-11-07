Strategi dan alat CI/CD memungkinkan pengembang untuk beralih dari proses manual yang rumit, dan seringkali membosankan, yang menyertai pengembangan tradisional.

Pengembangan tradisional mengikuti proses linier berurutan, di mana setiap tahap—pengumpulan persyaratan, desain, pengodean, pengujian manual, dan penerapan—harus diselesaikan sebelum tahap berikutnya dimulai, bahkan jika ada celah panjang di antara setiap fase.

Setiap pengembang bertanggung jawab untuk mengintegrasikan kode secara manual ke dalam iterasi baru aplikasi atau layanan. Potongan kode yang berbeda tidak selalu bekerja sama dengan baik, dan pengembang mengintegrasikan perubahan mereka pada jadwal yang berbeda (terkadang pada menit terakhir), sehingga integrasi adalah proses yang memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan, terutama untuk tim pengembangan yang besar.

Pengujian perangkat lunak juga jarang dilakukan. Tim biasanya menerapkan pembaruan batch besar sekaligus (seringkali setelah implementasi kode), yang memungkinkan bug lolos melalui celah dan menumpuk di basis kode. Ketika masalah muncul, pengembang berjuang untuk mencari tahu perubahan mana yang menyebabkan masalah tersebut.

Akibatnya, tim menghadapi tugas debugging dan jaminan kualitas yang lebih menantang, tingkat kegagalan yang lebih tinggi dan rilis kode yang lebih lambat; pengguna melihat lebih banyak kesalahan dan gangguan perangkat lunak; dan bisnis kehilangan pendapatan karena inefisiensi proses.

CI/CD mengotomatiskan sebagian besar aspek membangun, menguji, dan merilis perangkat lunak. Pipeline otomatis menerapkan integrasi, pengujian, dan penyebaran berkelanjutan di seluruh siklus pengembangan, sehingga meningkatkan efisiensi dan keandalan pipeline.

Perubahan kode secara terus menerus dan bertahap digabungkan ke dalam repositori bersama, secara otomatis dibangun dan diuji setelah setiap kali perubahan disimpan (commit), dan dengan cepat diterapkan (terkadang beberapa kali sehari). Dengan sering melakukan perubahan kecil dan commit kode, pengembang dapat mendeteksi masalah lebih awal dan melakukan rollback dengan lebih mudah.

Dengan alat CI/CD, tim segera mengetahui hasil dari setiap commit, dan semua orang dapat melihat status setiap build, pengujian, dan penerapan. Fitur-fitur ini membantu meningkatkan transparansi pipeline untuk tim pengembangan dan operasi serta menyederhanakan kolaborasi antar tim.