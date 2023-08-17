ما هي نمذجة التحسين؟

صُممت نماذج التحسين لمساعدة المؤسسات والأفراد على اتخاذ قرارات مستنيرة من خلال تعظيم أو تصغير دالة الهدف مع الالتزام بقيود محددة.

دوال الهدف هي التعبيرات الرياضية التي تحدد ما تريد تعظيمه (على سبيل المثال، الربح والإيرادات والكفاءة) أو تقليله (مثل التكلفة والهدر والوقت). وتعتبر دالة الهدف هي جوهر مشكلة التحسين.

متغيرات القرار هي المتغيرات التي يمكنك التحكم فيها أو تعديلها للتأثير على النتيجة، والتي يتم تمثيلها عادة برموز وتخضع لقيود معينة. هذه القيود هي تعبيرات رياضية تحد من القيم أو العلاقات بين متغيرات القرار. تمثل القيود قيودًا في العالم الحقيقي، مثل توافر الموارد أو حدود السعة أو المتطلبات التنظيمية.

هناك أنواع مختلفة من نمذجة التحسين التي تخدم أغراضًا مختلفة. التحسين العشوائي هو فرع من التحسين الرياضي الذي يتعامل مع مشاكل التحسين التي تنطوي على عدم اليقين أو العشوائية. في التحسين العشوائي، تتأثر دالة الهدف و/أو القيود بالمتغيرات الاحتمالية أو العشوائية، مما يجعل عملية التحسين أكثر تعقيدًا من التحسين الحتمي التقليدي.

تتعامل نمذجة التحسين غير الخطي مع مشكلات التحسين الرياضي حيث تحتوي دالة الهدف أو القيود أو كليهما على دوال غير خطية لمتغيرات القرار.

نمذجة التحسين غير المقيدة هي نوع من التحسين الرياضي حيث يكون الهدف هو إيجاد الحد الأقصى أو الحد الأدنى لدالة الهدف دون أي قيود على متغيرات القرار.

في نمذجة التحسين، الاستدلال هو نهج أو تقنية لحل المشكلات تهدف إلى إيجاد حلول تقريبية لمشاكل التحسين المعقدة، خاصة عندما يكون العثور على حل مثالي دقيق غير ممكن من الناحية الحسابية في إطار زمني معقول. غالبًا ما تتضمن أساليب الاستدلال المقايضات بين جودة الحل ووقت الحوسبة.