Apa itu otomatisasi TI?

Otomatisasi TI adalah penggunaan perangkat lunak untuk menyelesaikan tugas dan proses yang dapat diulang dengan intervensi manusia minimal atau tanpa intervensi manusia.
Ini memungkinkan bisnis untuk membuat dan menerapkan alur kerja otomatisasi yang mengurangi waktu yang dihabiskan pekerja manusia untuk menyelesaikan tugas manual yang memakan waktu. Otomatisasi TI merupakan komponen integral dari strategi TI modern dan inisiatif transformasi digital.
Mengelola dan mengoordinasikan pusat data yang tersebar secara geografis dan arsitektur hybrid cloud adalah beban kerja yang monumental. Lingkungan ini sering kali mencakup jaringan tervirtualisasi, aplikasi layanan mikro, persyaratan keamanan yang terus berkembang, siklus pengiriman perangkat lunak yang berkelanjutan, dan komponen lain yang menjadi ciri khas jaringan komputer modern. Terlebih lagi, harapan pelanggan sama-sama luar biasa, dengan koneksi cepat dan waktu henti minimal sekarang menjadi norma operasi. Otomatisasi TI membantu perusahaan memenuhi tantangan itu.
Perangkat lunak otomatisasi memberikan bisnis dengan ketangkasan dan fleksibilitas yang diperlukan untuk menskalakan dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan permintaan real-time — bagian penting dari pencapaian tujuan biaya dan kinerja. Sebagai contoh, pengembang dapat menggunakan skrip otomatisasi untuk menyediakan sumber daya secara otomatis, mengonfigurasi dan mengelola jaringan dan layanan cloud, menegakkan keamanan, serta mempercepat proses DevOps dan pemberian layanan.
Dengan solusi otomatisasi TI modern, tim dapat menggunakan satu platform untuk mengawasi dan merampingkan alur kerja, pekerjaan, dan proses batch (seperti konfigurasi jaringan, penyediaan pengguna, dan manajemen patch).
Solusi ini memungkinkan staf TI senior untuk mendedikasikan keahlian mereka pada proyek-proyek yang lebih strategis, daripada menghabiskan waktu untuk menguji skrip untuk alur kerja rutin. Bisnis bahkan dapat memanfaatkan otomatisasi TI-dan peningkatan bandwidth bagi para profesional TI-untuk mengeksplorasi dampak teknologi baru, seperti AI generatif dan komputasi kuantum.
Dalam banyak aplikasi yang berbeda, otomatisasi TI dapat membantu perusahaan berskala lebih cepat, dengan lebih sedikit kesalahan, dan memberikan layanan dengan kecepatan dan keamanan yang lebih tinggi.
Pada intinya, otomatisasi TI melibatkan menjalankan skrip yang menentukan dan menjalankan urutan tindakan tertentu. Tindakan ini dapat dipicu secara manual, berdasarkan jadwal yang ditetapkan atau oleh peristiwa tertentu (memperbarui database pada peristiwa tertentu, misalnya). Jika suatu proses rumit, tim TI dapat menggabungkan beberapa skrip ke dalam satu rangkaian untuk membuat alur kerja otomatisasi yang lebih rumit.
Alat otomatisasi TI tingkat perusahaan dapat mengotomatiskan berbagai tugas, dari penyediaan cloud dan penerapan aplikasi hingga otomatisasi alur kerja dan manajemen proyek.
Misalkan sebuah perusahaan mempekerjakan karyawan baru. Ketika informasi karyawan baru dimasukkan ke dalam database karyawan, fitur penyediaan otomatis dapat mengatur akun pengguna; memberikan akses ke platform, aplikasi, dan data SaaS yang sesuai; dan memulai mekanisme onboarding.
Otomatisasi bahkan lebih kuat ketika ditingkatkan dengan kecerdasan buatan (AI) dan machine learning (ML), seperti halnya dengan AIOps. Fitur AI dan ML memungkinkan otomatisasi cerdas, di mana algoritma menganalisis data terstruktur dan tidak terstruktur untuk membantu alat otomatisasi menilai, belajar dari, dan mengoptimalkan alur kerja otomatisasi.
