دليل تنفيذ أمن البيانات

By Bryan Clark

ما المقصود بأمن البيانات؟

أمن البيانات هو مجموعة من التقنيات والممارسات الأمنية المصممة لحماية المعلومات الرقمية من الوصول غير المصرح به، أو التلف، أو السرقة طوال دورة حياتها. يغطي أمن البيانات البيئات المادية والرقمية، ويتصل بكافة الأجهزة والتطبيقات التي تتعامل معها يومياً.   

حماية البيانات الحساسة ليست مجرد أمر مهم، بل هي ضرورة قصوى للامتثال والوثوق. لذا، فإن استراتيجية تنفيذ أمن البيانات المتكاملة ومتعددة الطبقات تُعد خط دفاع لا غنى عنه. والسؤال هو: كيف يمكننا تحقيق هذه الاستراتيجية على أفضل وجه؟ لنتأمل مثالاً لمزود خدمات رعاية صحية متوسط الحجم يُدعى "Maplewood Health Network". يقوم هذا المزوّد حالياً بتخزين سجلات المرضى (الأسماء، وتواريخ الميلاد، وتفاصيل العلاج، وغيرها) في خدمة تخزين سحابية قياسية، دون وجود ضوابط وصول دقيقة أو تشفير للبيانات أثناء حفظها. في أحد أيام الأربعاء المعتادة، نجح هجوم تصيد احتيالي بسيط في تجاوز جدار الحماية القديم الخاص بمزود الخدمة. مما أدى إلى استخراج بيانات المرضى بشكل غير مشروع. فجأة، تواجه شبكة Maplewood Health Network غرامات تنظيمية ودعاوى قضائية، واحتمال فقدان العديد من المرضى نتيجة تآكل الثقة بسبب سوء إدارة بياناتهم. لسوء الحظ، هذا السيناريو ليس نادرًا وهو خطر حقيقي لجميع الشركات التي تعاني من ضعف أمن البيانات. سنتناول فيما يلي بعضاً من أفضل الممارسات في تنفيذ أمن البيانات للحفاظ على سلامة بياناتك وامتثالها وأمنها.

لماذا يُعدّ تطبيق أمن البيانات أمراً مهماً؟ 

يمكن أن تؤدي الانتهاكات إلى أضرار مالية ومعنوية جسيمة، فضلاً عن فقدان الثقة من جانب كل من العملاء والأطراف المعنية. تفرض لوائح حماية البيانات مثل GDPR، و HIPAA و PCI DSS و ISO و CCPA حماية صارمة ومعالجة شفافة للبيانات. يوضح تقرير تكلفة اختراق البيانات لعام 2025 من IBM أن المؤسسات التي تفتقر إلى ضوابط قوية لأمن البيانات تواجه مخاطر وتكاليف اختراق أعلى بشكل ملحوظ. تتسبب الحوادث الأمنية المتعلقة بـ "الذكاء الاصطناعي الظلي" في تكاليف إضافية تصل في المتوسط إلى 670,000 دولار أمريكي، كما تؤدي إلى تسريب بيانات عملاء أكثر مقارنة بالاختراقات التقليدية. تُعزز هذه النتائج الأهمية البالغة لتنفيذ تدابير قوية وشاملة لأمن البيانات، وذلك للحد من الأضرار المالية، وحماية المعلومات الحساسة، وضمان الامتثال التنظيمي في ظل مشهد تهديدات يزداد تعقيداً.​

استراتيجية تنفيذ أمن البيانات

إدارة البيانات

تبدأ خطة تنفيذ أمن البيانات الموثوقة بإنشاء هياكل حوكمة واضحة. يجب عليك تحديد ملكية البيانات، والمسؤوليات، والمساءلة عن تلك البيانات. من الضروري تنفيذ وفرض سياسات وإجراءات التعامل مع البيانات، مع ضمان تغطيتها لمجالات الوصول والمشاركة والاحتفاظ والإتلاف. على سبيل المثال، يجب ألا يتم الوصول إلى جميع بيانات الشركة المصنفة على أنها "سرية" إلا من قِبل الموظفين المصرح لهم باستخدام المصادقة متعددة العوامل (MFA). بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن مشاركة البيانات الحساسة خارجيًا إلا بعد موافقة مالك البيانات وباستخدام طريقة نقل مشفرة معتمدة. علاوة على ذلك، يجب تسجيل كل عمليات الوصول إلى البيانات ومشاركتها والاحتفاظ بها وإتلافها، كما يجب تدقيقها بشكل دوري لضمان الامتثال للسياسات ومعالجة أي خروقات على الفور. ومن الأهمية بمكان أيضًا أن يتم تدريب الموظفين بانتظام على الامتثال وأفضل الممارسات. يضمن هذا النهج فهم الجميع للمخاطر ودورهم في حماية البيانات.

