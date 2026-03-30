ما المقصود بالمصادقة متعددة العوامل (MFA) المقاومة للتصيد الاحتيالي وكيف تعمل؟

تعمل معظم أساليب المصادقة متعددة العوامل - مثل رموز SMS، وكلمات المرور لمرة واحدة، وإشعارات الموافقة- عن طريق إنشاء سر يقوم المستخدم بعد ذلك بإدخاله في الخدمة. فعلى سبيل المثال، عند تسجيل دخول المستخدم إلى حسابه البنكي، قد يُدخل كلمة المرور بالإضافة إلى رمز مكوَّن من ستة أرقام يُرسل إلى هاتفه أو يتم توليده عبر تطبيق المصادقة.

ورغم أن هذه الأساليب تساعد على إيقاف العديد من الهجمات، فإنها قد تواجه صعوبات مع التصيد الاحتيالي - وهي هجمات إلكترونية تستخدم وسائل خادعة لخداع المستخدمين وإقناعهم بكشف بيانات الاعتماد أو الموافقة على وصول احتيالي.

تستغل هجمات التصيد الاحتيالي سلوك المستخدمين بدلًا من الثغرات التقنية، ما يجعل من الصعب على أساليب المصادقة متعددة العوامل التقليدية التصدي لها. فعوامل المصادقة التي يسرقها المهاجمون أو يتلاعبون بها تكون صحيحة من الناحية التقنية. فالرمز حقيقي، والموافقة أصلية، وبيانات الاعتماد صحيحة. لكن المصادقة متعددة العوامل التقليدية لا تمتلك وسيلة للتمييز بين تسجيل دخول مشروع وآخر تم الحصول عليه عبر الخداع أو الاعتراض.

ووفقًا لمؤشر IBM X-Force Threat Intelligence Index، يُعَد التصيد الاحتيالي أحد الأساليب الرئيسية التي يستخدمها المهاجمون للحصول على بيانات اعتماد صحيحة ثم إساءة استخدامها. كما تُعَد الحسابات المسروقة أحد أكثر متجهات الهجوم الأولية شيوعًا، حيث تمثِّل 32% من الحوادث.

تساعد المصادقة متعددة العوامل المقاومة للتصيد الاحتيالي في إيقاف هذه الهجمات من خلال تقديم المصادقة بطريقة مختلفة جذريًا. فبدلًا من إرسال سر مشترك، تعتمد على تشفير المفتاح العام وتقنية تُعرَف باسم ربط الأصل.



تشفير المفتاح العام هو نهج تشفيري يستخدم زوجًا من المفاتيح المرتبطة رياضيًا، أحدهما عام والآخر خاص، للتحقق من الهوية دون إرسال سر مشترك.

أما ربط الأصل، فيعني أن أداة المصادقة -مثل مفتاح الأمان أو مفتاح المرور على الهاتف- لا تستجيب إلا عند التعرُّف على النطاق الشرعي للموقع. أما إذا كان الموقع مزيفًا، فإن أداة المصادقة تظل صامتة، ولا يكون هناك أي شيء يمكن للمهاجم التقاطه.

فعلى سبيل المثال، لنفترض أن أحد الموظفين تم خداعه للدخول إلى صفحة تسجيل دخول مزيفة بدلًا من الصفحة الحقيقية. ستتحقق أداة المصادقة الخاصة به من النطاق، وعند عدم العثور على تطابق، لن تستجيب، حتى لو كان قد أدخل بيانات الاعتماد بالفعل.

وباستخدام المصادقة متعددة العوامل المقاومة للتصيد الاحتيالي، يمكن للمؤسسات المساعدة على حماية حسابات المستخدمين حتى عندما يقع الموظفون ضحية لمحاولات التصيد الاحتيالي. كما يمكنها المساعدة على تلبية العدد المتزايد من المعايير والمتطلبات التنظيمية - الصادرة عن جهات مثل المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتقنية (NIST) ووكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية (CISA) وجهات الاكتتاب في التأمين الإلكتروني - التي أصبحت تَعتبر المصادقة المقاومة للتصيد الاحتيالي معيارًا أساسيًا للمصادقة القوية.