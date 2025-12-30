Einige iPaaS-Plattformen sind auf bestimmte Branchen ausgerichtet, wie Gesundheitswesen, Fertigung, E-Commerce oder Finanzwesen. Andere richten sich an bestimmte Anwendungsfälle wie Echtzeit-Datensynchronisierung, API-Lebenszyklusmanagement und Modernisierung von Altsystemen. Bevor man diese Anwendungsfälle untersucht, ist es wichtig zu verstehen, wie iPaaS funktioniert und wie es sich von anderen Integrationsansätzen unterscheidet.
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iPaaS ist eine cloudnative Self-Service Software-Suite, mit der Unternehmen ihre Integration erfüllen können. iPaaS ermöglicht und verwaltet Verbindungen zwischen Diensten, sodass auch Anwendungen, die unterschiedliche Protokolle oder Datenformate verwenden, miteinander kommunizieren können. Dadurch werden Fehlausrichtungen und Inkompatibilitäten überwunden, die andernfalls den Datenfluss unterbrechen würden.
Unternehmen haben in der Vergangenheit lokale App-Integrationen entwickelt und dabei spezielle Middleware wie Message Broker oder Enterprise Service Buses (ESBs) verwendet. Diese Lösungen können jedoch eng miteinander verbunden und schwer zu warten sein, insbesondere wenn Unternehmen skalieren und Dutzende oder Hunderte neuer Services hinzufügen.
iPaaS-Lösungen werden zu einer beliebten Alternative, da sie ein größeres Maß an Flexibilität und Skalierbarkeit bieten als ältere Point-to-Point-Integrationsflüsse, bei denen zwei Dienste direkt über einen benutzerdefinierten Konnektor kommunizieren. Als cloudbasierte Lösungen entsprechen iPaaS-Plattformen den Anforderungen heutiger Unternehmen: Sie ermöglichen die Integration über containerisierte Microservices, serverlose, Edge - und andere moderne Multi-Cloud-Umgebungen hinweg.
Die Akzeptanz von iPaaS nimmt zu: Die Branche wuchs laut Fortune Business Insights im Jahr 2025 um schätzungsweise 26 %. Ein Grund dafür ist, dass iPaaS-Lösungen neben technischen Aufgaben wie Protokolltransformation, Authentifizierung, Protokollierung und Datensynchronisierung auch komplexe Tools und Anpassungen zur Verwaltung bieten, sodass Teams ihre eigenen Datenorchestrierungsmuster und Automatisierungen entwerfen und überwachen können. Viele iPaaS-Lösungen integrieren zudem maschinelles Lernen, Internet der Dinge (IoT), fortschrittliche Analysen und andere moderne Innovationen zur Optimierung der Konnektivität.
iPaaS folgt dem Software-as-a-Service (SaaS) Modell: iPaaS-Anbieter gestalten ihre Abrechnung für Unternehmen monatlich oder jährlich, wobei die Preise je nach Nutzungsstufen oder Funktionspaketen variieren. Manche Anbieter bündeln auch Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Relationship Management (CRM), Platform as a Service (PaaS) und SaaS-Anwendungen neben ihren Integrationslösungen. Die Einführung von iPaaS ist am weitesten in größeren Unternehmen verbreitet, wo komplexe Integrationen allein über benutzerdefinierte, manuelle Konnektoren schwer zu verwalten sind.
Die iPaaS-Integration baut auf der Grundlage der Enterprise Application Integration (EAI) auf, einer traditionellen Disziplin, die CRM, Finanzen, Analyse, ERP-Systeme und andere Geschäftsanwendungen über individuelle APIs oder Middleware verbindet. EAI wurde erstmals in den 1990er Jahren entwickelt, um die Interaktion zwischen lokalen Systemen zu erleichtern. Heute können viele EAI-Plattformen auch hybride und Multi-Cloud-Integrationen verwalten. Entwickler betrachten iPaaS als moderne, cloudnative Variante von EAI.
