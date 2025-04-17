Ketika AI mengingat semuanya

ChatGPT sekarang dapat mengingat siapa Anda, dan peningkatan sederhana itu dapat mengubah cara kita berinteraksi dengan kecerdasan buatan.
Peluncuran fitur memori oleh OpenAI menandai pertama kalinya asisten AI yang telah banyak digunakan dapat terus-menerus mengingat informasi di seluruh interaksi. Meskipun fitur ini bersifat opsional, ini mencerminkan perubahan yang lebih luas: sistem AI tengah dirancang untuk mempertahankan apa yang mereka pelajari tentang pengguna dari waktu ke waktu. Tujuannya adalah untuk membuat interaksi lebih lancar, lebih relevan, dan lebih efisien. Tetapi membangun memori ke dalam AI juga menimbulkan pertanyaan yang lebih mendalam, tentang privasi, transparansi, dan tingkat kontrol yang dimiliki pengguna.
“Memori adalah langkah penting untuk membuat AI lebih adaptif, berguna, dan mirip manusia”, kata Payel Das, Prncipal Researcher di IBM Riset, kepada IBM Thinkdalam sebuah wawancara. “Memori AI dapat memberikan tingkat akurasi dan adaptasi yang lebih baik, terutama ketika dipasangkan dengan mekanisme seperti modul memori persisten dan episodik.”
Tidak seperti memori manusia, yang seringkali subjektif dan selektif, memori AI adalah arsitektur teknis, yaitu penyimpanan informasi terstruktur dalam jaringan neural atau database eksternal. Memori persisten mempertahankan fakta jangka panjang, seperti jabatan pengguna, sementara memori episodik menyimpan interaksi terbaru atau informasi kontekstual.
Implementasi memori OpenAI memberi pengguna beberapa agensi, memungkinkan mereka untuk meninjau dan menghapus apa yang disimpan di memori. Perusahaan lain, termasuk Anthropic dan Google DeepMind, juga sedang mengupayakan kemampuan serupa. Terlepas dari perbedaan dalam eksekusi, arahnya sama: memori menjadi fitur dasar AI generasi berikutnya.
Pendukung berpendapat bahwa fungsi ini sangat penting untuk membawa AI melampaui respons tunggal statis. Asisten berkemampuan memori dapat melanjutkan percakapan dari waktu ke waktu, menindaklanjuti tugas yang belum terselesaikan, dan menyesuaikan respons dengan preferensi individu. Dalam contoh penggunaan dunia nyata, seperti dukungan pelanggan, bimbingan belajar atau layanan kesehatan, keberlanjutan ini dapat mendorong keuntungan yang signifikan dalam efektivitas.
IBM sedang menjelajahi kemungkinan ini dari lensa perusahaan. “Kami sedang menjelajahi memori jangka panjang dengan cara yang selaras dengan standar keselamatan perusahaan,” kata Das. “Pekerjaan kami pada memori persisten dan episodik berfokus pada memberikan kejelasan dan pengawasan kepada pengguna tentang apa yang dipertahankan dan cara penggunaan.”
Namun, tidak semua orang yakin jalur ini bebas risiko. Vasant Dhar, seorang Profesor di Stern School of Business NYU dan pakar lama dalam tata kelola data, melihat tren sebagai bagian dari pola yang lebih luas.
“Ini adalah dunia liar—perusahaan mengumpulkan data tanpa aturan, dan pengguna memiliki sedikit kontrol nyata”, kata Dhar kepada IBM Think dalam sebuah wawancara. Fitur memori, ia memperingatkan, memperdalam risiko yang sudah ada terkait pengawasan dan persetujuan. “Jika Anda bisa memprediksi dengan lebih baik, model menjadi lebih berharga. Jadi, singkatnya, itulah yang sedang terjadi.”
Dhar menarik koneksi ke gelombang personalisasi masa lalu di platform seperti Facebook dan Google, yang mengandalkan pelacakan perilaku untuk menyempurnakan konten dan iklan. Tetapi dengan AI, input pengguna lebih bernuansa. Percakapan dapat mengungkapkan lebih dari sekadar klik, dan mungkin bertahan lebih lama.
“Tentu, orang harus khawatir”, kata Dhar. “Tapi apa yang akan mereka lakukan? Nonaktifkan opsi itu? Tapi kemudian, bagaimana Anda tahu itu benar-benar tidak aktif?”
Implikasinya melampaui kendali pengguna. Dhar memperingatkan bahwa memori juga dapat membentuk model itu sendiri. Dalam beberapa arsitektur, interaksi pengguna tidak hanya diingat, itu juga digunakan untuk melatih ulang atau mengadaptasi model yang mendasarinya.
