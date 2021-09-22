Was ist Geldwäschebekämpfung?

Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) bestehen aus Gesetzen, Vorschriften und Verfahren, die Kriminelle daran hindern sollen, durch illegale Aktivitäten erworbenes Geld – oder „schmutziges Geld“ – in legitimes Einkommen oder „sauberes Geld“ umzuwandeln.
Der Begriff „schmutziges Geld“ stammt aus der Zeit von Al Capone, der das Geld, das er durch seine illegalen Aktivitäten verdiente, über eine Kette von Münzwäschereien mit Bargeldbezug „wusch“.
Es gibt drei Phasen der Geldwäsche: Platzierung, Verschleierung und Integration.
Die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche decken nur einen begrenzten Bereich von Geldwäscheaktivitäten und kriminellen Aktivitäten ab, aber die Auswirkungen sind weitreichend. Zum Beispiel verlangen die Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung von Finanzinstituten, die Kredite vergeben oder Kundeneinlagen annehmen, das Kundenverhalten zu überwachen, um sicherzustellen, dass sie keine Geldwäscheaktivitäten unterstützen. Wenn Banken diese Gesetze und Vorschriften nicht einhalten, kann dies kostspielige Folgen haben und zu hohen Geldstrafen und anderen Zwangsmaßnahmen führen.
Das Geldwäschegesetz (Anti-Money Laundering Act) ist eine Sammlung mehrerer Gesetze und Richtlinien, die zusammenwirken, um Geldwäscheverbrechen in den USA zu verhindern und zu verfolgen. Der Kampf gegen Geldwäscher erfordert auch die Zusammenarbeit mehrerer nationaler und internationaler Unternehmen und Regierungsorganisationen, da diese Verbrechen oft in verschiedenen Ländern begangen werden. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über einige der wichtigsten US-Gesetze zum Schutz vor Geldwäsche.
Zu diesen Gesetzen und Organisationen gehören:
Bank Secrecy Act (BSA): Der BSA, auch bekannt als „Currency and Foreign Transaction Reporting Act”, wurde 1970 ins Leben gerufen und war das erste Gesetz, das darauf abzielte, Geldwäsche durch Banken und andere Finanzinstitute zu verhindern und zu verfolgen. Das Bankgeheimnisgesetz verpflichtet Banken, bei behördlichen Ermittlungen zur Bekämpfung der Finanzierung illegaler Aktivitäten durch die Verfolgung von Geldbewegungen zu kooperieren. So müssen Banken beispielsweise für jede Bargeldtransaktion über 10.000 US-Dollar einen Bericht über Währungstransaktionen (CTR) ausfüllen.
„Money Laundering Control Act”: Dieses Gesetz wurde 1986 verabschiedet und erklärte Geldwäsche zu einem Bundesvergehen. Der Schwerpunkt liegt auf der Bekämpfung der Geldwäsche durch Drogenkartelle. Es erlaubt der Regierung, Assets zu beschlagnahmen, ohne jemanden eines Verbrechens zu beschuldigen. Das Gesetz erweiterte die CTR auch auf alle Transaktionen über 10.000, nicht nur auf Bargeld.
„Annunzio-Wylie Anti-Money Laundering Act”: Diese Handlung von 1992 konzentriert sich hauptsächlich auf Banken. Es verpflichtet sie, Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche umzusetzen, und bestraft sie dafür, dass sie Kriminellen die Nutzung ihrer Institutionen für Geldwäschezwecke gestatten. Das Gesetz führte die Verdachtsmeldungen (Suspicious Activity Reports, SARs) ein, die Banken ausfüllen müssen, wenn bei einem Kunden oder einer Transaktion der Verdacht auf Geldwäsche besteht.
Patriot Act: Dieser wurde nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 in New York eingeführt und zielt darauf ab, die Finanzierung des Terrorismus (CFT) und terroristische Aktivitäten durch Geldwäsche zu verfolgen und zu bekämpfen. Er stärkte die Zusammenarbeit zwischen Banken und Anti-Terror-Einheiten innerhalb der Regierung und erhöhte die Geldbußen und Strafen für Geldwäsche. Ein wesentlicher Punkt des Patriot Act sind die Kundenidentifizierungsprogramme (CIPs), auch bekannt als „Know Your Customer“ (KYC), die Banken dazu zwingen, ihre Kunden zu überprüfen.
FinCEN: Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ergänzte die Vorschriften des BSA und des Patriot Act und führte strenge Regeln für die Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden ein, die Finanzinstitute einhalten müssen.
Mehrere nationale und internationale Regierungsorganisationen, Institutionen und Strafverfolgungsbehörden kämpfen weltweit gegen Geldwäsche.
Ein Compliance-Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche ist das, was ein Unternehmen tut, um die Richtlinien und Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche einzuhalten. Ein AML-Compliance-Programm dient auch dazu, Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug aufzudecken und darauf zu reagieren.
Unternehmen müssen dafür eine Reihe von Anforderungen erfüllen. Es gibt fünf Säulen der Geldwäschebekämpfung, die einem Unternehmen helfen, die AML-Compliance zu erreichen.
Die einfachste Möglichkeit, Geldwäsche zu unterbinden, ist die Umsetzung von „Know-Your-Customer“-Regeln in Finanzinstituten. Wenn Geld mit einer Person oder einem Unternehmen in Verbindung gebracht wird und jede Transaktion nachverfolgbar ist, wird Geldwäsche nahezu unmöglich. Wie Sie den verschiedenen AML-Gesetzen entnehmen können, die in den letzten 50 Jahren verabschiedet wurden, werden die Vorschriften zur Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden immer strenger.
