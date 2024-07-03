出版日期：2024 年 7 月 3 日
撰稿人：Matthew Finio、Amanda Downie
生成式 AI 正在彻底改变银行业。大型语言模型 (LLM) 和机器学习 (ML) 算法等高级 AI 系统正在为金融行业量身定制新内容、见解和解决方案。这些 AI 系统可以自动生成财务报告，并分析大量数据以检测欺诈行为。它们自动执行日常任务，例如处理文档和验证信息。
生成式 AI 可以产生类似人类的回应。AI 解决方案利用自然语言处理 (NLP) 来模拟自然语言。银行（如 Morgan Stanley）利用这些 AI 工具为金融科技（包括面向客户的聊天机器人等）增添动力。现在，这些程序可以处理从账户信息到个性化理财建议等一系列客户服务互动，充当虚拟理财顾问。
生成式 AI 在汇总监管报告、准备宣传手册草稿和软件开发方面的效率显著加快了传统上耗时的任务。此功能提高了运营效率并减少了手动工作量，使团队能够专注于更具战略性的活动。
除了客户服务之外，银行业中的生成式 AI还正在改变欺诈检测和风险管理。通过分析大量交易数据，AI 模型可以识别可能表明存在欺诈活动的异常模式。这种积极主动的方法使银行能够更有效地降低风险，保护客户资产。在使用 AI 应用程序时，数据隐私和遵守监管要求对于维持客户信任和满足行业标准至关重要。
生成式 AI 驱动的工具还可以实时评估历史数据、市场趋势和财务指标。这种能力可以实现准确的风险评估，帮助银行在贷款申请、投资和其他金融业务方面做出更明智的决策。这些 AI 功能有助于银行优化财务策略，保护自身及其客户。
生成式 AI 还能自动执行耗时的任务，如监管报告、信贷审批和贷款承销。例如，AI 可以快速处理和汇总大量财务数据，生成传统上需要大量手动工作才能生成的报告草稿和贷项通知。
在投资银行业务中，生成式 AI 可以编译和分析财务数据，以创建详细的项目建议书，而所需时间仅为人工流程的一小部分，从而加快交易速度并提供竞争优势。
银行越来越多地采用生成式 AI 来提升客户服务、简化工作流程并提高运营效率。这一采用趋势推动了银行业正在进行的数字化转型。
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面向企业的生成式 AI + ML
生成式 AI 在银行业的整合对于提高效率、安全、客户体验和创新至关重要，使银行能够在数字时代蓬勃发展：
由于其战略优势，集中式运营模式通常用于银行业的生成式 AI。集中化使得金融机构能够有效配置稀缺的顶级 AI 人才，打造一支具有凝聚力、紧跟 AI 技术进步的 AI 团队。
该模型可确保有效做出有关资金、新技术、云提供商和合作伙伴关系的关键决策。它还简化了风险管理和法规遵从性，为法律和安全挑战提供了统一的策略。
集中化不仅简化了重要任务，而且通过在不同层面做出一些战略决策来提供灵活性。这种方法在中央控制与银行需求和文化所需的适应性之间取得了平衡，有助于保持其在金融科技领域的竞争力。
银行业中常见的生成式 AI 用例包括：
客户服务和支持：生成式 AI 驱动的聊天机器人和虚拟助理可以处理大量客户查询，提供即时响应和个性化帮助。这些 AI 系统可以回答有关账户余额、交易历史和财务建议的问题，从而提高客户满意度并减少人工支持团队的工作量。
信贷审批和贷款承销：将 AI 集成到信用评分和风险评估中，可以准确评估信用评分和信用风险，改进贷款申请和信用卡发放的决策。在贷款承销方面，生成式 AI 可以自动创建信用备忘录，包括执行摘要和行业分析，从而加快流程并减少人工操作。
债务催收：AI 可以通过与借款人互动来提供还款选择、识别拖欠模式并建议适当的收账策略，从而提高回款率并改善客户关系，从而为收账工作提供帮助。
欺诈检测和预防：生成式 AI 可以分析大量交易数据，识别异常模式和潜在欺诈活动。通过不断从新数据中学习，这些 AI 系统会随着时间的推移变得更加准确，从而帮助银行主动检测和防止欺诈，如账户接管 (ATO) 和洗钱。
个性化营销和开发潜在客户：基于 AI 的系统可以与潜在客户互动，了解他们的需求和偏好，从而创建个性化的产品推荐。这种有针对性的方法可以提高营销效率并增强客户获取工作。
制作项目建议书：项目建议书是银行用来说服客户或潜在客户购买银行服务的销售演示文稿。生成式 AI 可以收集、处理和总结来自各种来源的信息，以快速创建这些项目建议书。
监管合规和报告：生成式 AI 可协助汇总和编写监管报告，确保银行遵守行业法规。它可以自动提取并组织相关数据，从而减少合规性任务所需的时间和精力。
风险管理：生成式 AI 可以分析市场趋势、财务指标和信用历史，以提供更准确的风险评估。这种能力可以帮助银行在贷款、投资和其他金融活动方面做出更明智的决策。
银行业的生成式 AI 带来了许多益处，可以提高运营效率和客户体验：
加速贷款处理：借助生成式 AI，可快速进行信用度评估并生成必要文件，从而简化信贷审核和贷款承销流程。
有效的债务追收：生成式 AI 系统可以与借款人互动，提供还款方案，识别拖欠模式并推荐有效的追收策略，提高回收率。
高效运营：通过自动执行文档处理、数据输入和合规性检查等日常任务，生成式 AI 可以减少人工工作量、最大限度地减少错误并降低运营成本。
增强客户服务：生成式 AI 驱动的聊天机器人和虚拟助理可提供全天候支持，即时处理各种客户咨询。这将加快响应速度，提高客户满意度。
提高监管合规性：AI 有助于准备和总结监管报告，确保符合行业法规并减少这些任务所需的时间和精力。
创新产品开发：AI 可帮助识别市场空白和客户需求，从而推动开发创新金融产品和服务。
个性化金融服务：AI 可以分析客户数据，提供量身定制的金融建议和产品推荐，提高客户参与度和忠诚度。
主动检测和预防欺诈：AI 系统分析大量交易数据，以识别异常模式和潜在欺诈。这种主动式方法可以增强安全性，减少经济损失。
精通风险管理：生成式 AI 可评估市场趋势和财务指标，提供准确的风险评估，帮助银行做出更明智的决策，更有效地管理风险。
降低成本：通过自动化和优化各种流程，生成式 AI 可帮助银行降低运营成本，更有效地分配资源。
在银行业使用生成式 AI 会面临一些挑战和限制。一个主要问题是数据隐私和安全。生成式 AI 可以处理大量金融数据，但必须谨慎使用，以确保遵守 GDPR 和 CCPA 等法规。
集成数据驱动的 AI 系统会增加数据泄露的风险，因此需要持续监控和更新以保护敏感的客户信息。此外，AI 模型依赖准确和最新的数据来产生可靠的结果。糟糕或不完整的数据集可能导致输出不正确，对财务决策和客户信任产生负面影响。
另一个重大挑战是将 AI 技术集成到现有银行系统中。许多银行使用的旧系统可能与新的 AI 框架不兼容，这可能会造成成本高昂且耗时的问题。
此外，虽然 AI 可以自动化和简化许多流程，但在贷款审批等关键决策中，它不应该拥有最终决定权。相反，AI 应该处理数据分析和初步评估，将最终决定权留给人类金融专业人士。这种方法可确保 AI 成为在不超越其限制的情况下增强银行运营的强大工具。
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