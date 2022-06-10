ما المقصود ببنية البيانات؟

تعرض بنية البيانات منظورًا عالي المستوى حول كيفية عمل أنظمة إدارة البيانات المختلفة معًا. وتشمل هذه الأنظمة العديد من مستودعات تخزين البيانات المختلفة، مثل بحيرات البيانات، ومستودعات البيانات، ومتاجر البيانات، وقواعد البيانات، وغيرها. يمكن أن تُشكّل هذه العناصر معًا بنى بيانات، مثل الأنسجة البيانية وشبكات البيانات، التي يزداد رواجها بشدة. وتركز هذه البُنى بشكل أكبر على البيانات كمنتجات، ما يساهم في تعزيز التوحيد القياسي حول البيانات الوصفية ويتيح وصولاً أكثر ديمقراطية للبيانات عبر المنظمات من خلال واجهات برمجة التطبيقات.

يتناول القسم التالي كل نوع من عناصر التخزين وأنواع بنية البيانات هذه بمزيد من التفصيل:

أنواع أنظمة إدارة البيانات

مستودعات البيانات: يعمل مستودع البيانات على تجميع البيانات من مصادر بيانات علائقية مختلفة داخل المؤسسة في مستودع مركزي واحد متسق. بعد عملية الاستخراج، تتدفق البيانات عبر مسار البيانات المعني بالاستخراج، والتحويل، والتحميل، حيث تخضع للعديد من عمليات تحويل البيانات لتتماشى مع نموذج البيانات المحدد مسبقًا. وبمجرد تحميلها في مستودع البيانات، تصبح البيانات جاهزة لدعم مختلف تطبيقات ذكاء الأعمال (BI) وتطبيقات علوم البيانات.

يعمل مستودع البيانات على تجميع البيانات من مصادر بيانات علائقية مختلفة داخل المؤسسة في مستودع مركزي واحد متسق. بعد عملية الاستخراج، تتدفق البيانات عبر مسار البيانات المعني بالاستخراج، والتحويل، والتحميل، حيث تخضع للعديد من عمليات تحويل البيانات لتتماشى مع نموذج البيانات المحدد مسبقًا. وبمجرد تحميلها في مستودع البيانات، تصبح البيانات جاهزة لدعم مختلف تطبيقات ذكاء الأعمال (BI) وتطبيقات علوم البيانات. متاجر البيانات: يعتبر متجر البيانات نسخة مركّزة من مستودع البيانات، حيث يحتوي على مجموعة فرعية أصغر من البيانات المهمة والمطلوبة لفريق واحد أو مجموعة مختارة من المستخدمين داخل المنظمة، مثل إدارة الموارد البشرية. وبفضل احتواء متاجر البيانات على نطاق أصغر من البيانات، فإنها تتيح للإدارة أو المؤسسة اكتشاف معارف أكثر تركيزًا بشكل أسرع مما هو ممكن عند العمل مع مجموعة بيانات مستودع البيانات الأوسع نطاقًا. وقد ظهرت متاجر البيانات في الأصل استجابة للصعوبات التي واجهتها المنظمات عند إنشاء مستودعات البيانات في التسعينيات، حيث تطلَّب دمج البيانات من جميع أنحاء المنظمة في ذلك الوقت الكثير من جهود الترميز اليدوي، وكان يستغرق وقتًا طويلاً بشكل غير عملي. وقد ساهم النطاق الأكثر محدودية لمتاجر البيانات في تمييزها بالسهولة والسرعة في التنفيذ مقارنة بمستودعات البيانات المركزية.