الاكتشاف والتصنيف

بعد ذلك، يجب عليك اكتشاف جميع البيانات وتصنيفها وجردها. فهم ماهية البيانات الموجودة، ومكان وجودها، وحساسية كل جزء منها أمر حاسم لتطبيق أمن البيانات. يمكن اكتشاف البيانات باستخدام أدوات مؤتمتة لفحص الأنظمة بحثاً عن البيانات المخزنة، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات الظلية والخدمات السحابية. يشير مصطلح تكنولوجيا المعلومات الظلية إلى أي أجهزة أو برامج أو أنظمة مرتكزة على السحابة يستخدمها الموظفون دون الحصول على موافقة صريحة من قسم تكنولوجيا المعلومات في الشركة. يمثل هذا الظرف فرصة عظيمة لإجراء تقييم للمخاطر المتعلقة ببياناتك. بمجرد اكتشاف جميع البيانات التي تمتلكها، ستتمكن من معرفة أين قد تكمن نقاط الضعف المحتملة في وضعك الأمني الحالي. يمكن أن تتضمن هذه الخطوة تطبيق شكل من أشكال اختبار الاختراق لتحديد مواطن الضعف. خلال مرحلة تصنيف البيانات، يتم وضع علامات على أنواع البيانات المختلفة بناءً على حساسيتها، وقد تحصل على تصنيف مثل عام أو داخلي أو سري. تختلف مستويات التصنيف هذه في الاسم ولكنها عموماً تحمل نفس المعنى في الشركات المختلفة. ينبغي أن يضمن المخزون من البيانات الحفاظ على سجلات دقيقة ومحدثة لجميع أصول البيانات ومواقعها بشكل صحيح.

إدارة الهوية والوصول (IAM)

تقودنا الخطوة التالية إلى الجزء الخاص بضوابط الوصول وإدارة الهوية في رحلتنا. يعد التحكم في من يمكنه الوصول إلى البيانات أمرًا بالغ الأهمية لنجاح أمن المعلومات. قد تكون قد حصرت جميع بياناتك ونظمتها بشكل مثالي، ولكن إذا كان الأشخاص غير المخولين يصلون إليها، فكم من الوقت سيمر قبل أن يُساء استخدامها أو تتحول إلى فوضى عارمة؟ لتحقيق هذا التحكم، نريد التأكد من نشر ممارسات قوية للمصادقة والتفويض. يعني القيام بذلك أنه يجب وضع آليات مثل المصادقة متعددة العوامل (MFA) أو حتى المصادقة التكيفية متعددة العوامل (A-MFA) من أجل حماية إضافية للبيانات. بعد ذلك، ستحتاج إلى التأكد من تقييد الوصول بناءً على مبدأ الحد الأدنى من الامتيازات. إذا لم تكن على دراية بهذا المبدأ، فإنه ينص على أن الأفراد يجب أن يكون لديهم الحد الأدنى فقط من الأذونات الممنوحة لهم لأداء وظائفهم. على سبيل المثال، لا تحتاج سالي من قسم التسويق إلى الوصول إلى نفس البيانات التي يستخدمها هاري في قسم المحاسبة لكي تؤدي مهام عملها. كما أنه من المهم أن ننشر ضوابط الوصول القائمة على الأدوار (RBAC). يمكن لـ RBAC تعيين حقوق الوصول بناءً على دور المستخدم داخل المجموعة. نحتاج أيضًا إلى التأكد من وجود مراقبة مستمرة لحدوث التفويض. على سبيل المثال، تعاون سامي في مشروع مع ماريا، وهي من خارج قسمه، في الشهر الماضي. بعد اكتمال المشروع، من الأفضل سحب صلاحيات وصول سامي إلى البيانات التي تملك ماريا حق الوصول إليها؛ لأنه لم يعد هناك سبب يدفعه للدخول إليها.

التشفير

بعد ذلك ، سننتقل إلى عملية تشفير البيانات. يخفي التشفير البيانات عن طريق تحويلها من بيانات قابلة للقراءة إلى نص مشفر غير قابل للقراءة. هذا الإجراء الأمني حيوي ويحمي البيانات عند تخزينها وعند إرسالها. يحمي تشفير البيانات المخزنة الملفات وقواعد البيانات، بينما يستخدم تشفير البيانات المنتقلة بروتوكولات مثل TLS/SSL لتأمين المعلومات التي تنتقل عبر الشبكات. تطبيق بروتوكول تشفير قوي يعزز الدفاعات ضد المهاجمين ويدعم متطلبات الامتثال التنظيمي الحيوية.