In der Praxis betrachten Unternehmen EAI und iPaaS oft als komplementäre Systeme: IT-Teams nutzen beispielsweise eine interne EAI-Plattform für die Abwicklung zentraler Integrationsprozesse (z. B. das Senden von Leistungsdaten von einem älteren Server an ein Data Warehouse), während cloudbasierte Integrationen, wie etwa die Synchronisierung zwischen SaaS-Anwendungen von Drittanbietern, an eine iPaaS-Plattform delegiert werden.
iPaaS-Plattformen können so konfiguriert werden, dass sie eine Vielzahl von Geschäftsabläufen optimieren, von hochrangiger Datenverwaltung bis hin zu granularem API-Management und Prozessautomatisierung. Typische Beispiele für Anwendungsfälle von iPaaS sind:
iPaaS-Plattformen ermöglichen es Entwicklern, vorgefertigte Konnektoren oder No-Code-Tools zu verwenden, um Automatisierungen zu erstellen, die mehrere Dienste umfassen. Ein Unternehmen entwickelt so beispielsweise eine Automatisierung, um das Onboarding neuer Mitarbeiter zu optimieren: Wenn die Personalabteilung einen neuen Mitarbeiter in die Gehaltsabrechnung aufnimmt, werden automatisch Workflows ausgelöst, um dem Mitarbeiter Onboarding-Dokumente, Schulungsmaterialien, Anmeldedaten und die notwendige Ausrüstung bereitzustellen.
Die iPaaS-Plattform orchestriert diese Schritte hinter den Kulissen und ermöglicht es jedem relevanten Dienst, seine zugewiesene Aufgabe in einer präzisen Reihenfolge zu erfüllen. Teams können auch Änderungen vornehmen – beispielsweise aktualisierte Schulungsunterlagen bereitstellen – ohne die gesamte Automatisierung neu konfigurieren zu müssen.
In weniger ausgereiften Integrationsmodellen sind Informationen oft innerhalb einzelner Systeme isoliert. Diese Datensilos erschweren es Teams, zu erkennen, wie Verhaltensweisen in einem Dienst verwandte Anwendungen beeinflussen. iPaaS-Plattformen hingegen nutzen maschinelles Lernen, um Muster und Anomalien in verschiedenen Systemen zu erkennen, wodurch ein ganzheitlicheres Bild des Kundenverhaltens, der betrieblichen Effizienz und der Netzwerkleistung entsteht.
Einige iPaaS-Plattformen verfügen über integrierte AIOps-Funktionen, darunter Tools, die Fehlausrichtungen, API-Fehlkonfigurationen und ungewöhnliche Nutzungsmuster proaktiv vorhersagen können, bevor diese Probleme zu Ausfallzeiten, Sicherheitsrisiken oder einer negativen Customer Experience führen. KI-gestützte Datenmapping-Tools können ihrerseits effizientere und sicherere Informationswege vorschlagen und Unternehmen so bei der Optimierung ihrer Datenpipelines unterstützen.
In modernen Kontexten sind Geschäftssysteme oft stark voneinander abhängig: Daten eines Systems bestimmen direkt, wie sich ein anderes verhalten sollte, und selbst kleine Fehlanpassungen oder Verzögerungen können entscheidende Workflows stören. iPaaS bietet Teams die Möglichkeit, schnell synchronisierte Automatisierungen zu entwerfen und bereitzustellen, bei denen Ereignisse in einem System automatisch Aktionen in einem anderen auslösen.
Beispielsweise könnte eine E-Commerce-Plattform Kundendaten von Salesforce mit einem ERP synchronisieren, das das Bestandsmanagement und die Rechnungsstellung übernimmt, sodass Erfüllung und Finanzprotokolle aktuell bleiben. Gleichzeitig sendet das ERP-System relevante Daten – wie etwa den Rechnungsstatus und den Bestellverlauf – zurück an das CRM-System, damit die Vertriebsteams einen umfassenden Überblick über das Kundenverhalten erhalten.
iPaaS-Plattformen können auch nicht-essentielle Daten in zentrale Data Warehouses oder Data Lakes umwandeln und leiten, um Speicherung, Erhaltung und weitere Analysen zu erhalten. Teams entwerfen und überwachen den Datenaustausch über Self-Service-Schnittstellen und passen diese Automatisierungen an sich ändernde Bedürfnisse an.
