发布日期：2024 年 7 月 31 日
撰稿人：Matthew Finio、Amanda Downie、Nick Douglas
在银行业，客户体验是指客户对银行服务、互动以及数字化和实体接触点的总体意见和满意度。
银行业的客户体验 (CX) 包括客户在每次与银行互动时的感受。这涵盖了他们旅程的所有阶段，从开立账户和进行交易到寻求客户支持或使用各种金融服务。每次互动，无论是致电联络中心、通过手机银行应用程序转账还是使用 ATM，都会塑造银行的整体形象并影响用户留存率。
人工智能 (AI)，尤其是生成式 AI，正在通过实现更加个性化、高效和无缝的交互来改变银行客户体验。银行业的生成式 AI 可以创建复杂的聊天机器人和虚拟助理，为客户查询提供即时、准确的响应，实现 24/7 全天候支持。
生成式 AI 有助于分析大量客户数据，以提供量身定制的财务建议和银行产品推荐，从而增强个性化。它还可以简化贷款审批和欺诈检测等流程，提高运营效率并减少等待时间。通过自动化日常任务和提供主动支持，AI 正在提升现代银行业的整体客户体验。银行越来越需要优先使用 AI 来与将 AI 置于其产品和服务核心的敏捷金融科技公司竞争。
整合数字银行和实体银行服务对于实现无缝客户体验至关重要。虽然实体分支机构对于复杂交易仍然很重要，但银行正在大力投资包含 AI 体验的网上银行和手机银行，以满足客户的期望。用户友好的数字体验至关重要，因为糟糕的体验会导致使用率低、信任度降低和客户流失。与不满意的客户相比，满意的客户更有可能购买更多产品并继续留在银行。在客户可以轻松转换银行的时代，消除痛点并提供卓越的客户体验对于保持竞争力至关重要。
由于对更个性化和更易访问的服务的需求，银行业的客户体验正在迅速变化。改善客户服务有助于银行应对经济的不确定性，确保银行满足客户需求，建立信任并保持竞争优势。在所有渠道上提供流畅、个性化和可访问的体验的银行更有可能留住和增加客户，这直接影响其财务业绩和关键指标。收集客户反馈并采取行动对于这些领域的持续改进至关重要。
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银行业的客户体验至关重要，因为它直接影响客户忠诚度、满意度和留存率。在竞争产品和服务通常相似的行业中，客户互动的质量成为关键的差异化因素。积极的客户体验可以建立信任和长期的客户关系，这对于留住客户至关重要。满意的客户更有可能继续使用该银行的服务、向其他人推荐并使用更多的金融产品。糟糕的体验可能会导致不满、客户流失和负面声誉，从而使银行付出高昂的经济和品牌价值代价。
在数字时代，客户的期望比以往任何时候都更高。消费者希望通过所有渠道（在线、移动设备或现场服务）寻求无缝、个性化和高效的服务。通过优先考虑卓越的客户体验，银行可以从竞争对手中脱颖而出，尤其是在金融科技和纯数字银行变得越来越流行的情况下。利用 AI、数据分析和个性化服务计划等先进技术可以帮助银行满足这些期望，从而提高效率和客户满意度。归根结底，专注于以客户为中心对于银行保持竞争力、实现可持续增长和盈利能力以及维持忠诚的客户群至关重要。
目前银行业的客户体验趋势注重利用技术和个性化互动来满足不断变化的客户期望。通过在这些趋势中保持领先地位，银行可以创造更有意义、更令人满意的客户体验。
AI 驱动的聊天机器人和虚拟助理在零售银行业务中变得越来越普遍。例如，78% 的金融机构报告已至少为一个用例实施生成式 AI。1这些技术与自动化相结合，通过即时响应常见查询、指导客户完成自助服务流程、协助完成复杂交易，来简化和优化客户服务，从而提升效率和客户体验。
在新冠疫情期间，封锁措施和社交距离限制措施迫使银行客户更加依赖数字化服务。这一转变推动移动技术和银行技术快速发展，给金融服务业带来了颠覆性变革。生成式 AI 和自动化技术可帮助银行在所有渠道提供客户如今所期待的无缝对话式体验。这种转型正在推动重大的行业变革，并开创新的收入来源。综合性的知识库可确保随时提供准确全面的信息，从而支持 AI 驱动的解决方案。
