Was ist BizOps?

BizOps bringt Geschäfts- und IT-Abläufe zusammen und nutzt Daten, um Geschäftsziele und KPI mit den angeschlossenen IT-Abläufen zu korrelieren und umgekehrt.

Nehmen wir an, Sie haben das Ziel, dass alle Aufträge innerhalb von 24 Stunden erledigt werden müssen. Der „Autopilot“ wird ein Auge auf die Geschäftsvorgänge im Zusammenhang mit Bestell- und Abwicklungsprozessen richten. Sein anderes Auge beobachtet IT-Ereignisse von den Systemen, die diese Prozesse ausführen. Mit genügend Zeit, Training und Daten kann Ihre BizOps-Lösung vorhersagen, wann der 24-Stunden-KPI verfehlt wird, mit einer Erklärung, warum und wie er verbessert werden kann.

Dieses Konzept ist nicht neu. Neu ist, wie effektiv wir diese Elemente heute zusammenbringen können, dank der enormen Datenmenge, die durch digitale Transformation erzeugt und erfasst wird. „Ein Großteil des Geschäfts wird jetzt über IT abgewickelt“, sagt Bailey. „Denken Sie daran, wie physische Banken zum Online-Banking übergehen und der Einzelhandel zum E-Commerce. Und die Geschäftsbereiche, die nicht in der IT implementiert sind? Die werden höchstwahrscheinlich von der IT verwaltet.“

Wie Bailey erwähnt, werden zwar in den Lagern Waren von Menschen kommissioniert und verpackt, diese Tätigkeit wird jedoch von der IT gesteuert. Für jeden beliebigen durchgängigen Prozess wird jede Phase entweder von der IT implementiert oder verwaltet. Und dieses Maß an Einbeziehung der IT-Systeme gibt uns eine unvergleichliche Möglichkeit, Daten über die Ausführung des Geschäfts zu sammeln - ein großer Schritt auf dem Weg, Ihr Unternehmen auf Autopilot zu stellen, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen.