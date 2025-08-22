Bayangkan jika Anda memesan makanan untuk pesta makan malam, tetapi robot pengantar makanan yang mengangkut makanan Anda tersesat karena tidak dapat menyusuri trotoar yang tidak rata di area Anda. Atau karena sistem GPS-nya tidak dilengkapi untuk menemukan jalan memutar di sekitar penutupan jalan terdekat.

Atau lebih buruk lagi, robot tiba tetapi makanan Anda hilang—penjahat siber meretas protokol autentikasi layanan pengiriman dan mengambil makanan Anda (dan data pribadi Anda).

Tanpa pengujian lanjutan dan praktik keamanan untuk menyesuaikan dengan lingkungan perangkat lunak saat ini dan ancaman keamanan siber, tim DevOps dan pengguna akhir yang mengandalkan produk mereka mungkin akan semakin sering menghadapi masalah seperti itu. Banyak pelanggan yang akan merasa frustrasi dan beralih ke layanan pengiriman lain (tidak ada seorang pun yang suka untuk tiba-tiba merasa lapar), dan bisnis akan merasakan dampak frustrasi tersebut pada laba mereka.

Alat AI agen dapat membantu tim pengembangan layanan pengiriman mencegah masalah tersebut. Misalnya, tim dapat menggunakan agen untuk membuat rangkaian tes komprehensif yang mengidentifikasi kelemahan dan kerentanan keamanan selama fase pengodean, jauh sebelum robot pengiriman mengambil pesanan pertama mereka.

Faktanya, alat AI agen dapat menggunakan "tim" dengan banyak agen untuk membuat kembaran digital dengan ketelitian tinggi yang menyimulasikan tantangan dunia nyata yang mungkin dihadapi robot, sehingga pengembang dapat menguji perilaku kode dan interaksi dependensi sebelum memulai pengodean. Ini merupakan pendekatan “shift left,” memindahkan praktik pengujian dan jaminan kualitas lebih awal dalam siklus proses pengembangan perangkat lunak.

Dengan kompleksitas sistem perangkat lunak modern dan permintaan untuk ketangkasan dan kolaborasi yang lebih besar, fokus pada deteksi dini telah berkembang menjadi praktik DevSecOps yang lebih komprehensif dengan pendekatan “shift everywhere”. Pendekatan shift everywhere bertujuan untuk "mengotomatiskan integrasi keamanan dan praktik keamanan di setiap fase siklus proses pengembangan perangkat lunak."

Ini adalah tugas besar—dari sudut praktik dan budaya—yang telah mendorong banyak perusahaan untuk lebih menjelajahi sepenuhnya bagaimana mereka dapat memanfaatkan kemampuan AI dalam praktik DevOps. Di antara teknologi terbaru dari teknologi tersebut adalah AI agen yang dapat:

Menjalankan tugas dengan banyak langkah. Agen AI dapat memecah tujuan tingkat tinggi menjadi subtugas yang lebih kecil dan melaksanakan tugas melalui beberapa tahap hingga penyelesaian.

Beradaptasi secara real-time. Agen AI dapat menyesuaikan perilaku dan rencana mereka berdasarkan informasi baru atau perubahan kondisi.

Berkolaborasi dalam pengaturan tugas dan alur kerja. Sistem AI agen dapat berkoordinasi dan berkomunikasi dengan agen AI lainnya untuk mencapai tujuan bersama.

Memperbaiki diri dari waktu ke waktu. Dengan fitur seperti pembelajaran penguatan, agen AI dapat belajar dari pengalaman, meningkatkan pengambilan keputusan mereka, dan menyesuaikan strategi dari waktu ke waktu.

Alat bantu AI agen juga memiliki kemampuan pengambilan keputusan otonom dan bisnis sangat antusias dengan semua kemungkinan ini.

Menurut IBM Institute for Business Value (IBM IBV), "86% eksekutif mengatakan bahwa pada tahun 2027 agen AI akan membuat proses otomatisasi dan memperbarui alur kerja menjadi lebih efektif." Hampir 80% eksekutif senior telah mengadopsi beberapa bentuk AI agen di perusahaan mereka dan 19% bisnis menerapkan AI agen dalam skala besar.

Agen AI cerdas sekarang dapat mengatur pengembangan, penerapan, pemantauan, dan peningkatan perangkat lunak. Mereka dapat membuat praktik shift left dan shift everywhere lebih mudah dikelola untuk pengembang dengan beban berlebihan, yang mungkin tidak selalu memiliki bandwidth untuk menguji dan mengamankan perangkat lunak secara menyeluruh sebelum diterapkan.