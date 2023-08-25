Secara sederhana, edge AI, atau "AI on the edge", mengacu pada kombinasi komputasi tepi dan kecerdasan buatan untuk menjalankan tugas machine learning secara langsung pada perangkat edge yang saling terhubung. Komputasi edge memungkinkan data disimpan dekat dengan lokasi perangkat, dan algoritme AI memungkinkan data diproses langsung di jaringan edge, dengan atau tanpa koneksi internet. Ini memfasilitasi pemrosesan data dalam milidetik, memberikan masukan real-time.

Mobil tanpa pengemudi, perangkat wearable, kamera keamanan, dan peralatan rumah tangga pintar adalah beberapa teknologi yang memanfaatkan kemampuan edge AI untuk segera memberikan informasi real time kepada pengguna saat dibutuhkan.

Edge AI semakin populer karena industri menemukan cara-cara baru untuk memanfaatkan kekuatannya dalam mengoptimalkan alur kerja, mengotomatisasi proses bisnis, dan membuka peluang baru untuk inovasi, sekaligus mengatasi masalah seperti latensi, keamanan, dan pengurangan biaya.

