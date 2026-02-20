Wir sind überall von KI-Agenten umgeben. Diese Systeme führen Aufgaben autonom mit begrenztem menschlichem Eingreifen aus, oft auf eine Art, die wir kaum bemerken.

Nehmen wir autonome Fahrzeuge als Beispiel: Sie erfassen ihre Umgebung, bewerten den Kontext und treffen in Echtzeit Entscheidungen im Bruchteil einer Sekunde. Sie navigieren nicht, weil jemand jedes mögliche Szenario fest einprogrammiert hat, sondern weil sie kontinuierlich Signale interpretieren und sich an die sich verändernde Umgebung anpassen.

Stellen Sie sich nun vor, Sie würden dieselbe Intelligenz auf ein unternehmensweites Datenprogramm anwenden. Tausende von Datensätzen. Millionen von Datensätzen. Es werden Milliarden von datengestützten Entscheidungen getroffen.

Agentische Datenverwaltung (ADM) ermöglicht dieses Maß an Orchestrierung. Durch die Entscheidungsfindungsfunktionen KI-gestützter Agenten beginnen Unternehmen, die Art und Weise, wie sie ihre Daten verarbeiten, verwalten und nutzen, neu zu erfinden.