Misalnya, model AI dapat menganalisis perilaku pengguna dan pola lalu lintas jaringan untuk mengidentifikasi potensi ancaman siber. Jika model mendeteksi ancaman, platform otomatisasi memulai protokol keamanan yang diperlukan, termasuk isolasi ancaman, cadangan data, dan proses peringatan.
Otomatisasi TI biasanya mencakup empat fase utama:
Setiap tugas TI yang dapat diulang adalah kandidat kuat untuk otomatisasi sebagian atau penuh. Mengotomatiskan tugas-tugas ini memungkinkan bisnis untuk mempertahankan operasi yang lebih cepat, lebih konsisten, dan lebih efisien di seluruh contoh penggunaan, teknologi dan lingkungan (termasuk kontainer, lingkungan komputasi edge dan cloud, pipeline DevOps, dan praktik keamanan).
Aplikasi umum otomatisasi TI meliputi:
Manajemen konfigurasi adalah proses rekayasa sistem yang membantu bisnis mempertahankan kualitas kinerja dan fungsionalitas produk, sistem, atau aset TI lainnya sepanjang siklus hidupnya. Praktik manajemen konfigurasi memungkinkan administrator sistem untuk melacak keadaan aset (seperti sistem komputer, server, dan aplikasi) sehingga tim dapat dengan cepat mengidentifikasi masalah, mengelola kontrol perubahan secara efektif, dan mencegah penyimpangan konfigurasi dan waktu henti yang tidak perlu.
Bisnis menggunakan alat bantu manajemen konfigurasi untuk membuat dan memelihara pengaturan di seluruh lingkungan komputasi, perangkat, alur kerja, dan lainnya. Mengotomatiskan proses konfigurasi memungkinkan tim TI untuk dengan cepat menerapkan, memperbarui, dan menghentikan komponen infrastruktur, serta meningkatkan kinerja dan keamanan sistem.
Penyediaan mengacu pada proses pengaturan infrastruktur TI, yang meliputi perangkat keras, jaringan, mesin virtual, dan sumber daya lainnya, serta menyediakan sumber daya dan data untuk sistem dan pengguna. Penyediaan sumber daya lebih spesifik dan mengacu pada alokasi dan konfigurasi sumber daya (seperti CPU dan penyimpanan) yang perlu dioperasikan oleh aplikasi atau layanan.
Proses penyediaan infrastruktur dan sumber daya dapat ditingkatkan melalui otomatisasi. Dengan penyediaan otomatis, organisasi dapat mengkodifikasi konfigurasi infrastruktur dan sumber daya, serta menetapkan alur kerja yang dapat diulang, sehingga proses penyediaan menjadi lebih cepat, lebih akurat, dan lebih fleksibel.
Infrastructure as Code (IAC) adalah contoh yang bagus dari penyediaan otomatis. Ini menggunakan bahasa pengkodean deskriptif tingkat tinggi untuk mengotomatiskan penyediaan infrastruktur TI, sehingga pengembang tidak perlu menyediakan dan mengelola komponen infrastruktur secara manual setiap kali mereka ingin mengembangkan, menguji, atau menerapkan aplikasi perangkat lunak.
Otomatisasi jaringan adalah proses yang mengotomatiskan konfigurasi, manajemen, pengujian, penerapan, dan operasi jaringan fisik dan virtual serta perangkat jaringan. Ini mengurangi jumlah sumber daya yang dihabiskan pengembang untuk mengelola dan menyediakan jaringan komputasi.
Alat otomatisasi dapat menjalankan proses seperti konfigurasi dan pengujian jaringan, penyediaan sumber daya, penyeimbang beban, dan penerapan alur kerja yang membantu tim TI mempertahankan layanan yang konsisten dan menerapkan peningkatan dan penerapan yang lebih cepat.
Banyak perusahaan menggunakan arsitektur hybrid cloud, yang mencakup pusat data lokal dan cloud publik, dan cloud pribadi. Komputasi cloud dapat menawarkan orkestrasi, manajemen, dan portabilitas aplikasi yang unggul, tetapi memaksimalkan nilainya seringkali membutuhkan alat otomatisasi yang dapat memilih lingkungan yang optimal untuk setiap beban kerja.