منع فقدان البيانات (DLP)
 

بعد التشفير، الخطوة التالية في تنفيذ سياسة أمن البيانات القوية هي منع فقدان البيانات (DLP). تلعب حلول DLP دوراً حاسماً في حماية المعلومات الحساسة من خلال تحديد عمليات نقل البيانات غير المصرح بها ومراقبتها ومنعها. تُطبق أدوات الحماية هذه على الشبكة وأجهزة المستخدم النهائية لمنع محاولات إرسال البيانات الحساسة خارج المؤسسة، وهو ما قد يشمل نسخ الملفات إلى وسائط التخزين (USB) أو رفعها إلى حسابات سحابية غير مصرح بها. يُتيح استخدام أدوات مثل التصنيف التلقائي وأدوات المراقبة إمكانية وسم البيانات وتتبعها. يمكن لهذه الخطوة أن تساعد بشكل كبير في الاستجابة للحوادث (IR) ودعم عمليات تدقيق الامتثال الشاملة.

مشاركة البيانات
 

بعد ذلك، يجب أن نركز على تنفيذ استراتيجية قوية لمشاركة البيانات. نظرًا لأن مشاركة البيانات تعرض الأفراد والمؤسسات لمخاطر إضافية، يجب توخي الحذر الشديد في إعداد هذه الخطة. أولاً، من الضروري تقييد مشاركة البيانات الحساسة، سواء داخلياً أو خارجياً، من خلال وضع سياسات صريحة وتطبيق ضوابط تقنية مناسبة. على سبيل المثال، يطبق متجر إلكترونيات عبر الإنترنت يُدعى Real Good Electronics (RGE) سياسة تمنح الموظفين المصرح لهم فقط حق الوصول إلى تفاصيل الطلبات وسجلات الدفع. تحد هذه العملية بشكل أساسي من الوصول إلى المعلومات الحساسة وتحميها. علاوة على ذلك، يُعد استخدام منصات التعاون الآمنة، خاصة تلك التي توفر ضوابط وصول دقيقة وسجلات مراجعة شاملة، أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على أمن البيانات طوال عملية المشاركة.

المراقبة والتدقيق والاستجابة للحوادث (IR)

بعد ذلك، ننتقل إلى المراقبة، والتدقيق، والاستجابة للحوادث (IR). تلعب المراقبة المستمرة دورًا مهمًا في تنفيذ أمن البيانات لأنها تسمح بالكشف الاستباقي عن التهديدات الإلكترونية وفرض المساءلة. يجب على المؤسسات تنفيذ نظام مركزي لتسجيل البيانات والمراقبة لجمع مسارات تدقيق مفصلة حول الوصول إلى البيانات واستخدامها. كما أن عمليات التدقيق المنتظمة لأنشطة النظام، إلى جانب التقييمات التي تتم للكشف عن الحالات الشاذة أو الوصول غير المصرح به أو انتهاكات السياسات، هي أيضاً من الأمور المهمة. أخيراً، يُعد وضع خطة مرنة للاستجابة للحوادث (IR) والحفاظ عليها أمراً بالغ الأهمية للتعامل بفعالية مع اختراقات البيانات الناجمة عن هجمات مثل برامج الفدية، وللحد من أي تسريب للبيانات. لنأخذ، على سبيل المثال، شركة RGE المفضلة لدينا لبيع الإلكترونيات عبر الإنترنت، ولكن في هذه المرة تعرضت الشركة لخرق أمني. بعد الاختراق، تقوم RGE بتنشيط خطة الاستجابة للحوادث الخاصة بها بسرعة. من خلال العمل والتعاون مع جهات إنفاذ القانون، تُظهر المؤسسة خطة استجابة للحوادث قوية ومدروسة جيداً.

النسخ الاحتياطي والاسترداد

سنقوم الآن بتغطية النسخ الاحتياطي للبيانات واستردادها. يُعد هذا الإجراء جزءاً حيوياً آخر من تنفيذ أمن البيانات، حيث يتم اتخاذه بعد التنفيذ الناجح لخطة الاستجابة للحوادث (IR). بعد القضاء على التهديد، يجب على المؤسسة تقييم الأنظمة والبيانات التي تضررت، حتى تتمكن من استعادة هذه الأنظمة من النسخ الاحتياطية. يجب على المؤسسات جدولة عمليات نسخ احتياطي منتظمة للبيانات الحساسة، لضمان تخزين النسخ بشكل آمن خارج الموقع أو في السحابة. تعتمد خطوة الاسترداد على النسخ الاحتياطية المخزنة لإعادة بناء الأنظمة والبيانات. يخفف هذا النهج من تأثير الكارثة ويتيح العودة إلى التشغيل العادي بعد حدوث الخرق. يشمل الاسترداد أيضًا تعزيز الأمن السيبراني وإصلاح الثغرات لأن المهاجمين غالبًا ما يستهدفون بيانات المؤسسة بعد الاختراق مباشرةً، لعلمهم بأن نقاط الضعف قد تظل قائمة.