“Dalam beberapa hal, LLM itu sendiri bertindak seperti sistem memori, bobotnya mengodekan akumulasi pengetahuan, termasuk pola potensial dari interaksi pengguna”, kata Dhar. “Ingatan jangka panjangnya bukan hanya tentang fakta; itu bisa mencakup informasi tentang Anda, dan apa yang telah Anda katakan padanya.”
Ini menimbulkan pertanyaan sulit: Apa yang memenuhi syarat sebagai data pelatihan? Bisakah memori pribadi tetap terpisah, atau mungkinkah itu memengaruhi perilaku model yang lebih luas?
Das menekankan bahwa IBM memperlakukan perbedaan ini dengan hati-hati. “Perusahaan membutuhkan keyakinan bahwa informasi kepemilikan atau pribadi tidak akan secara tidak sengaja bocor ke sistem publik,” katanya. “Desain memori kami mencerminkan prioritas itu.”
Beberapa peneliti sedang menjelajahi antarmuka di mana memori diatur menjadi potongan-potongan yang dapat dibaca dan dapat diedit, seperti catatan digital, kata Das. Yang lain mengembangkan sistem yang lebih implisit, di mana memori dipandu oleh kepentingan atau frekuensi referensi.
“Ada pertukaran antara transparansi dan beban kognitif”, kata Das. “Terlalu banyak visibilitas ke dalam memori dapat membuat pengguna kewalahan. Tapi terlalu sedikit merusak kepercayaan.”
Memori juga dapat memengaruhi penalaran AI. Dengan memori persisten, sistem dapat beroperasi di seluruh alur kerja jangka panjang atau beradaptasi lebih lancar dengan kebutuhan pengguna yang berkembang. Itu bisa membuka pintu di bidang-bidang seperti pendidikan, terapi atau perawatan kronis.
Tetapi pakar memperingatkan agar tidak menganggap memori secara inheren meningkatkan akurasi atau keadilan. Jika sistem salah mengingat, atau jika interaksi bias bertahan, masalah tersebut dapat bertambah.
Regulator mulai merespons. Undang-Undang AI Uni Eropa mencakup ketentuan transparansi dan hak pengguna yang terkait dengan penyimpanan data dan memori. Di AS, FTC telah menyatakan keprihatinan tentang cara perusahaan menangani data pribadi dalam konteks AI.
Pengamat mengatakan banyak pengguna mungkin tidak menyadari apa yang terjadi. “Kami memasuki fase di mana orang menganggap AI bekerja untuk mereka, padahal sebenarnya, itu mengumpulkan data dari mereka”, kata Dhar.
Terlepas dari kekhawatiran ini, banyak pihak di industri melihat peluang. “Ini adalah arah yang menarik”, Das menegaskan. “Kuncinya adalah membuat memori dapat dipertanggungjawabkan, dapat dijelaskan, dan selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan. Itulah tantangan ke depannya.”
Temukan IBM Granite, rangkaian model AI kami yang terbuka, berkinerja, dan tepercaya, yang dirancang untuk bisnis dan dioptimalkan untuk menskalakan aplikasi AI Anda. Jelajahi opsi bahasa, kode, deret waktu, dan batasan.
Pelajari cara memilih model dasar AI yang paling sesuai untuk contoh penggunaan Anda.
Jelajahi artikel, blog, dan tutorial di IBM Developer untuk memperdalam pemahaman Anda tentang LLM.
Pelajari cara terus mendorong tim untuk meningkatkan kinerja model dan unggul dalam persaingan dengan menggunakan teknik dan infrastruktur AI terbaru.
Jelajahi nilai model dasar kelas enterprise yang memberikan kepercayaan, kinerja, dan manfaat hemat biaya bagi semua industri.
Pelajari cara menggabungkan AI generatif, machine learning, dan model dasar ke dalam operasi bisnis Anda untuk meningkatkan kinerja.
Jelajahi pustaka model dasar IBM di portfolio watsonx untuk menskalakan AI generatif untuk bisnis Anda dengan percaya diri.
Gunakan AI di bisnis Anda keahlian AI terdepan di industri dan portofolio solusi dari IBM.
Rancang ulang alur kerja dan operasi yang penting dengan menambahkan AI untuk memaksimalkan pengalaman, pengambilan keputusan secara real-time, dan nilai bisnis.
Jelajahi perpustakaan model dasar IBM dalam portofolio IBM watsonx untuk menskalakan AI generatif untuk bisnis Anda dengan penuh percaya diri.