Saat ini, 77% bisnis menggunakan arsitektur TI hibrida dan membutuhkan alat orkestrasi yang dapat digunakan di semua lingkungan.2 Layanan otomatisasi cloud membantu tim mengalihkan dan mengatur beban kerja antar lingkungan dengan cepat (dalam waktu nyata, dalam beberapa kasus) dan tepat.
Orkestrasi memungkinkan manajemen terkoordinasi dari beberapa proses otomatisasi, menggabungkannya ke dalam alur kerja ujung ke ujung. Otomatisasi orkestrasi membantu memastikan bahwa setiap tugas memicu tugas berikutnya dengan benar, mengurangi kebutuhan akan intervensi manual dan memungkinkan operasi yang sepenuhnya otomatis.
Apakah bisnis menggunakan pipeline integrasi berkelanjutan dan penerapan berkelanjutan (CI/CD) atau pendekatan yang lebih tradisional, pengembangan perangkat lunak modern bergantung pada otomatisasi yang andal. Otomatisasi memungkinkan pengembang untuk secara otomatis mengintegrasikan, menguji, dan menerapkan perubahan kode, menciptakan loop masukan yang cepat, dan mempercepat rilis perangkat lunak.
Proses penerapan otomatis sangat penting selama tahap pengujian dan rilis produk. Namun, pengujian kode dan kinerja otomatis di seluruh siklus pengembangan dapat membantu tim DevOps secara proaktif meningkatkan kualitas kode dan mengidentifikasi masalah sejak dini.
Migrasi TI—yang mencakup migrasi cloud, migrasi data, migrasi aplikasi, migrasi sistem operasi, dan migrasi mesin virtual (VM)—adalah proses pemindahan data dan perangkat lunak antar-sistem.
Proyek migrasi bisa jadi rumit, karena rencana migrasi biasanya disesuaikan dengan kebutuhan organisasi tertentu. Mengotomatiskan proses migrasi dapat membantu merampingkan dan mempercepat proyek-proyek ini.
Sinkronisasi data otomatis—proses memperbarui catatan data secara otomatis dan terus menerus untuk memastikan keseragaman di seluruh sistem dan perangkat jaringan—membantu organisasi mempertahankan penyimpanan data yang akurat dan terkini.
Tanpa alat sinkronisasi data, tim harus mengandalkan entri data manual yang membosankan untuk menyebarkan perubahan catatan di seluruh lingkungan TI. Dengan alat sinkronisasi, tim dapat mengotomatiskan proses penanganan data, yang membantu bisnis meminimalkan kehilangan data, merampingkan manajemen data, dan memanfaatkan sinkronisasi yang akurat dan secepat kilat.
Keamanan TI berfokus pada penerapan langkah-langkah untuk melindungi lingkungan TI dari ancaman siber, pelanggaran, dan bentuk akses tidak sah lainnya. Mengamankan sistem TI dulunya merupakan pertimbangan pasca-pengembangan, tetapi banyak bisnis sekarang memprioritaskan keamanan di seluruh siklus hidup produk.
Otomatisasi keamanan menggunakan perangkat lunak untuk secara otomatis mendeteksi, mencegah, menganalisis, dan memulihkan kerentanan keamanan siber. Misalnya, bisnis dapat menggunakan otomatisasi keamanan untuk mengkonfigurasi akses pengguna ke aplikasi dan layanan melalui sistem manajemen identitas dan akses (IAM). Keamanan otomatis tidak hanya mempersingkat waktu respons insiden , tetapi juga mengurangi kesalahan konfigurasi, risiko kepatuhan, dan waktu rata-rata untuk memperbaiki (MTTR).
Pengembang dapat memilih untuk mengadopsi berbagai jenis otomatisasi TI, termasuk:
BPA adalah strategi yang menggunakan perangkat lunak untuk mengotomatiskan proses bisnis yang kompleks dan berulang. Proses ini mencakup aktivitas “menjalankan bisnis” seperti orientasi karyawan, akuisisi pelanggan baru, pemrosesan pesanan, dan manajemen inventaris. BPA berbeda dari jenis otomatisasi lainnya karena kompleksitasnya dan koneksinya ke beberapa sistem TI perusahaan.
