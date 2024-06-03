您本周已经阅读了第三篇关于另一种威胁您所在行业的勒索软件的文章。由于数据泄露，您的一家供应商在上个季度倒闭了。您的 IT 团队现在需要更大的网络安全预算。谁会想到经营一家小型企业会面临如此大的风险？

“就像其他所有人一样，在过去的四五年中，我们看到了数据泄漏等网络事件显著增加。”IBM 合作伙伴、一流网络安全公司 Silverfern IT（ibm.com 外部链接）的首席执行官 Liong Eng 说道，“董事会越来越深切地意识到风险以及他们对可能发生的任何泄露事件承担的责任。许多公司认识到这个问题已经成为业务挑战，而不仅仅是技术挑战，这些公司已经开始调整预算结构来应对这一挑战。”

通常，这些资金主要用于购买新工具和硬件，以保护公司资产免受外部攻击。但随着威胁的增加，网络安全产品的数量也在增加，这使得选择正确的选项成为一项挑战。

“这些解决方案的复杂性对这些企业的内部风险团队来说变得越来越不堪重负，”Eng 继续说道。“实际上，为您的员工配备合适的人员和专业知识来有效地选择和使用这些解决方案是非常困难的。如果您这样做，您就面临着其他公司以更高薪水挖走他们的风险，这是留住员工的主要问题。

对于这些企业来说，雇用足够的人员来提供 24x7 全天候服务同样具有挑战性。这些人员配置的复杂性为 Silverfern 开辟了新的途径。

“我们看到了创建安全运营中心 [SOC] 服务的机会，”Eng 解释道。“在 Silverfern，我们已经拥有所有这些专业知识。我们希望更好地将我们的知识和能力直接扩展到我们的客户，成为他们安全团队不可或缺的一部分。我们希望能够对他们说，‘你们让我们照顾你们，我们将帮助你们消除寻找和管理正确安全资源的担忧。’”