الأمن المادي

غالبًا ما يتم الاستهانة بموضوع الأمن المادي، إلا أنه يُعد بلا شك أحد أهم المكونات الأساسية في تنفيذ أمن البيانات. بدون خطة مناسبة تأخذ الأمن المادي في الاعتبار، فمن الأفضل أن تسلّم بياناتك للمهاجمين الآن. يجب على الأفراد والمؤسسات الانتباه لصغائر الأمور، مثل ترك المناطق المؤمنة مفتوحة أو اتباع إجراءات غير سليمة في استخدام بطاقات الدخول، حيث إن كل ذلك قد يؤدي إلى ثغرات أمنية فورية. يستغل المهاجمون حالة التراخي، فلحظة واحدة من الإهمال قد تمنحهم الوصول الذي يحتاجون إليه. قد تشمل بعض الأمثلة أيضاً ترك شخص ما لمحطة العمل (جهاز الكمبيوتر) مفتوحة دون قفل، مما يتيح لمهاجم ينتهز الفرص الوصول إلى معلومات الهوية الشخصية (PII) المكشوفة، أو الحالات التي يُسمح فيها بدخول زائر دون التأكد من هويته. الحفاظ على الوعي المستمر والالتزام بإجراءات الأمان أمر بالغ الأهمية في الحفاظ على أمان بياناتك.

الأتمتة والذكاء الاصطناعي (AI)

أخيراً، سنستكشف كيف يمكن تطبيق الأتمتة والذكاء الاصطناعي (AI) في تنفيذ أمن البيانات. تعمل المؤسسات الحديثة على تحويل أمن البيانات من خلال كل من الذكاء الاصطناعي والأتمتة. تمكن هذه التقنيات من اكتشاف الأنشطة المشبوهة في الوقت الفعلي، وأتمتة المهام الروتينية مثل تثبيت التحديثات البرمجية وإدارة الثغرات الأمنية. يمكن أن يقلل هذا النهج من مخاطر الهجمات الإلكترونية بشكل كبير، ويحرر المحللين لمهام أخرى ويعزز الحماية الشاملة لبياناتك. على سبيل المثال، قامت شركة Real Good Electronics مؤخرًا بتنفيذ نظام أمني قائم على الذكاء الاصطناعي. يقوم هذا النظام بمراقبة البيئة السحابية الخاصة بمتجر التجزئة باستمرار، وينبه إلى أي نشاط غير معتاد، مثل الارتفاع المفاجئ في الوصول إلى البيانات أو حتى اتصالات الشبكة غير المألوفة. بإمكان النظام التعرف بسرعة على هجمات التصيد المحتملة التي تستهدف قسماً محدداً.

الخاتمة

في المشهد الرقمي المعاصر، يعد تطبيق أمن البيانات مصدر قلق مستمر، يتطلب انتباهاً وتكيفاً دائمين. يتطلب التنفيذ الفعال نهجاً متعدد المستويات يشمل حوكمة قوية، وتصنيفاً واضحاً للبيانات، وضوابط صارمة للوصول، والتشفير، ومنع تسرب البيانات، وخطة شاملة للاستجابة للحوادث. يُعد تدريب الموظفين المنتظم وترسيخ ثقافة الأولوية للأمن أمرين حيويين بالقدر نفسه. يمكن أن يؤدي توظيف الذكاء الاصطناعي والأتمتة إلى تحسين قدرات الكشف عن التهديدات والاستجابة لها (TDR) بشكل كبير، ولكن يجب أن يظل العنصر البشري محوراً أساسياً في هذه العملية. من خلال تطبيق هذه الاستراتيجيات الشاملة، يمكن للمؤسسات تقليل المخاطر بشكل كبير وحماية بياناتها القيّمة في بيئة تهديد متزايدة التعقيد.

ما المقصود بإدارة الهوية والوصول؟

تُعَد إدارة الهوية والوصول (IAM) أحد مجالات الأمن الإلكتروني وهي تختص بالتحكم في وصول المستخدمين وأذونات الموارد.
