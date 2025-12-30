iPaaS 是一个云原生自助服务软件套件，可帮助组织满足其集成需求。iPaaS 可促成并管理服务之间的连接，即便应用程序采用不同协议或数据格式也可以进行通信，这就顺利规避了格式错位、兼容性问题引发的数据流中断。

过去，企业依托专用中间件（例如消息代理或企业服务总线 (ESB)）在本地设计应用程序集成。但是，这类解决方案容易形成紧耦合结构，后续维护难度偏大，组织扩容并新增数十乃至上百项服务后该问题更为突出。

iPaaS 解决方案正成为一种热门的备选方案，相较于传统点对点集成流程（两项服务依托定制连接器直接通信），该方案拥有更出色的灵活性和可扩展性。作为基于云的解决方案，iPaaS 平台贴合当下企业的需求：它们支持容器化微服务、无服务器架构、边缘和其他现代、多云环境的集成。

iPaaS 的采用率正在上升：据 Fortune Business Insights 统计，该行业在 2025 年预估增长 26%。原因之一在于，除了处理协议转换、身份验证、日志记录和数据同步等技术任务之外，iPaaS 解决方案还配备完善的管理工具与自定义能力，方便团队设计并监控自有数据编排模式和自动化。许多 iPaaS 解决方案还集成了机器学习、物联网 (IoT)、高级分析和其他现代创新，以此优化连接效果。

iPaaS 遵循软件即服务 (SaaS) 模型：iPaaS 供应商按月或按年向组织收费，定价随使用档位、功能套餐产生浮动。提供商还可能将企业资源规划 (ERP)、客户关系管理 (CRM)、平台即服务 (PaaS) 和 SaaS 应用程序与集成解决方案打包组合。iPaaS 的采用在大型企业中最为普遍，因为这类企业的复杂集成无法仅凭自定义的手动连接器完成管控。

iPaaS 集成建立在企业应用程序集成 (EAI) 的基础上，这是一门通过自定义 API 或中间件连接 CRM、财务、分析、ERP 系统和其他业务应用程序的传统学科。EAI 最早于 20 世纪 90 年代研发落地，用来实现本地部署系统之间的交互。如今，许多 EAI 平台也可管控混合云与多云集成。开发人员认为 iPaaS 是 EAI 适配云原生环境的现代化变体。

在实际落地中，组织通常将 EAI 和 iPaaS 视作互补系统：IT 团队可能会使用内部 EAI 平台来处理核心集成流程（例如，将性能数据从旧版服务器发送到数据仓库），云端集成工作（例如，第三方 SaaS 应用程序之间的同步）则交由 iPaaS 平台承接。