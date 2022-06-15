标签
业务运营

什么是 BizOps：企业的自动驾驶系统

两名商人在现代化工厂中用平板电脑聊天

作者

Jerry Cuomo

IBM Fellow, VP, CTO IBM Automation

自动驾驶系统早在 1912 年便已问世，并在当时开创了长途航空旅行时代。通过在方向舵上安装陀螺仪和高度指示器，可让飞机保持飞行轨迹。如今，智能自动化软件有望通过监控和自动运行关键流程，同样为业务带来革命性变化；如此一来，您的组织无需心无旁骛，便可实现真正的飞速发展。

由我担任主持的“自动化的艺术”（Art of Automation) 播客深入探讨了自动化在企业中的应用。在最新一期中，我与 AIOps 和可观测性领域的杰出工程师 Chris Bailey 探讨了 BizOps；我们认为，BizOps 不仅仅是业务运营的一种快捷说法，而是一种全新的方法。我们讨论了推动此新兴实践的因素、实施过程中面临的挑战及其在日趋数字化的世界中的优势。

什么是 BizOps？

BizOps 可将业务和 IT 运营结合起来，以利用数据将业务目标和关键绩效指标 (KPI) 与相关 IT 运营关联起来，且反之亦然。

假设您的业务目标是在 24 小时内完成所有订单。“自动驾驶系统”会密切关注订购与履行业务流程中的业务事件。而它的另一只眼则会观察执行这些流程的系统中的 IT 事件。有了充足的时间、培训和数据，您的 BizOps 解决方案便可预测何时会错过 24 小时 KPI，并解释相关原因和改进方法。

此概念并非新兴事物。它的新在于：借助数字化转型产生的大量数据，我们如今能更有效地将这些元素整合在一起。“现在，大部分业务都是通过 IT 来实施的”，Bailey 说道。“比如，转向在线银行的实体银行和转向电子商务的实体零售。还有那些没有在 IT 中实现的业务部分？很可能，这些部分是由 IT 来管理的。”

正如 Bailey 所提及的那样，人类可在仓库里进行拣选和包装，但此活动会由 IT 进行管理。对于任一给定的端到端流程，每个阶段均由 IT 进行实施或管理。IT 系统的这一参与程度可为我们提供一个绝佳的机会来收集业务执行相关数据，而这正是朝着让您的企业实现“自动驾驶”以获得竞争优势所迈出的一大步。

BizOps 的挑战

但是，一个持续存在的挑战仍然存在：我们应如何将业务战略与 IT 系统关联起来？它会是什么样子？

Bailey 举了一个电子商务示例：假设出现 IT 故障，而您无法使用电商网站上的支付流程。但您仍可在网站上跟踪用户，了解他们正在浏览的内容和执行的操作。此外，您还可跟踪每一个失败的付款请求。从中，您可了解此中断对业务目标（例如，每小时销售一百万美元的商品）的影响。您可以清晰知晓有多少笔付款失败。您还可了解受影响的客户是谁，以及他们尝试将哪些商品放入购物车。

此时，您可以做两件事：

  1. 衡量对实现业务目标所造成的影响：300,000 美元的收入损失。
  2. 向受影响的客户启动自动化操作。例如，您可自动向失望的客户提供折扣优惠券并重新加入购物车。

这一切均可实现 100% 数字化。使用可观测性技术，可实现 100% 数字化的影响分析。但是，您可将数字化操作与手动操作相结合，来响应受影响的客户，从而或许能保留贴心服务来为高价值客户重现此销售。

从性能监控到预测性业务优势

多年来，应用性能管理软件的使用一直在为 IT 专业人员监控、观察和分析数据提供助力。如今，这些工具则可用于在 IT 上运行的任意业务流程。此举不仅可提供针对这些独立流程的更深入洞察分析，它还可通过数据串联这两个领域，以便管理者能了解 IT 变化如何影响业务目标，以及 IT 可能需如何进行扩展或调整。

假设您正在开展一项营销活动，而其目标是使网站流量增加 50% 且购物转化率上升 20%。这些业务目标需向下映射到 IT 目标。同时，可能需要增加 50% 产能来处理网站上的请求，并增加 20% 产能来处理这些购物转换案例的对应付款。您可能还需要更高的员工产能来实现订单履行。

如果您的组织同很多组织一样存在 IT 与业务职能各自为政且相互争夺资源的情况，BizOps 方法则是一个好消息。这意味着它与您息息相关。

总结

随着企业开展数字化转型，您需要监控和采集企业每个位置的数据。BizOps 方法旨在将这些来自 IT 的事件与业务战略关联起来。它是一种强大的方式，可提升客户满意度，也是让您的企业在您并未全神贯注的情况下仍能顺利运行的重要一步—它就如同您企业的“自动驾驶系统”一样。

 