يعتبر متجر البيانات نسخة مركّزة من مستودع البيانات، حيث يحتوي على مجموعة فرعية أصغر من البيانات المهمة والمطلوبة لفريق واحد أو مجموعة مختارة من المستخدمين داخل المنظمة، مثل إدارة الموارد البشرية. وبفضل احتواء متاجر البيانات على نطاق أصغر من البيانات، فإنها تتيح للإدارة أو المؤسسة اكتشاف معارف أكثر تركيزًا بشكل أسرع مما هو ممكن عند العمل مع مجموعة بيانات مستودع البيانات الأوسع نطاقًا. وقد ظهرت متاجر البيانات في الأصل استجابة للصعوبات التي واجهتها المنظمات عند إنشاء مستودعات البيانات في التسعينيات، حيث تطلَّب دمج البيانات من جميع أنحاء المنظمة في ذلك الوقت الكثير من جهود الترميز اليدوي، وكان يستغرق وقتًا طويلاً بشكل غير عملي. وقد ساهم النطاق الأكثر محدودية لمتاجر البيانات في تمييزها بالسهولة والسرعة في التنفيذ مقارنة بمستودعات البيانات المركزية. بحيرة البيانات: بينما تقوم مستودعات البيانات بتخزين البيانات بعد معالجتها، فإن بحيرة البيانات تضم بيانات غير منسقة، وعادةً ما تكون بحجم بيتابايت من هذه البيانات. تتميز بحيرة البيانات بقدرتها على تخزين البيانات المنظمة وغير المنظمة على حد سواء، ما يجعلها فريدة من نوعها مقارنة بمستودعات البيانات الأخرى. توفر هذه المرونة في متطلبات التخزين فائدة كبيرة لعلماء البيانات ومهندسي البيانات والمطورين، ما يسمح لهم بالوصول إلى البيانات من أجل تمارين اكتشاف البيانات ومشاريع التعلم الآلي. تم إنشاء بحيرات البيانات في الأصل كرد فعل لعجز مستودعات البيانات عن التعامل مع تزايد الحجم والسرعة والتنوع للبيانات الكبيرة. وعلى الرغم من أن بحيرات البيانات أبطأ من مستودعات البيانات، إلا أنها أيضًا أقل تكلفة، حيث لا تتطلب إعدادًا للبيانات قبل استيعاب هذه البيانات. واليوم، تستمر هذه البحيرات في التطور باعتبارها جزءًا من جهود نقل البيانات إلى التقنية السحابية. تدعم بحيرات البيانات مجموعة واسعة من حالات الاستخدام، حيث لا تحتاج أهداف أعمال البيانات إلى تحديدها في وقت جمع البيانات. ومع ذلك، هناك حالتان أساسيتان تشملان جهود استكشاف علم البيانات وجهود النسخ الاحتياطي للبيانات واستردادها. يمكن لعلماء البيانات استخدام بحيرات البيانات لإثبات صحة المفاهيم. تستفيد تطبيقات التعلم الآلي من القدرة على تخزين البيانات المنظمة وغير المنظمة في نفس المكان، وهو أمر غير ممكن باستخدام نظام قاعدة البيانات العلائقية. كما يمكن استخدام بحيرات البيانات لاختبار وتطوير مشاريع تحليلات البيانات الكبيرة. وعندما يتم تطوير التطبيق وتحديد البيانات المفيدة، يمكن تصدير البيانات إلى مستودع بيانات للاستخدام التشغيلي، ويمكن استخدام الأتمتة لتوسيع نطاق التطبيق. كما يمكن استخدام بحيرات البيانات للنسخ الاحتياطي للبيانات واستردادها، بفضل قدرتها على التوسع بتكلفة منخفضة. وللأسباب نفسها، تُعد بحيرات البيانات خيارًا جيدًا لتخزين البيانات "الاحتياطية" التي لم تُحدَّد بعد احتياجات العمل لها. ويضمن تخزين البيانات الآن توفّرها في وقت لاحق عند ظهور مبادرات جديدة.

أنواع بُنَى البيانات

نسيج البيانات: نسيج البيانات عبارة عن بنية تركز على الأتمتة في تكامل البيانات وهندسة البيانات وحوكمتها عبر سلسلة قيمة البيانات بين مزودي البيانات ومستهلكيها. ويستند نسيج البيانات إلى مفهوم "البيانات الوصفية النشطة" الذي يستخدم الرسم البياني المعرفي والدلالات والتنقيب عن البيانات وتقنية التعلّم الآلي (ML) لاكتشاف الأنماط في أنواع مختلفة من البيانات الوصفية (مثل سجلات النظام والبيانات الاجتماعية وغيرها). بعد ذلك، يطبق هذا المفهوم هذه الرؤية لأتمتة سلسلة قيمة البيانات وتنظيمها. فعلى سبيل المثال، يتيح لنسيج البيانات الفرصة أمام مستهلك البيانات للعثور على منتج البيانات الذي يحتاجه ومن ثمّ تزويده به تلقائيًا. وتؤدي زيادة الوصول إلى البيانات بين منتجات البيانات ومستهلكيها إلى تقليل العزل بين البيانات، كما توفر صورة أكثر اكتمالاً لبيانات المنظمة. تُعد أنسجة البيانات تقنية ناشئة ذات إمكانات هائلة، ويمكن استخدامها لتعزيز ملفات تعريف العملاء، والكشف عن الغش، والصيانة الوقائية. ووفقًا لتقرير Gartner، تقلل أنسجة البيانات من وقت تصميم التكامل بنسبة 30%، ووقت النشر بنسبة 30%، والصيانة بنسبة 70%.

شبكات البيانات: شبكة البيانات هي بنية بيانات لا مركزية تنظم البيانات حسب مجال العمل. وباستخدام شبكة البيانات، تحتاج المنظمة إلى التوقف عن التعامل مع البيانات كمنتج ثانوي للعمليات، والبدء في التعامل معها باعتبارها منتجًا قائمًا بذاته. يضطلع منتجو البيانات بدور مالكي منتجات البيانات. وباعتبارهم خبراء في هذا المجال، يمكن لمنتجي البيانات الاعتماد على فهمهم للمستهلكين الأساسيين للبيانات لتصميم واجهات برمجة التطبيقات المناسبة لهم. كما يمكن الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات هذه من أقسام أخرى في المنظمة، ما يعزز الوصول إلى البيانات المدارة على نطاق أوسع.

يمكن استخدام المزيد من أنظمة التخزين التقليدية، مثل بحيرات البيانات ومستودعات البيانات كمخازن بيانات لا مركزية متعددة لدعم شبكة البيانات. كما يمكن أن تعمل شبكة البيانات جنبًا إلى جنب مع نسيج البيانات، حيث تساهم أتمتة نسيج البيانات في إنشاء منتجات بيانات جديدة بسرعة أكبر أو فرض الحوكمة الشاملة على مستوى المنظمة.