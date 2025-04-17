Ketika AI mengingat semuanya

ChatGPT sekarang dapat mengingat siapa Anda, dan peningkatan sederhana itu dapat mengubah cara kita berinteraksi dengan kecerdasan buatan.

Peluncuran fitur memori oleh OpenAI menandai pertama kalinya asisten AI yang telah banyak digunakan dapat terus-menerus mengingat informasi di seluruh interaksi. Meskipun fitur ini bersifat opsional, ini mencerminkan perubahan yang lebih luas: sistem AI tengah dirancang untuk mempertahankan apa yang mereka pelajari tentang pengguna dari waktu ke waktu. Tujuannya adalah untuk membuat interaksi lebih lancar, lebih relevan, dan lebih efisien. Tetapi membangun memori ke dalam AI juga menimbulkan pertanyaan yang lebih mendalam, tentang privasi, transparansi, dan tingkat kontrol yang dimiliki pengguna.

“Memori adalah langkah penting untuk membuat AI lebih adaptif, berguna, dan mirip manusia”, kata Payel Das, Prncipal Researcher di IBM Riset, kepada IBM Thinkdalam sebuah wawancara. “Memori AI dapat memberikan tingkat akurasi dan adaptasi yang lebih baik, terutama ketika dipasangkan dengan mekanisme seperti modul memori persisten dan episodik.”

Tidak seperti memori manusia, yang seringkali subjektif dan selektif, memori AI adalah arsitektur teknis, yaitu penyimpanan informasi terstruktur dalam jaringan neural atau database eksternal. Memori persisten mempertahankan fakta jangka panjang, seperti jabatan pengguna, sementara memori episodik menyimpan interaksi terbaru atau informasi kontekstual.

Implementasi memori OpenAI memberi pengguna beberapa agensi, memungkinkan mereka untuk meninjau dan menghapus apa yang disimpan di memori. Perusahaan lain, termasuk Anthropic dan Google DeepMind, juga sedang mengupayakan kemampuan serupa. Terlepas dari perbedaan dalam eksekusi, arahnya sama: memori menjadi fitur dasar AI generasi berikutnya.

Pendukung berpendapat bahwa fungsi ini sangat penting untuk membawa AI melampaui respons tunggal statis. Asisten berkemampuan memori dapat melanjutkan percakapan dari waktu ke waktu, menindaklanjuti tugas yang belum terselesaikan, dan menyesuaikan respons dengan preferensi individu. Dalam contoh penggunaan dunia nyata, seperti dukungan pelanggan, bimbingan belajar atau layanan kesehatan, keberlanjutan ini dapat mendorong keuntungan yang signifikan dalam efektivitas.

IBM sedang menjelajahi kemungkinan ini dari lensa perusahaan. “Kami sedang menjelajahi memori jangka panjang dengan cara yang selaras dengan standar keselamatan perusahaan,” kata Das. “Pekerjaan kami pada memori persisten dan episodik berfokus pada memberikan kejelasan dan pengawasan kepada pengguna tentang apa yang dipertahankan dan cara penggunaan.”