现代银行自动化倡议依赖于机器人流程自动化 (RPA) 和人工智能 (AI) 等技术，其中包括生成式 AI 和智能体 AI。这些工具可自动执行数据录入、文档审查、客户加入和交易处理等任务。它们可帮助银行更快地完成工作、减少错误，并让员工能专注于更复杂或高价值的活动。

虽然复杂性上升会带来风险，但自动化的优点可谓巨大。随着自动化的扩展，银行必须致力于实现明确的平台治理，以管理安全性、合规性和弹性。2025 年 IBM 的一项研究发现，60% 以上的银行 CEO 表示，他们必须接受重大风险才能利用自动化优势并增强竞争力。1

自动化在欺诈检测和风险管理等网络安全领域发挥着关键作用。AI 系统可实时分析交易模式，以识别可疑活动。合规团队使用自动化工作流来快速适应监管变化，而完成此任务有时只需数小时而不是数周。

自动化平台提供低代码或无代码界面，以便银行能跨部门构建和扩展自动化功能，而无需过度依赖 IT。此方法可更快地部署客户服务、报告、营销和会计等领域的解决方案。

在零售银行中，自动化可支持信用卡发行、帐户设置、贷款申请和合规性检查等流程。RPA 和基于 AI 的系统可提取并验证客户数据、处理表单并为贷款发放系统提供信息。此效率改善可大幅缩短周转时间并确保大规模一致性。

很多银行会在幕后使用自动化和金融科技。例如，过去当客户存入支票时，银行员工需检查图像、输入正确的数据并转移资金。现在，系统则会自动完成大部分此类工作。当客户使用银行的移动应用程序时，软件会读取并验证支票，然后更新其余额，且通常只需几秒钟即可完成。

在整个此细分行业中，智能自动化可有效节省成本。自动化可提高效率，并已被证明可完全避免运营等流程中的错误问题。在智能体 AI 和智能软件的帮助下，需要数年时间才能手动完成的大规模文档处理可在几天内完成。

短期内，生成式 AI 和机器学习 (ML) 预计将在决策、客户沟通和个性化金融服务中发挥更大的作用。这些技术支持更具适应性和响应性的银行运营，同时可保持强大的安全性和合规性。