Karena BPA biasanya disesuaikan dengan kebutuhan spesifik suatu organisasi, ini merupakan alat yang efektif untuk menyederhanakan operasi sehari-hari yang menjaga bisnis berjalan lancar.
Pengiriman berkelanjutan membantu tim pengembangan mengotomatiskan proses yang memindahkan perangkat lunak melalui siklus pengembangan perangkat lunak dan memberikan aplikasi. Ini memungkinkan pengembang untuk secara otomatis mengirimkan kode aplikasi (pembaruan, perbaikan bug, dan fitur baru, misalnya) ke lingkungan infrastruktur yang sesuai, dan membantu tim meningkatkan keamanan dan kecepatan pengiriman perangkat lunak.
Kubernetes—atau K8s—kontainer adalah komponen aplikasi yang ringan dan dapat dieksekusi, yang menggabungkan kode sumber dengan semua pustaka OS dan dependensi yang diperlukan untuk menjalankan kode di lingkungan apa pun.
Otomatisasi Kubernetes menyederhanakan proses konfigurasi, menerapkan dan memelihara kontainer Kubernetes, yang mendukung banyak aplikasi perusahaan saat ini.
Otomatisasi alur kerja adalah proses mengotomatiskan aliran dokumen, data, dan tugas di seluruh aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan. Dengan menggunakan perangkat lunak manajemen tugas, tim TI dapat secara otomatis merutekan tugas dan proses bisnis ke tim, departemen, dan alur kerja di seluruh perusahaan.
Alur kerja otomatis mengambil alih manajemen tugas dan proses dari tangan pekerja manusia, memungkinkan bisnis untuk merampingkan alur kerja, memaksimalkan produktivitas pekerja, dan meningkatkan efisiensi bisnis secara keseluruhan.
Otomatisasi cerdas, terkadang disebut otomatisasi kognitif, adalah penggunaan AI, pemrosesan bahasa alami (NLP), dan otomatisasi proses robotik (RPA) untuk merampingkan dan meningkatkan skala pengambilan keputusan di seluruh organisasi. Sebagai contoh, penyedia asuransi dapat menggunakan IA untuk menghitung pembayaran, memperkirakan tarif, dan mengatasi kebutuhan kepatuhan.
Karena bergantung pada model AI yang telah dilatih sebelumnya, algoritma ML, dan alat analisis data, IA membutuhkan lebih sedikit data—dan bahkan lebih sedikit intervensi manusia—untuk mengidentifikasi tren data dan mengoptimalkan alur kerja otomatisasi.
Otomatisasi proses robotik (RPA)-juga dikenal sebagai robotika perangkat lunak-menggunakan antarmuka pemrograman aplikasi (API), skrip, dan teknologi otomatisasi cerdas untuk menyelesaikan tugas yang berulang di antara aplikasi perusahaan dan produktivitas.
Dengan menggunakan perangkat lunak berbasis aturan, RPA dapat menyelesaikan pekerjaan secara mandiri dan menjalankan proses (seperti mengekstraksi data, mengisi formulir, dan memindahkan file) tanpa sumber daya manusia.
Otomatisasi front-end berfokus pada perampingan proses konfigurasi dan pemeliharaan yang mendukung antarmuka pengguna (situs web, misalnya). Hal ini memungkinkan tim untuk menyelesaikan tugas-tugas dengan cepat seperti pemantauan pengguna, pengujian situs web, serta entri dan ekstraksi data, dan menciptakan pengalaman pengguna yang tanpa hambatan.
Otomatisasi backend, juga disebut otomatisasi beban kerja atau otomatisasi API, memanfaatkan sifat penghubung API untuk mengotomatiskan sistem dan proses backend berkapasitas tinggi. Ini mencakup pemrosesan basis data dan otomatisasi migrasi, otomatisasi transfer file, otomatisasi penemuan layanan (yang memungkinkan layanan dan layanan mikro untuk menemukan dan berinteraksi satu sama lain di seluruh jaringan) dan otomatisasi pengujian untuk fungsi backend.
