也许 Jawad Khalid Mirza 面临的主要挑战是需要从零开始构建 SOC 并配备工作人员。为了实现这一目标，他需要选择能够最有效且最具成本效益地满足技术需求的安全软件解决方案，包括将该解决方案与 Askari Bank 的核心银行系统集成。最重要的是，他需要组建团队来建立和管理 SOC 的日常技术运营，包括最重要的安全事件检测和处理。这项任务需要成熟的 SOC 经验，而他在 Umair Shakil 身上找到了这种经验。

就在加入 Askari Bank 担任 SOC 团队负责人几天后，Umair Shakil 与 Jawad Khalid Mirza 就最重要的平台决策进行了深入讨论。Umair Shakil 在担任之前职位（为巴基斯坦最大的电信提供商之一管理安全运营）期间部署了 IBM Security® QRadar® 解决方案，取得了显著效果。正是由于他的积极经验，IBM Security 以及 Microsoft 和 Splunk 的安全解决方案进入了候选名单。

根据每个供应商提交的概念证明，Umair Shakil 和 Jawad Khalid Mirza 基于三个核心维度进行了严格的基准测试：系统性能、互操作性和易用性。Jawad Khalid Mirza 解释说，除了这些因素之外，选择 QRadar 平台还反映了他们对 IBM 为其制定的路线图的信心。“我们认为自己与 IBM QRadar 平台的发展方向真正一致，”他说道，“对我们来说，它体现了 IBM 致力于打造更好的安全解决方案。”

在研究 QRadar 解决方案相对于 Microsoft 和 Splunk 解决方案的优势时，Umair Shakil 指出易于集成是其独特的优势之一。“QRadar 的其中一个优点是，它提供多种与我们的核心银行系统集成的方法，而不仅仅是一种方法，”他说道，“正如我们所希望的那样，这在实施过程中被证明是一个巨大的优势。”

为了提供该解决方案，Askari Bank 与 IBM 业务合作伙伴 Software Productivity Strategists, Inc. (SPS) 进行协作，后者与 Umair Shakil 及其不断壮大的 SOC 团队密切合作。对于威胁检测，该解决方案的核心组件是 IBM Security QRadar SIEM，它的安全信息和事件管理产品支持银行在单个存储库中聚集来自各种来源的日志。这反过来又使 SOC 工作人员能够对不同日志进行关联和上报，以快速识别安全事件并确定其优先级。