iPaaS-Plattformen verfügen häufig über eine Managementebene, die Dienste und Anwendungen umfasst und Unternehmen einen ganzheitlichen Überblick über die Datenflüsse ermöglicht. Dashboards helfen Teams, die Leistung zu überwachen, Ineffizienzen zu erkennen und die Ursache von Fehlanpassungen, unterbrochenen Synchronisierungen und anderen Fehlern zu identifizieren. Die einheitliche Steuerungsebene hilft Unternehmen außerdem dabei, die Beobachtbarkeit durch die Erfassung und Analyse von Protokollen, Traces und anderen Metriken aufrechtzuerhalten.
Governance-Funktionen hingegen helfen Unternehmen dabei, Ratengrenzen durchzusetzen, regulatorische Vorschriften zu gewährleisten und Authentifizierungs- und Autorisierungsrichtlinien zu verwalten. Außerdem enthalten manche iPaaS-Plattformen API-Management-Tools wie API-Gateways und Entwicklerportale, sodass Stakeholder APIs während ihres gesamten Lebenszyklus nahtlos entdecken, bereitstellen, aktualisieren und verwalten können.
iPaaS-Plattformen unterstützen die Ereignisintegration, bei der Eventbroker jedes Mal Benachrichtigungen an relevante Dienste senden, wenn ein bemerkenswertes Ereignis (wie eine anomale Sensorlesung oder ein neuer Login) stattfindet. Dieser Ansatz unterstützt die asynchrone Datenverarbeitung, bei der Daten sicher in einer Ereigniswarteschlange gespeichert werden, bis der empfangende Dienst bereit ist, sie zu verarbeiten.
Moderne Plattformen unterstützen möglicherweise auch die Ereignisanreicherung und -transformation, bei der Rohdaten gefiltert, komprimiert und in lesbare Formate umgewandelt werden, sodass nur relevante Informationen weitergeleitet werden. Viele iPaaS-Plattformen verfügen außerdem über eine Batch-Verarbeitung – wenn hochvolumige Daten in vordefinierten Intervallen in Paketen gesendet werden, um die Effizienz zu steigern – ein Ansatz, der traditionell mit Extract, Transform, Load (ETL) Anwendungen verbunden ist.
Obwohl iPaaS-Plattformen häufig für die Datenintegration innerhalb von Unternehmen genutzt werden, können sie auch dabei helfen, sichere Verbindungen zu externen Partnern während Datei- und Datenübertragungen zu ermöglichen, die besonders anfällig für Cyberangriffe sind.
iPaaS-Lösungen können Verschlüsselung, Auditing und Tokenisierung (Umwandlung sensibler Informationen in sichere Formate) nutzen, um die Datensicherheit während der Übertragung zu gewährleisten. Außerdem unterstützen manche iPaaS-Plattformen elektronische Datenaustauschstandards (EDI), um Unternehmen dabei zu helfen, Vorschriften wie HIPAA oder DSGVO einzuhalten und Rechnungen, Bestellungen und andere Dokumente zu teilen.
Moderne iPaaS-Plattformen können Daten aus IoT-Netzwerken orchestrieren, in denen internetfähige Geräte mit intelligenten Sensoren für eine präzise Überwachung und Echtzeit-Leistungsoptimierung ausgestattet sind. Sie können auch in Edge-Computing-Systeme integriert werden, also in verteilte IT-Architekturen, die Daten in der Nähe der Quellen verarbeiten und speichern, aus denen die Daten stammen.
Dieser Ansatz kann helfen, Effizienz und stabile Leistung zu gewährleisten. Anstatt separate Systeme für IoT, Edge und lokal bereitzustellen, befähigt iPaaS IT-Teams, diese Systeme über eine einheitliche Ebene zu verwalten und so Workflows für jede dieser Umgebungen zu gestalten.