Otomatisasi backend memungkinkan bisnis untuk menilai dan mengoptimalkan fungsi backend sehingga aplikasi tetap cepat, andal, dan dapat diskalakan.
Otomatisasi TI yang sukses mengharuskan bisnis untuk memilih proses dan pekerjaan manual mana yang akan diotomatisasi. Mereka biasanya harus sepenuhnya memetakan dan menganalisis proses; menstandarkan proses-proses tersebut dan menilai dampak, kompleksitas, dan kekritisan misinya; dan terus memantau alur kerja otomatisasi untuk peluang pengoptimalan.
Namun, otomatisasi yang sukses juga tergantung pada bagaimana pengembang memilih untuk mengimplementasikannya. Bisnis dapat memilih dari berbagai strategi, termasuk:
Beberapa organisasi masih mengandalkan apa yang dapat digambarkan sebagai metode otomatisasi “elemen,” atau sedikit demi sedikit, mengatasi masalah individu dengan solusi terisolasi. Biasanya, ini berarti mengidentifikasi masalah tertentu (administrator yang perlu mengotomatiskan cadangan basis data, misalnya) dan menyelesaikannya dengan alat atau skrip yang berdiri sendiri.
Pendekatan ini dapat memberikan kemenangan cepat, tetapi dengan berfokus pada kebutuhan yang terisolasi, pendekatan ini juga dapat menciptakan silo otomatisasi yang menyulitkan pengintegrasian operasi bisnis dan operasi TI, terutama saat prosesnya saling bergantung. Lingkungan TI yang dinamis saat ini menuntut solusi otomatisasi yang menghubungkan berbagai sistem dan proses, dan pendekatan arsitektur berlapis dapat menyediakan solusi tersebut.
Strategi arsitektur memungkinkan tim TI untuk menyatukan dan merampingkan berbagai proses otomatisasi dalam satu kerangka kerja terpusat, memfasilitasi orkestrasi tugas yang mulus di lingkungan yang beragam dan kompleks. Dengan menggunakan platform otomatisasi kode rendah, tim dapat mengelola dan mengoordinasikan beberapa alat otomatisasi sehingga data dan dependensi terintegrasi ke dalam alur kerja di seluruh perusahaan.
Namun, transisi ke strategi arsitektur tidak berarti pengembang harus merombak semuanya sekaligus. Beberapa organisasi lebih suka konsolidasi lengkap alat otomatisasi mereka. Tetapi banyak yang memilih pendekatan bertahap, di mana satu departemen atau proses bergerak menuju otomatisasi terpadu, dan tim DevOps secara bertahap memperluas cakupan ke yang lain.
Otomatisasi TI bimodal melibatkan menjalankan dua mode otomatisasi yang berbeda, namun paralel, dalam departemen TI.
Mode 1 berfokus pada merampingkan dan mengoptimalkan proses operasi TI yang dapat diprediksi dan mapan. Mode ini bergantung pada infrastruktur lama untuk membantu memastikan stabilitas operasional dan memenuhi perjanjian tingkat layanan (SLA).
Mode 2 diarahkan pada pengembangan, merangkul pendekatan yang inovatif dan tangkas untuk mengatasi masalah baru dan tidak biasa. Mengadopsi alat dan teknologi baru untuk mendorong inovasi dan mendukung penciptaan proses, produk, dan layanan TI baru.
Menjalankan kedua mode secara bersamaan memungkinkan tim TI untuk membuat alur kerja otomatisasi yang tangkas dan dapat diskalakan sambil melindungi sistem inti dari risiko dan gangguan. Namun, komunikasi dan integrasi yang efektif antara mode sangat penting.
Departemen TI harus mengelola data, informasi, dan dependensi di kedua lingkungan. Dengan platform otomatisasi terpadu, pengembang dapat merampingkan otomatisasi mode tradisional sekaligus mendukung kebutuhan pengembangan yang cepat dari mode inovatif, yang secara efektif menjembatani kesenjangan di antara keduanya.
