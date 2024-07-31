银行业的客户体验 (CX) 包括客户在每次与银行互动时的感受。这涵盖了他们旅程的所有阶段，从开立账户和进行交易到寻求客户支持或使用各种金融服务。每次互动，无论是致电联络中心、通过手机银行应用程序转账还是使用 ATM，都会塑造银行的整体形象并影响用户留存率。

人工智能 (AI)，尤其是生成式 AI，正在通过实现更加个性化、高效和无缝的交互来改变银行客户体验。银行业的生成式 AI 可以创建复杂的聊天机器人和虚拟助理，为客户查询提供即时、准确的响应，实现 24/7 全天候支持。

生成式 AI 有助于分析大量客户数据，以提供量身定制的财务建议和银行产品推荐，从而增强个性化。它还可以简化贷款审批和欺诈检测等流程，提高运营效率并减少等待时间。通过自动化日常任务和提供主动支持，AI 正在提升现代银行业的整体客户体验。银行越来越需要优先使用 AI 来与将 AI 置于其产品和服务核心的敏捷金融科技公司竞争。

整合数字银行和实体银行服务对于实现无缝客户体验至关重要。虽然实体分支机构对于复杂交易仍然很重要，但银行正在大力投资包含 AI 体验的网上银行和手机银行，以满足客户的期望。用户友好的数字体验至关重要，因为糟糕的体验会导致使用率低、信任度降低和客户流失。与不满意的客户相比，满意的客户更有可能购买更多产品并继续留在银行。在客户可以轻松转换银行的时代，消除痛点并提供卓越的客户体验对于保持竞争力至关重要。

由于对更个性化和更易访问的服务的需求，银行业的客户体验正在迅速变化。改善客户服务有助于银行应对经济的不确定性，确保银行满足客户需求，建立信任并保持竞争优势。在所有渠道上提供流畅、个性化和可访问的体验的银行更有可能留住和增加客户，这直接影响其财务业绩和关键指标。收集客户反馈并采取行动对于这些领域的持续改进至关重要。