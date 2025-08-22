Was ist Bankautomatisierung?

Moderne Initiativen zur Automatisierung im Bankwesen basieren auf Technologien wie Robotic Process Automation (RPA) und künstlicher Intelligenz (KI), einschließlich generativer KI und agentischer KI. Diese Tools automatisieren Aufgaben wie Dateneingabe, Dokumentenprüfung, Kunden-Onboarding und Transaktionsverarbeitung. Sie helfen Banken, ihre Arbeit schneller zu erledigen, Fehler zu reduzieren und ermöglichen es den Mitarbeitern, sich auf komplexere oder wertvollere Tätigkeiten zu konzentrieren.

Während eine erhöhte Komplexität Risiken mit sich bringt, sind die Vorteile der Automatisierung erheblich. Banken müssen in eine klare Plattform-Governance investieren, um Sicherheit, Compliance und Resilienz bei zunehmender Automatisierung sicherzustellen. Eine IBM IBV-Studie aus dem Jahr 2025 ergab, dass über 60 % der CEOs im Bankwesen der Meinung sind, dass sie erhebliche Risiken akzeptieren müssen, um die Vorteile der Automatisierung zu nutzen und die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.1

Automatisierung spielt eine Schlüsselrolle in der Cybersicherheit, beispielsweise bei der Betrugserkennung und beim Risikomanagement. KI-Systeme analysieren Transaktionsmuster in Echtzeit, um verdächtige Aktivitäten zu identifizieren. Compliance-Teams verwenden automatisierte Workflows, die sich schnell an regulatorische Änderungen anpassen, manchmal innerhalb von Stunden statt Wochen.

Automatisierungsplattformen bieten Low-Code- oder No-Code-Schnittstellen, die es Banken ermöglichen, Automatisierung abteilungsübergreifend aufzubauen und zu skalieren, ohne stark auf die IT angewiesen zu sein. Dies ermöglicht eine schnellere Bereitstellung von Lösungen in Bereichen wie Kundenservice, Berichterstellung, Marketing und Buchhaltung.

Im Retail-Banking unterstützt die Automatisierung Prozesse wie Kreditkartenausgabe, Kontoeinrichtung, Anwendungen und Compliance-Prüfungen. RPA- und KI-basierte Systeme extrahieren und verifizieren Kundendaten, verarbeiten Formulare und liefern Input für Kreditvergabesysteme. Diese Effizienz verkürzt die Durchlaufzeiten erheblich und stellt Konsistenz im großen Maßstab sicher.

Viele Banken nutzen Automatisierung und Fintech hinter den Kulissen. In der Vergangenheit musste beispielsweise ein Bankangestellter, wenn Kunden einen Scheck einzahlten, das Bild überprüfen, die richtigen Daten eingeben und das Geld verschieben. Nun erledigt ein System das meiste davon automatisch. Wenn Kunden die mobile App einer Bank verwenden, liest die Software den Scheck, verifiziert ihn und aktualisiert ihr Guthaben, oft in Sekunden.

In der gesamten Branche können durch intelligente Automatisierung erhebliche Kosteneinsparungen erzielt werden. Die Automatisierung verbessert die Effizienz und vermeidet nachweislich Fehler bei Prozessen wie Hypothekengeschäften vollständig. Und die Verarbeitung umfangreicher Dokumente, die manuell Jahre dauern würde, kann mit Hilfe von agentischer KI und intelligenter Software in wenigen Tagen erledigt werden.

Kurzfristig werden generative KI und maschinelles Lernen (ML) voraussichtlich eine größere Rolle bei der Entscheidungsfindung, Kundenkommunikation und personalisierten Finanzdienstleistungen spielen. Diese Technologien unterstützen anpassungsfähigere und reaktionsschnellere Bankgeschäfte und sorgen gleichzeitig für hohe Sicherheit und Compliance.