Mengadopsi pendekatan bimodal untuk otomatisasi TI dapat menjadi pekerjaan yang kompleks dan padat karya, tetapi juga membantu bisnis meningkatkan fleksibilitas dan skalabilitas tumpukan teknologi mereka.
Pengoptimalan alur kerja melibatkan merancang ulang proses untuk memanfaatkan solusi otomatisasi TI, menciptakan alur kerja yang lebih efisien dan terintegrasi yang meningkatkan kepatuhan terhadap SLA. Pendekatan ini berlaku untuk alur kerja yang ada — dengan membayangkannya kembali melalui lensa otomatisasi — dan alur kerja baru — dengan memasukkan otomatisasi di awal siklus pengembangan.
Mengingat kecepatan DevOps modern yang secepat kilat, tidak praktis untuk membuat skrip secara manual setiap tugas atau proses berulang. Dan dengan semakin banyaknya aplikasi dan ketergantungan sistem dalam arsitektur TI, memelihara dan memperbarui skrip menjadi semakin menantang.
Menanamkan otomatisasi sejak awal membantu tim TI meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas alur kerja, memungkinkan mereka mengatasi masalah di seluruh lingkungan dan merespons perubahan dengan lebih cepat.
Istilah otomatisasi TI dan orkestrasi TI sering digunakan secara bergantian. Meskipun keduanya merupakan alat yang amat berguna untuk mengelola lingkungan IT, keduanya memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda.
Otomatisasi TI menggunakan teknologi untuk menangani tugas dan proses individu secara otomatis, seperti melakukan cadangan, menerapkan pembaruan perangkat lunak, dan pemantauan sistem. Mengotomatiskan tugas-tugas rutin ini membebaskan waktu dan sumber daya yang berharga bagi tim TI.
Orkestrasi adalah proses mengoordinasikan dan mengelola beberapa tugas otomatis—atau seluruh alur kerja—dengan cara yang terpadu. Tujuan utama orkestrasi adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan, mengurangi biaya dan meningkatkan skalabilitas.
Singkatnya, otomatisasi menangani pekerjaan individual, sementara orkestrasi mengoordinasikan beberapa tugas otomatis untuk mengelola proses yang lebih luas dan kompleks.
Perusahaan yang ingin menerapkan alat otomatisasi TI yang inovatif tidak kekurangan pilihan.
Misalnya, dengan alat otomatisasi berbasis ML, pengembang dapat memproses kumpulan data besar, mengidentifikasi pola dalam data kinerja, menetapkan sumber daya secara dinamis, dan menskalakan lingkungan TI secara real-time.3 Mereka juga membantu menyederhanakan DevSecOps—praktik shift-left yang menanamkan keamanan di awal proses pengembangan—sehingga pengembang dapat memberikan produk yang lebih aman.
Selain itu, agen AI siap untuk mengubah operasi spesifik industri, terutama di bidang teknik dan keuangan, di mana mereka dapat menawarkan insight dan solusi otomatisasi yang sesuai dengan konteks.4 AI agen mengacu pada sistem otonom yang digerakkan oleh kecerdasan yang beroperasi secara independen di berbagai lingkungan, tanpa input manusia. Tim TI dapat, misalnya, menggunakan agen AI untuk melacak data pengguna, dan mendeteksi dan menyelidiki insiden penipuan.
Penggunaan agen AI yang meningkat menggarisbawahi nilai alat didukung AI untuk perusahaan yang ingin mengatasi tantangan unik, menyempurnakan dan mengotomatiskan proses mereka, dan meningkatkan personalisasi.
Hyperautomation juga menjadi tren bagi bisnis yang ingin mengoptimalkan manajemen TI perusahaan.5 Hyperautomation menggunakan AI, ML, dan RPA untuk menciptakan lingkungan tunggal yang saling berhubungan yang sepenuhnya mengotomatiskan proses bisnis dari ujung ke ujung. Tidak seperti otomatisasi tradisional, yang menargetkan tugas-tugas yang terisolasi, hyperautomation menghubungkan dan mengotomatiskan beberapa fungsi yang saling terkait di seluruh organisasi, menciptakan sistem otomatis yang lebih cepat, lebih kohesif, dan lebih efisien.
