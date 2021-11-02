Apa itu GitOps?

Dalam blog sebelumnya, kita membahas DevOps dalam domain komputasi edge; di sini, kita akan melihat bagaimana GitOps dapat diterapkan dalam komputasi edge. Kami menyebutkan tiga edge dalam komputasi edge:

Edge perusahaan

Edge jaringan

Edge perangkat (atau far edge)

Ada juga cloud atau pusat data perusahaan. Mari kita lihat lebih dalam bidang-bidang ini. Bersamaan dengan lingkungan edge, Gambar 4 juga menggambarkan tiga area GitOps: infrastruktur, layanan, dan aplikasi.

Pusat data cloud/perusahaan

Komputasi edge memantau proliferasi klaster OpenShift atau Kubernetes di sebagian besar pusat TI. Komputasi ini memiliki potensi untuk mencapai skala masif sebanyak ratusan hingga ribuan penerapan per pelanggan. Hasilnya adalah departemen TI perusahaan harus mengelola beberapa klaster waktu proses kontainer independen atau kooperatif yang berjalan on-prem dan/atau di cloud publik.

Memastikan klaster memiliki status yang diinginkan yang sama—meluncurkan perubahan dan mengembalikan ke kondisi sebelum perubahan pada beberapa cloud—adalah manfaat yang diberikan GitOps kepada bisnis berbasis edge dan IoT.

Edge jaringan

Paradigma GitOps dapat diterapkan di edge jaringan karena salah satu tantangan utama yang dihadapi Penyedia Layanan Komunikasi (CSP) adalah mencari orkestrasi, otomatisasi, dan manajemen jaringan mereka. Meskipun 5G merupakan keuntungan bagi konsumen, jaringan yang ditentukan oleh perangkat lunak (SDN), pemotongan jaringan dengan bandwidth yang berbeda, dan penerapan yang lebih cepat telah menciptakan tantangan bagi penyedia layanan telekomunikasi.

Pipeline penerapan otomatis adalah salah satu cara CSP dapat menghadirkan layanan kepada pelanggan dengan lebih cepat. Memiliki repositori pusat dan pendekatan deklaratif untuk penyediaan infrastruktur kontainer berarti waktu yang lebih cepat untuk memasarkan fitur baru dan permintaan perubahan. Paradigma seperti itu akan membantu penyediaan VNF (Fungsi Jaringan Virtual) dan CNF (Fungsi Jaringan Cloud-Native) di edge jaringan. Kontainerisasi komponen jaringan memungkinkan pengelolaan fungsi-fungsi tersebut. Terakhir, karena semua aktivitas konfigurasi dicatat dan disimpan di Git, kemampuan untuk melacak perubahan sangat penting untuk tujuan kepatuhan dan audit. Ada beberapa blog terkait dari WeaveWorks dalam referensi: