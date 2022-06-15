BizOps 可将业务和 IT 运营结合起来，以利用数据将业务目标和关键绩效指标 (KPI) 与相关 IT 运营关联起来，且反之亦然。

假设您的业务目标是在 24 小时内完成所有订单。“自动驾驶系统”会密切关注订购与履行业务流程中的业务事件。而它的另一只眼则会观察执行这些流程的系统中的 IT 事件。有了充足的时间、培训和数据，您的 BizOps 解决方案便可预测何时会错过 24 小时 KPI，并解释相关原因和改进方法。

此概念并非新兴事物。它的新在于：借助数字化转型产生的大量数据，我们如今能更有效地将这些元素整合在一起。“现在，大部分业务都是通过 IT 来实施的”，Bailey 说道。“比如，转向在线银行的实体银行和转向电子商务的实体零售。还有那些没有在 IT 中实现的业务部分？很可能，这些部分是由 IT 来管理的。”

正如 Bailey 所提及的那样，人类可在仓库里进行拣选和包装，但此活动会由 IT 进行管理。对于任一给定的端到端流程，每个阶段均由 IT 进行实施或管理。IT 系统的这一参与程度可为我们提供一个绝佳的机会来收集业务执行相关数据，而这正是朝着让您的企业实现“自动驾驶”以获得竞争优势所迈出的一大步。