Für viele Unternehmen kann die Migration oder der Austausch von Altsystemen technisch herausfordernd, zeitaufwendig und teuer sein, insbesondere wenn kritische Anwendungen während der Übergangsphase offline genommen werden müssen. iPaaS-Plattformen verbinden Altdienste über APIs mit modernen Tools und transformieren ältere Formate so, dass sie mit modernen Systemen kompatibel sind. Dieser Ansatz ermöglicht es Unternehmen, den Lebenszyklus von Altsystemen zu verlängern und historische Daten zu bewahren, sodass sie für fortschrittliche Analysen, KI-Systeme und andere moderne Anwendungen genutzt werden können.
Einige Integrationsplattformen bieten fortschrittliche Testfunktionen wie Step-Debugging, das es Teams ermöglicht, eine Datenübertragung vorübergehend anzuhalten, um die Ursache eines Fehlers zu identifizieren. Weitere testbezogene Funktionen sind die Codeabdeckungsanalyse, die die Codequalität bewertet und Fehlanpassungen sowie Ineffizienzen identifiziert, sowie Validierungsprüfungen, die verhindern, dass Benutzer uneinheitliche oder ungültige Daten eingeben.
Während die meisten Unternehmen von der Unternehmensintegration profitieren, ist iPaaS laut Fortune Business Insights besonders in den Branchen IT und Telekommunikation, Gesundheitswesen, Fertigung und BFSI (Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen) beliebt. Im Jahr 2024 war das Bankwesen die führende Branche für die Nutzung von iPaaS – während das Gesundheitswesen voraussichtlich in den kommenden Jahren die am schnellsten wachsende Branche sein wird.
Im Gesundheitswesen kann iPaaS zur Integration von Patientendaten, Abrechnungssystemen, Terminplanungssystemen und Laborsystemen beitragen. Integrierte Online-Portale können sowohl Patienten als auch Ärzten ein einheitliches Endgerät bieten, um auf wichtige Informationen zuzugreifen und gleichzeitig die Einhaltung von Datenschutzstandards und -vorschriften wie HIPAA in den USA sicherzustellen.
iPaaS-Lösungen können routinemäßige Finanzberichterstattungsprozesse automatisieren, was mühsame manuelle Arbeit reduziert und zur Genauigkeit beiträgt. Durch die Zentralisierung der Überwachung systemweiter Datenflüsse ermöglichen iPaaS-Plattformen Banken, Finanz- und Versicherungsunternehmen die Einhaltung regulatorischer Rahmenbedingungen wie der Geldwäschebekämpfung (AML), der Kundenidentifizierung (KYC) und des Truth in Lending Act (TILA). Die Integration von Zahlungsabwicklung, Betrugserkennung, digitalen Anlageprodukten und Online-Banking-Diensten kann auch die betriebliche Effizienz und Sicherheit verbessern.
IT-Unternehmen nutzen iPaaS-Lösungen, um cloudbasierte Anwendungen mit hybriden und lokalen Diensten zu verbinden, Netzwerkverbindungen und Datenflüsse zu visualisieren, das Routing von Support-Tickets und Fehlerberichten zu automatisieren und Kennzahlen zu analysieren, um Leistung und Sicherheit zu verbessern.
iPaaS-Plattformen helfen Automobil-, Elektronik-, Konsumgüter- und anderen fertigungsorientierten Unternehmen dabei, Lieferkettenprozesse zu automatisieren, Fabrik- und Versand-Workflows zu optimieren und vorausschauende Wartung einzusetzen, um die Lebensdauer der Maschinen zu verlängern. iPaaS-Lösungen beschleunigen außerdem Strategien der Branchen-4.0, die sich darauf konzentrieren, neue Technologien wie maschinelles Lernen, IoT und Cloud-Dienste in den Betrieb von Produktionsstätten zu integrieren.
