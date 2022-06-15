Was ist BizOps?

Der Autopilot wurde bereits 1912 eingeführt und leitete die Ära der Langstreckenflüge ein. Durch die Anbringung von Gyroskopen und Höhenmessern an den Seitenrudern konnten Flugzeuge ihre Flugbahn beibehalten. Heute verspricht intelligente Automatisierung, die Geschäftswelt auf ähnliche Weise zu revolutionieren, indem sie kritische Prozesse überwacht und automatisiert, sodass Ihr Unternehmen reibungslos funktioniert, ohne dass Sie Ihre volle Aufmerksamkeit benötigen.
Ich bin Host des Art of Automation-Podcasts, in dem wir die Anwendung der Automatisierung im Unternehmen erkunden. In einer der letzten Folgen habe ich mit Chris Bailey, Distinguished Engineer, AIOps und Observability, über BizOps – nicht nur eine schnellere Art von Geschäftsabläufen, sondern einen ganz neuen Ansatz, gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, was diese neue Praxis antreibt, über die Herausforderungen bei ihrer Umsetzung und über ihren Nutzen in einer immer digitaler werdenden Welt.
BizOps bringt Geschäfts- und IT-Abläufe zusammen und nutzt Daten, um Geschäftsziele und KPI mit den angeschlossenen IT-Abläufen zu korrelieren und umgekehrt.
Nehmen wir an, Sie haben das Ziel, dass alle Aufträge innerhalb von 24 Stunden erledigt werden müssen. Der „Autopilot“ wird ein Auge auf die Geschäftsvorgänge im Zusammenhang mit Bestell- und Abwicklungsprozessen richten. Sein anderes Auge beobachtet IT-Ereignisse von den Systemen, die diese Prozesse ausführen. Mit genügend Zeit, Training und Daten kann Ihre BizOps-Lösung vorhersagen, wann der 24-Stunden-KPI verfehlt wird, mit einer Erklärung, warum und wie er verbessert werden kann.
Dieses Konzept ist nicht neu. Neu ist, wie effektiv wir diese Elemente heute zusammenbringen können, dank der enormen Datenmenge, die durch digitale Transformation erzeugt und erfasst wird. „Ein Großteil des Geschäfts wird jetzt über IT abgewickelt“, sagt Bailey. „Denken Sie daran, wie physische Banken zum Online-Banking übergehen und der Einzelhandel zum E-Commerce. Und die Geschäftsbereiche, die nicht in der IT implementiert sind? Die werden höchstwahrscheinlich von der IT verwaltet.“
Wie Bailey erwähnt, werden zwar in den Lagern Waren von Menschen kommissioniert und verpackt, diese Tätigkeit wird jedoch von der IT gesteuert. Für jeden beliebigen durchgängigen Prozess wird jede Phase entweder von der IT implementiert oder verwaltet. Und dieses Maß an Einbeziehung der IT-Systeme gibt uns eine unvergleichliche Möglichkeit, Daten über die Ausführung des Geschäfts zu sammeln - ein großer Schritt auf dem Weg, Ihr Unternehmen auf Autopilot zu stellen, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen.
Doch eine anhaltende Herausforderung bleibt: Wie verbinden wir Geschäftsstrategie und IT-Systeme? Wie würde es aussehen?
Bailey nennt ein Beispiel für E-Commerce: Angenommen, es gibt einen IT-Ausfall und Sie verlieren den Zahlungsprozess auf Ihrer E-Commerce-Website. Aber man kann den Nutzer auf der Website weiterhin verfolgen, was er durchsucht und tut. Und Sie können jede fehlgeschlagene Zahlungsaufforderung verfolgen. Von dort aus können Sie die Auswirkungen dieses Ausfalls auf das Geschäftsziel verstehen, zum Beispiel Waren im Wert von einer Million Dollar pro Stunde zu verkaufen. Sie wissen genau, wie viele Zahlungen gescheitert sind. Sie wissen auch, wer die betroffenen Kunden sind und was sie in ihre Warenkörbe legen wollten.
An diesem Punkt haben Sie zwei Möglichkeiten:
Das alles könnte zu 100 % digital erfolgen. Die Wirkungsanalyse ist zu 100 % digital und nutzt Observability-Technologie. Aber wie Sie auf die betroffenen Kunden reagieren, könnte eine Mischung aus digitaler und menschlicher Berührung sein, vielleicht sollten Sie High-Touch reservieren, um die Verkäufe für hochwertige Kunden nachzuspielen.
Der Einsatz von Application Performance Management-Software hat IT-Fachleuten seit Jahren geholfen, Daten zu überwachen, zu beobachten und zu analysieren. Diese Tools können nun in jedem Geschäftsprozess verwendet werden, der auf IT läuft. Das liefert nicht nur tiefere Erkenntnis in diese einzelnen Prozesse. Es verbindet die beiden Bereiche durch Daten, so dass Manager verstehen können, wie sich Veränderungen in der IT auf die Geschäftsziele auswirken und wie die IT möglicherweise skaliert oder verändert werden muss.
Nehmen wir an, Sie starten eine Marketingkampagne und das Ziel ist es, 50 % mehr Seitenzugriffe und 20 % mehr abgeschlossene Einkäufe zu erzielen. Diese Geschäftsziele müssen den IT-Zielen entsprechen. Vielleicht brauchen Sie 50 % mehr Kapazität für Anfragen auf der Website und 20 % mehr Kapazität für die Bearbeitung von Zahlungen für diese Einkaufsumsätze. Möglicherweise benötigen Sie auch mehr Personalkapazität für die Auftragsabwicklung.
Wenn in Ihrem Unternehmen, wie in vielen anderen, IT- und Geschäftsfunktionen getrennt sind und um Ressourcen kämpfen, ist ein BizOps-Ansatz eine gute Nachricht. Es bedeutet, dass Sie gemeinsam an einem Strang ziehen.
Während Ihr Unternehmen die digitale Transformation durchläuft, können Sie Daten in jedem Winkel Ihres Unternehmens überwachen und erfassen. Ein BizOps-Ansatz zielt darauf ab, diese Ereignisse von der IT bis zur Geschäftsstrategie zu korrelieren. Es ist eine wirkungsvolle Methode, um zufriedenere Kunden zu gewinnen, und ein großer Schritt hin zu einem reibungslosen und zuverlässigen Geschäftsablauf ohne Ihre volle Aufmerksamkeit – quasi ein Autopilot für Ihr Unternehmen.
