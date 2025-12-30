一些 iPaaS 平台专门面向特定行业，例如医疗保健、制造、电子商务或金融。还有一些平台则涉及特定用例，例如实时数据同步、API 生命周期管理和旧版系统现代化。在深入了解这些用例之前，需要理清 iPaaS 的工作原理，以及它与其他集成方法的区别。
iPaaS 是一个云原生自助服务软件套件，可帮助组织满足其集成需求。iPaaS 可促成并管理服务之间的连接，即便应用程序采用不同协议或数据格式也可以进行通信，这就顺利规避了格式错位、兼容性问题引发的数据流中断。
过去，企业依托专用中间件（例如消息代理或企业服务总线 (ESB)）在本地设计应用程序集成。但是，这类解决方案容易形成紧耦合结构，后续维护难度偏大，组织扩容并新增数十乃至上百项服务后该问题更为突出。
iPaaS 解决方案正成为一种热门的备选方案，相较于传统点对点集成流程（两项服务依托定制连接器直接通信），该方案拥有更出色的灵活性和可扩展性。作为基于云的解决方案，iPaaS 平台贴合当下企业的需求：它们支持容器化微服务、无服务器架构、边缘和其他现代、多云环境的集成。
iPaaS 的采用率正在上升：据 Fortune Business Insights 统计，该行业在 2025 年预估增长 26%。原因之一在于，除了处理协议转换、身份验证、日志记录和数据同步等技术任务之外，iPaaS 解决方案还配备完善的管理工具与自定义能力，方便团队设计并监控自有数据编排模式和自动化。许多 iPaaS 解决方案还集成了机器学习、物联网 (IoT)、高级分析和其他现代创新，以此优化连接效果。
iPaaS 遵循软件即服务 (SaaS) 模型：iPaaS 供应商按月或按年向组织收费，定价随使用档位、功能套餐产生浮动。提供商还可能将企业资源规划 (ERP)、客户关系管理 (CRM)、平台即服务 (PaaS) 和 SaaS 应用程序与集成解决方案打包组合。iPaaS 的采用在大型企业中最为普遍，因为这类企业的复杂集成无法仅凭自定义的手动连接器完成管控。
iPaaS 集成建立在企业应用程序集成 (EAI) 的基础上，这是一门通过自定义 API 或中间件连接 CRM、财务、分析、ERP 系统和其他业务应用程序的传统学科。EAI 最早于 20 世纪 90 年代研发落地，用来实现本地部署系统之间的交互。如今，许多 EAI 平台也可管控混合云与多云集成。开发人员认为 iPaaS 是 EAI 适配云原生环境的现代化变体。
在实际落地中，组织通常将 EAI 和 iPaaS 视作互补系统：IT 团队可能会使用内部 EAI 平台来处理核心集成流程（例如，将性能数据从旧版服务器发送到数据仓库），云端集成工作（例如，第三方 SaaS 应用程序之间的同步）则交由 iPaaS 平台承接。
在当下环境中，各类业务系统彼此关联性很强：一个系统的数据会直接左右其他系统的运行状态，细微的错位或延迟都可能干扰关键工作流。iPaaS 为团队带来快速设计、部署同步自动化的能力，一个系统发生事件即可自动触发另一个系统的对应操作。
例如，一个电子商务平台可能会将 Salesforce 客户数据与 ERP 同步，ERP 负责库存管理和开票，以此保障履约记录和财务日志实时更新。同时，ERP 可将账单状态和订单历史等相关数据回传至 CRM，方便销售团队全面掌握客户行为。
iPaaS 平台还可以转换非必要数据并将其归集到集中式数据仓库或数据湖中，用于存储、保存和进一步分析。团队可以通过自助服务界面设计、监控数据交换，并跟随需求变化调整自动化。
现代 iPaaS 平台可以协调来自 IoT 网络的数据，联网设备搭载智能传感器，完成精准监控与实时性能优化。它们还可以与边缘计算系统集成，这类分布式 IT 架构在数据源头就近完成数据的处理与存储。
这种方法有助于保障运行效率与性能稳定。iPaaS 使 IT 团队能够通过统一层管理这些系统，不用再针对 IoT、边缘和本地环境单独部署系统，以此设计可跨多类环境运行的工作流。