Otomatisasi layanan mandiri menjadi semakin populer karena pengembang mencoba memberdayakan berbagai departemen dengan kemampuan otomatisasi.4 Saat ini, 63% bisnis memiliki lebih dari 200 automator warga.2
Platform kode-rendah dan no-code membuat otomatisasi dapat diakses oleh pengguna nonteknis, membantu mereka merancang dan mengelola alur kerja menggunakan alat seret dan lepas yang intuitif. Platform layanan mandiri ini mempercepat otomatisasi dan memungkinkan pengguna untuk mengimplementasikan solusi tanpa dukungan TI yang ekstensif.
Dan dengan bantuan struktur otomatisasi (pendekatan yang mengintegrasikan berbagai teknologi dan alat otomatisasi), pengembang dapat menyatukan elemen-elemen yang terfragmentasi menjadi struktur otomatisasi yang terpadu dan mulus, yang menyelaraskan dengan erat aplikasi, alur kerja, dan data yang sudah ada.
Struktur otomatisasi mengatasi masalah yang terkait dengan sistem yang terputus, data terisolasi, dan proses yang terfragmentasi. Pendekatan otomatisasi yang terfragmentasi masih dapat berhasil ketika diterapkan pada aplikasi khusus yang unggul pada fungsi individual, tetapi mereka tidak diterjemahkan dengan baik ke lingkungan TI yang besar dan dinamis di mana elemen harus bekerja sama dengan baik.
Struktur otomatisasi membantu bisnis membangun “sistem saraf pusat” untuk arsitektur TI mereka, membantu memastikan komunikasi yang jelas dan kelancaran operasi di seluruh perusahaan.
Otomatisasi IT menawarkan berbagai manfaat signifikan bagi bisnis dengan segala ukuran, termasuk:
Otomatisasi TI dapat membantu menyederhanakan berbagai tugas manajemen TI rutin, sehingga memungkinkan personel TI untuk mendedikasikan keahlian mereka pada tugas-tugas yang lebih bernilai.
Alat otomatisasi membantu pengembang mengekstrak insight yang lebih kuat dari seluruh tumpukan teknologi, termasuk layanan cloud, server edge, dan titik akhir API.
Alat otomatisasi menghilangkan silo DevOps dengan menjembatani kesenjangan antara departemen TI dan beban kerja.
Alat otomatisasi membantu mengurangi atau menghilangkan kesalahan manusia yang sering kali menimbulkan bug, kesalahan, atau kelemahan lain ke dalam sistem.
Otomatisasi memungkinkan penyelesaian insiden yang lebih cepat dan layanan TI yang lebih tangguh. Ini membantu tim menyelesaikan masalah sebelum memengaruhi pengguna atau keuntungan bisnis.
Meskipun membutuhkan investasi yang cukup besar di awal, otomatisasi membantu bisnis untuk mengurangi biaya yang terkait dengan penyelesaian tugas-tugas yang membosankan dan berulang-ulang dan menerapkan penghematan biaya untuk pekerjaan yang bernilai lebih tinggi.
Pelajari bagaimana CEO dapat menggunakan AI generatif untuk mengotomatiskan TI dan meningkatkan kinerja bisnis.
Dengan mengotomatiskan operasi, tim dapat secara dinamis dan berkelanjutan memastikan kinerja aplikasi yang hemat biaya.
Pelajari cara memosisikan ulang tim TI Anda serta menambahkan AI dan otomatisasi TI ke organisasi Anda untuk kesuksesan bisnis.
Secara otomatis menskalakan infrastruktur TI Anda yang ada untuk kinerja yang lebih tinggi dengan biaya lebih rendah.
Temukan bagaimana AI untuk operasi TI memberikan insight yang Anda butuhkan untuk membantu mendorong kinerja bisnis yang luar biasa.
Bergerak melampaui otomatisasi tugas sederhana untuk menangani proses dengan profil tinggi, yang berhadapan langsung dengan pelanggan, dan menghasilkan pendapatan dengan adopsi dan skala bawaan.
Temukan cara AI mengoperasikan operasi TI memberikan insight untuk mendorong kinerja bisnis yang luar biasa.