Das Bankgeheimnisgesetz (Banking Secrecy Act) verpflichtet Finanzinstitute, alle Aktivitäten zu melden, die zur Geldwäsche genutzt werden könnten. Hier sind die vier wichtigsten Meldepflichten zur Einhaltung des Bankgeheimnisgesetzes, die häufig ausgelöst werden, wenn ein Finanzinstitut auf ein Geldwäscheverbrechen stößt:
Geldwäsche ist zwar ein internationales Verbrechen, doch viele Vorschriften sind lokal und können manchmal im Widerspruch zu den Richtlinien der Bundesregierung stehen, was es für Finanzinstitute schwierig macht, die Regeln und Vorschriften einzuhalten. Einige Banken haben sogar beschlossen, ihre Dienstleistungen in Ländern einzustellen, in denen es schwierig ist, die Vorschriften einzuhalten, oder die den Ruf haben, Geldwäsche zu begünstigen.
Tools und Software für künstliche Intelligenz (KI) haben den gesamten Prozess zur Erkennung kriminellen Verhaltens verbessert. Zum Beispiel können KI und Robotic Process Automation (RPA) eingesetzt werden, um statistische Analysen unstrukturierter Daten durchzuführen, hochriskante Fälle zu finden und falsche Warnmeldungen aufgrund redundanter Daten zu eliminieren. KI verwendet auch Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP), um Veränderungen im Benutzerverhalten zu erkennen, und kombiniert diese Daten mit Kontextinformationen, wodurch die „Know-Your-Customer“-Maßnahmen von Bankinstituten verbessert werden.
KI-Tools haben zwar die Erkennung von Geldwäsche verbessert, sind aber nicht perfekt. Diese Programme können immer noch Konten und Finanztransaktionen fälschlicherweise markieren. Mit steigender Akzeptanzquote verzeichnen Finanzinstitute sinkende Fehlerquoten, sodass sie die Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche effizienter einhalten können.
Jobs im Bereich der Geldwäschebekämpfung gibt es in verschiedenen Abteilungen eines Unternehmens – von der IT über Finanzen, Forschung, Compliance und Recht bis hin zu Ermittlung und Strafverfolgung.
Im privaten Sektor helfen zertifizierte Spezialisten für Geldwäschebekämpfung und Finanzexperten Unternehmen dabei, die Vorschriften einzuhalten, und sie können bei der Aufdeckung potenzieller Geldwäscheprogramme helfen. Im öffentlichen Sektor gibt es drei Hauptkarrierewege im Bereich der Geldwäschebekämpfung: Richtlinienerstellung, Recht und Strafverfolgung.
Neben einem Abschluss und Berufserfahrung sind oft auch Zertifizierungen im Bereich der Geldwäschebekämpfung erforderlich, um in diesem Bereich eine Stelle zu bekommen. Zu den drei anerkannten Zertifizierungen, Verbänden und Schulungen zur Bekämpfung von Geldwäsche gehören:
IBM Safer Payments ist eine KI-Lösung, die Unternehmen dabei unterstützt, Programme zur Bekämpfung von Geldwäsche auf kosteneffiziente Weise umzusetzen. Mit diesem Portfolio an KI-integrierten Analyselösungen, die auf IBM Cloud Pak for Data angeboten werden, können Institutionen die Kundenbindung verbessern und das Betrugsmanagement optimieren.
Darüber hinaus kann dieses Tool mithilfe von IBMs Cloud Pak for Data Compliance-Prüfungen unterstützen und bei der Kundenverwaltung, der Zahlungssicherheit, dem Betrugsverdacht bei Schadensfällen, der Sanktionierung von Warnmeldungen, der Unternehmensrecherche und der geografischen Risikobewertung helfen.
Weitere Informationen zur Verbesserung Ihrer Compliance im Bereich der Geldwäschebekämpfung erhalten Sie, wenn Sie sich noch heute für ein kostenloses IBM Cloud-Konto anmelden.
Verfolgen Sie einen ganzheitlichen, risikobasierten und kosteneffizienten Ansatz zur Einhaltung von Vorschriften und zur Bekämpfung von Finanzkriminalität und Betrug mit KI-integrierten Lösungen, die von IBM Cloud Pak for Data und Red Hat unterstützt werden.
IBM Cloud Pak for Data ist eine offene, erweiterbare Datenplattform, die eine Data Fabric bietet, mit der alle Daten für KI und Analysen in jeder Cloud verfügbar gemacht werden.
Hybrid Cloud- und KI-Funktionen unterstützen Banken bei der Umstellung auf neue Betriebsmodelle, der Digitalisierung, kluger Automation und der Gewährleistung anhaltender Rentabilität in einer neuen Ära des Geschäfts- und Privatkundenbankings.
IBM Safer Payments unterstützt Sie bei der Erstellung benutzerdefinierter, benutzerfreundlicher Entscheidungsmodelle, mit denen Sie sich schneller auf neue Bedrohungen einstellen und Betrug schneller und genauer erkennen können. Überlisten Sie Betrüger mit generativer KI — und das alles ohne Abhängigkeit von Anbietern oder Datenwissenschaftlern.