银行正在大力投资数字平台，以便在所有渠道（包括移动应用程序、网站、社交媒体和实体分行）提供无缝和集成的体验。银行业数字化转型的目标是确保客户能够在不同的接触点之间顺利移动，而不会丢失背景信息或面临服务质量不一致的问题。随着越来越多的客户使用网上银行和移动应用程序，增强数字渠道至关重要。
随着 AI 和数字银行的兴起，确保稳健的安全性和保护客户数据变得至关重要。最近的一项研究发现，超过 60％ 的银行业 CEO 担心 AI 带来的新漏洞。1 银行正在实施先进的安全措施，例如生物识别认证、加密和实时欺诈检测，以建立信任、保护个人数据，确保客户在进行在线交易时感到安全。区块链技术的使用还有助于提高银行服务的透明度和安全性。
通过与金融科技公司开展合作，银行能够改进其产品和服务。金融科技合作伙伴为银行生态系统带来点对点支付、机器人顾问和区块链技术等创新解决方案，助力银行为客户提供一流金融服务。
在客户互动方面，银行正在化被动为主动。这种转变意味着，预测客户需求，从而在客户提出要求之前为其提供相关信息、优惠或支持。主动式互动需要银行采取先发制人的行动来满足客户需求，这种努力可以赢得客户赞赏，从而显著提高客户满意度和忠诚度。通过进行需求预测和细分，银行能够更好地满足不同客户群体的需求，为客户提供更相关、更有效的解决方案。
投资于直观、用户友好的数字平台设计至关重要。银行和信用社正在优先考虑 UX，以确保其应用程序和网站易于浏览、具有视觉吸引力和功能性，从而改善整体客户体验。
改善银行客户体验可带来诸多好处：
提高客户信任度和满意度：值得信赖的银行表现出响应能力、多接触点互动、客观建议和数据隐私透明度。这些品质是卓越客户体验的一部分，有助于建立信任。满意的客户会建立长期关系、增加产品采用率并分享积极的体验，而糟糕的体验则会导致沮丧。
提高客户忠诚度和保留率：满意的客户更有可能留在银行并使用更多服务。通过不断升级和创新服务，客户感到受到重视，并且不太可能转向竞争对手。
提高品牌声誉：提供始终如一的积极客户体验有助于建立一个强大、值得信赖的品牌。良好的声誉可以吸引新客户并巩固银行在市场中的地位。
提高收入和市场份额：减少银行体验中的摩擦，让客户更满意、更自信。积极的客户体验可以培养客户忠诚度、鼓励客户使用更多产品并提高银行声誉，从而为银行带来竞争优势。
提高运营效率：在客户体验方面进行投资可让银行优化流程、减少技术困难和用户挫败感。这将提高运营效率，使银行能够更有效地实现关键绩效指标 (KPI)。
改善监管合规和风险管理：对客户体验的关注通常涉及提高透明度、沟通和服务质量，这有助于银行满足监管要求并更有效地管理风险。
改善银行客户服务面临着多项挑战：
传统系统和技术障碍：许多银行依赖于过时的系统，这些系统升级成本高、耗时长，因此很难高效地实施新技术。技术更新通常需要对员工进行大量培训，同时也会使客户要面对学习曲线，从而妨碍实现无缝的客户体验。
数据隐私和安全：在使用客户数据提供个性化服务的同时确保数据隐私和安全是一项挑战。网络安全漏洞会严重损害客户信任。
提升客户需求：银行需要不断投资和更新客户体验，以满足客户不断增长的期望并保持竞争力。
保持跨渠道的一致性：确保所有银行渠道的数据一致性对于避免糟糕的决策和财务规划至关重要。
来自金融科技公司的竞争：与敏捷的金融科技公司竞争，要求银行同样具有创新精神和响应能力。
立即学习，将传统 AI 和生成式 AI 相结合，可以使银行实现以前似乎无法想象的客户服务志向。
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1 IBM 商业价值研究所，2024 年银行和金融市场全球展望，IBM，2024 年 1 月。
2 IBM 新闻中心，新研究显示受到技术现代化挑战和缺乏行业标准的阻碍，银行难以实现优先事项，满足客户期望，IBM，2023 年 9 月 14 日。