对于许多组织而言，迁移或替换旧版系统在技术层面存在难度，同时耗费大量工时与成本，过渡期关键应用需要暂停运行时该问题更为突出。iPaaS 平台可以通过 API 将传统服务连接到现代工具，并转换旧格式以使其与现代系统兼容。这种方法可支持企业延长旧版系统的生命周期，并留存历史数据，将其应用在高级分析、AI 系统和其他现代应用中。
据 Fortune Business Insights 统计，虽然大多数企业可以从企业集成中受益，iPaaS 在 IT 和电信、医疗保健、制造业和 BFSI（银行、金融服务和保险）行业的落地普及率更高。银行业是 2024 年 iPaaS 使用量最高的行业，医疗保健业有望成为后续增长速度最快的行业。
在医疗保健环境中，iPaaS 可以帮助集成患者数据、计费、调度和实验室系统。集成的在线门户网站可为患者和医生提供访问重要信息的统一端点，同时助力满足美国 HIPAA 等隐私法规的合规要求。
IT 公司利用 iPaaS 解决方案将基于云的应用与混合及本地服务连接起来，可视化网络连接和数据流，自动化支持工单和错误报告的路由，并分析指标以提升性能和安全性。
组织通常将 iPaaS 解决方案作为更大的数字化转型战略的一部分进行投资，现代科技和业务流程助力优化工作流、完善决策制定。2024 年 Forrester 的一项研究发现，公司在采用集成套件后的三年内实现了 30% 的开发人员效率提升和 345% 的投资回报率 (ROI)。优点包括：
iPaaS 使组织能够快速构建和管理跨本地部署、多云和混合环境的集成，即便服务由不同供应商托管或使用不同的操作系统或架构框架。iPaaS 平台可以转换数据格式，以便使用不同编程语言或协议的服务可以相互通信。团队可以实现工作流自动化，从而消除重复性的手动流程，减少人为失误，留出更多时间处理高阶工作。
一些 iPaaS 平台以易用性着称，配备预构建的连接器，方便组织快速搭建全新自动化或集成项目。例如，企业可以将库存管理平台与 Slack 相连，每当出现产品缺货时，相关团队即可收到通知。
低代码或无代码模板使团队能够快速设计自定义集成，不用具备深厚的编程专业知识。如果组织使用 iPaaS 尚未支持的服务，通常可以通过这些模板构建集成。集成工具可以极大地提高团队的敏捷性，团队不用等待数天或数周交由 IT 部门搭建自定义集成，依托简易界面在数分钟或数小时内即可自行创建、新增集成。
集成服务通常包括控制平面，以便团队能够从集中位置管理数据管道、访问控制和身份验证。此功能有助于防止僵尸或恶意 API，也就是在没有 IT 治理和监督的情况下闲置或私自启用 API，团队依托统一管理平面即可全程监控连接状态。
当组织争相采用新服务来满足快速变化的业务需求时，它们往往会面临 SaaS 激增的问题，各类应用大量增加，导致服务难以维持有序和安全。iPaaS 解决方案可以帮助解决这一问题；团队可以使用 iPaaS 平台发现和消除冗余应用程序，通过中央控制平面管理连接，以及发现和使用生态系统中的服务。
根据 International Data Corporation 2023 年发布的一份报告，iPaaS 解决方案还可以帮助组织更好地利用其数据，尤其是约 90% 的企业数据都属于非结构化数据。iPaaS 解决方案可以采用自然语言处理，帮助企业整理并分析过往未梳理的数据。一个潜在的用例是在训练阶段向 AI 模型提供数据，以打造性能更强的生成系统。iPaaS 平台还可能会加速 AI 智能体的采用，使智能体能够在没有人工干预的情况下处理日趋繁杂的任务。
最后，AI 还可以帮助组织搭建更复杂的集成方案和无代码连接器，从而帮助团队无需大量培训即可访问互联数据和服务。
看看为 AI 时代重新构想的 iPaaS 能做什么。凭借适用于所有集成场景的统一混合解决方案以及驱动生产力的智能体式 AI，IBM 在集成领域处于领先地位。
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