Unternehmen investieren häufig in iPaaS-Lösungen im Rahmen einer größeren digitalen Transformation, bei der moderne Technologien und Geschäftsprozesse helfen, Workflows zu optimieren und die Entscheidungsfindung zu verbessern. Eine Forrester-Studie aus dem Jahr 2024 ergab, dass Unternehmen nach der Einführung einer Integration Suite innerhalb von drei Jahren eine Steigerung der Entwicklereffizienz um 30 % und einen ROI von 345 % erzielten. Zu den Vorteilen zählen:
iPaaS ermöglicht es Unternehmen, Integrationen schnell über On-Premises-, Multi-Cloud- und Hybridumgebungen hinweg zu erstellen und zu verwalten, selbst wenn Dienste von verschiedenen Anbietern gehostet werden oder unterschiedliche Betriebssysteme oder architektonische Frameworks verwenden. iPaaS-Plattformen können Datenformate so transformieren, dass Dienste trotz unterschiedlicher Programmiersprachen oder Protokolle miteinander kommunizieren können. Teams automatisieren ihre Workflows, um sich wiederholende, manuelle Prozesse zu eliminieren, menschliche Fehler zu reduzieren und mehr Zeit für übergeordnete Aufgaben zu haben.
Einige iPaaS-Plattformen sind für ihre Benutzerfreundlichkeit bekannt und verfügen über vorgefertigte Konnektoren, die Unternehmen einen Vorsprung bei der Erstellung neuer Automatisierungen oder Integrationen verschaffen. Zum Beispiel können Unternehmen eine Bestandsverwaltungsplattform mit Slack verbinden, sodass relevante Teams jedes Mal benachrichtigt werden, wenn ein Produkt ausverkauft ist.
Low-Code- oder No-Code-Vorlagen ermöglichen es Teams, schnell individuelle Integrationen zu entwerfen, ohne umfangreiche Programmierkenntnisse zu benötigen. Wenn ein Unternehmen einen Dienst nutzt, den das iPaaS noch nicht unterstützt, kann es oft eine Integration mit diesen Vorlagen aufbauen. Integrationstools können die Agilität von Teams erheblich verbessern: Anstatt Tage oder Wochen darauf zu warten, dass die IT eine individuelle Integration erstellt, können Teams über eine benutzerfreundliche Oberfläche innerhalb von Minuten oder Stunden selbst eine solche Integration erstellen oder hinzufügen.
Integrationen beinhalten oft eine Steuerungsebene, sodass Teams Datenpipelines, Zugriffskontrollen und Authentifizierung von einem zentralen Ort aus verwalten. Diese Funktion hilft, Zombie- oder Rogue-APIs zu verhindern – also APIs, die entweder aufgegeben oder ohne IT-Governance und -Aufsicht verwendet werden – da Teams die Verbindungen über eine einheitliche Managementebene überwachen können.
Wenn Unternehmen neue Dienste einführen, um den sich schnell ändernden Geschäftsanforderungen gerecht zu werden, sind sie oft mit dem SaaS-Wildwuchs konfrontiert, wenn eine Vielzahl von Anwendungen es schwierig gestaltet, Dienste zu organisieren und zu sichern. iPaaS-Lösungen können helfen, dieses Problem anzugehen. Viele Teams nutzen eine iPaaS-Plattform, um redundante Anwendungen zu erkennen und zu eliminieren, Verbindungen über eine zentrale Kontrollebene zu verwalten sowie Dienste im Ökosystem zu entdecken und zu nutzen.
iPaaS-Lösungen helfen Unternehmen auch dabei, ihre Daten besser zu nutzen, insbesondere angesichts der Tatsache, dass laut einem Bericht der International Data Corporation aus dem Jahr 2023 schätzungsweise 90 % der Unternehmensdaten unstrukturiert sind. iPaaS-Lösungen können natürliche Sprachverarbeitung einsetzen, um Unternehmen bei der Strukturierung und Analyse bisher ungeprüfter Daten zu unterstützen. Ein potenzieller Anwendungsfall ist das Einspeisen von Daten in KI-Modelle während der Trainingsphase, um leistungsfähigere generative Systeme zu entwickeln. iPaaS-Plattformen beschleunigen auch die Einführung von KI-Agenten, die immer komplexere Aufgaben ohne menschliches Eingreifen bewältigen können.
Außerdem unterstützt die KI Unternehmen auch dabei, komplexere Integrationsschemata und No-Code-Konnektoren zu entwickeln, sodass Teams auf vernetzte Daten und Dienste zugreifen können, ohne dass umfangreiche Schulungen erforderlich sind.
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