Les agents IA sont tout autour de nous. Ces systèmes exécutent des tâches de manière autonome, avec une intervention humaine limitée, souvent d’une manière que nous remarquons à peine.

Prenons l’exemple des véhicules autonomes : ils ressentent leur environnement, évaluent le contexte et prennent des décisions en une fraction de seconde en temps réel. Ils naviguent non pas parce que quelqu’un a codé en dur tous les scénarios possibles, mais parce qu’ils interprètent les signaux en permanence et s’adaptent à l’évolution de l’environnement.

Imaginez maintenant que vous apportiez ce même niveau d’intelligence à un programme de données d’entreprise. Des milliers de jeux de données. Des millions d’enregistrements. Des milliards de décisions fondées sur les données sont prises.

La gestion agentique des données (ADM) rend possible ce niveau d’orchestration. Grâce aux capacités de prise de décision des agents alimentés par l’IA, les entreprises commencent à réinventer la manière dont elles traitent, gouvernent et utilisent leurs données.