iPaaS ist eine cloudnative Self-Service Software-Suite, mit der Unternehmen ihre Integration erfüllen können. iPaaS ermöglicht und verwaltet Verbindungen zwischen Diensten, sodass auch Anwendungen, die unterschiedliche Protokolle oder Datenformate verwenden, miteinander kommunizieren können. Dadurch werden Fehlausrichtungen und Inkompatibilitäten überwunden, die andernfalls den Datenfluss unterbrechen würden.

Unternehmen haben in der Vergangenheit lokale App-Integrationen entwickelt und dabei spezielle Middleware wie Message Broker oder Enterprise Service Buses (ESBs) verwendet. Diese Lösungen können jedoch eng miteinander verbunden und schwer zu warten sein, insbesondere wenn Unternehmen skalieren und Dutzende oder Hunderte neuer Services hinzufügen.

iPaaS-Lösungen werden zu einer beliebten Alternative, da sie ein größeres Maß an Flexibilität und Skalierbarkeit bieten als ältere Point-to-Point-Integrationsflüsse, bei denen zwei Dienste direkt über einen benutzerdefinierten Konnektor kommunizieren. Als cloudbasierte Lösungen entsprechen iPaaS-Plattformen den Anforderungen heutiger Unternehmen: Sie ermöglichen die Integration über containerisierte Microservices, serverlose, Edge - und andere moderne Multi-Cloud-Umgebungen hinweg.

Die Akzeptanz von iPaaS nimmt zu: Die Branche wuchs laut Fortune Business Insights im Jahr 2025 um schätzungsweise 26 %. Ein Grund dafür ist, dass iPaaS-Lösungen neben technischen Aufgaben wie Protokolltransformation, Authentifizierung, Protokollierung und Datensynchronisierung auch komplexe Tools und Anpassungen zur Verwaltung bieten, sodass Teams ihre eigenen Datenorchestrierungsmuster und Automatisierungen entwerfen und überwachen können. Viele iPaaS-Lösungen integrieren zudem maschinelles Lernen, Internet der Dinge (IoT), fortschrittliche Analysen und andere moderne Innovationen zur Optimierung der Konnektivität.

iPaaS folgt dem Software-as-a-Service (SaaS) Modell: iPaaS-Anbieter gestalten ihre Abrechnung für Unternehmen monatlich oder jährlich, wobei die Preise je nach Nutzungsstufen oder Funktionspaketen variieren. Manche Anbieter bündeln auch Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Relationship Management (CRM), Platform as a Service (PaaS) und SaaS-Anwendungen neben ihren Integrationslösungen. Die Einführung von iPaaS ist am weitesten in größeren Unternehmen verbreitet, wo komplexe Integrationen allein über benutzerdefinierte, manuelle Konnektoren schwer zu verwalten sind.

Die iPaaS-Integration baut auf der Grundlage der Enterprise Application Integration (EAI) auf, einer traditionellen Disziplin, die CRM, Finanzen, Analyse, ERP-Systeme und andere Geschäftsanwendungen über individuelle APIs oder Middleware verbindet. EAI wurde erstmals in den 1990er Jahren entwickelt, um die Interaktion zwischen lokalen Systemen zu erleichtern. Heute können viele EAI-Plattformen auch hybride und Multi-Cloud-Integrationen verwalten. Entwickler betrachten iPaaS als moderne, cloudnative Variante von EAI.

In der Praxis betrachten Unternehmen EAI und iPaaS oft als komplementäre Systeme: IT-Teams nutzen beispielsweise eine interne EAI-Plattform für die Abwicklung zentraler Integrationsprozesse (z. B. das Senden von Leistungsdaten von einem älteren Server an ein Data Warehouse), während cloudbasierte Integrationen, wie etwa die Synchronisierung zwischen SaaS-Anwendungen von Drittanbietern, an eine iPaaS-Plattform delegiert werden.