KI-Agenten für das Finanzwesen

Stärken Sie Ihre Finanzteams mit KI-Agenten, die Geschwindigkeit, Genauigkeit und Entscheidungsfindung verbessern – ganz ohne Programmieraufwand.

Das Finanzwesen in Richtung agentische Automatisierung bewegen

Finanzteams stehen unter dem Druck, intelligenter statt härter zu arbeiten. Anhaltende Ineffizienzen in Prozessen und manuellen Workflows, wachsende Compliance-Anforderungen und die Notwendigkeit, im Zuge der globalen Expansion zu skalieren, erschweren es, die Erwartungen der Aktionäre zu erfüllen. Diese Herausforderungen verlangsamen die Entscheidungsfindung, erhöhen die Kosten und führen zu betrieblichen Engpässen.

Hier kommt IBM® watsonx Orchestrate ins Spiel. Mit dem anpassbaren KI-Agent für den Finanzbereich können Ihre Teams wiederkehrende Aufgaben automatisieren, Planungszyklen beschleunigen und Erkenntnisse schneller gewinnen – wodurch Zeit für wertschöpfendere Tätigkeiten frei wird. Ob es um die Optimierung des Auftragsabwicklungsprozesses oder die Verbesserung der Forecasting-Genauigkeit geht – diese Agenten bringen KI dorthin, wo die Arbeit stattfindet.
Richten Sie einen Agenten innerhalb von Minuten ein. Und so geht's: 01 Erstellen, erweitern und anpassen ohne Programmierung

Entwickeln Sie KI-Agenten auf unserer intuitiven Benutzeroberfläche, ohne Programmierkenntnisse zu benötigen. Nutzen Sie die Vorschau, optimieren Sie die Agenten für Ihre spezifischen Vertriebsabläufe und stellen Sie sie schnell bereit.

 02 Mit Anwendungen verbinden

Schließen Sie die Lücke zwischen Agenten und gängigen Unternehmensanwendungen durch vorgefertigte Tools, die eine Verbindung zu über 80 führenden Unternehmensanwendungen herstellen.

 03 Bereitstellung auf Ihren bevorzugten Kanälen

Verwalten Sie die Authentifizierung über mehrere APIs und Systeme hinweg zentral mit Sicherheitskontrollen, die auf Unternehmen abgestimmt sind.

Lernen Sie Ihr agentisches KI-Team für den Finanzbereich kennen

Erfahren Sie, wie KI-Agenten wichtige Prozesse optimieren und betriebliche Spitzenleistungen ermöglichen können.
3D-Rendering eines Metallgeräts, das auf mehreren kleinen Kugeln platziert ist

Steigern Sie die Planungsgenauigkeit mit KI-generierten Prognosen, Abweichungsanalysen und Leistungserkenntnissen, die Finanzteams helfen, Lücken zu schließen und bessere Entscheidungen zutreffen. Unternehmen, die diesen Ansatz nutzen, konnten ihre Budgetzyklen um bis zu 33 %1 schneller abschließen und Fehler bei den Umsatzprognosen um 57 %1 reduzieren, was zu einem größeren Vertrauen in die Finanzergebnisse führte.
3D-Rendering mehrerer Quadrate und eines blauen Schlauchs

Sichern Sie Compliance, senken Sie Kosten und reduzieren Sie Betrug durch die Prüfung von Rechnungen, den Abgleich von Bestellungen und die durchgängige Automatisierung der Lieferanteninteraktionen. Durch die Digitalisierung und Optimierung dieser Prozesse konnten Unternehmen die Kosten pro Rechnung um 25 %1 senken und die Rechnungszykluszeiten um 32 %1 verkürzen.
3D-Rendering eines Baums aus Metallstäben und blauen, schirmförmigen Kreisen

Verbessern Sie den Cashflow und die Customer Experience durch die Automatisierung von Rechnungsstellung, Bonitätsprüfungen und Zahlungserinnerungen. Diese Optimierungen können uneinbringbare Forderungen um 43 %1 reduzieren und die Forderungslaufzeit (DSO) um 32 %1 senken, wodurch Betriebskapital freigesetzt und die finanzielle Gesundheit gestärkt wird.
3D-Rendering eines Fabrikprozesses mit mehreren Metallteilen auf Plattformen, die ein auf mehreren blauen Kugeln platziertes Metallgerät umgeben

Optimieren Sie den Prozess von der Datenerfassung bis zur Berichterstattung, um schneller genaue Finanzberichte zu erstellen. Dank KI-gestützter Automatisierung konnten Unternehmen ihre monatlichen Abschlusszyklen um 33 %1 verkürzen und gleichzeitig den Anteil fehlerfreier Journaleinträge um 2 %1 erhöhen. Diese Automatisierungen tragen zu höherer Genauigkeit und besserer Konformität bei.
Vorteile von KI-Agenten für den Finanzbereich
Schnellere, datengestützte Entscheidungsfindung

KI-Agenten liefern Echtzeit-Einblicke, damit Finanzverantwortliche souverän auf Störungen reagieren können.

Geringere Kosten und freigesetzte Kapazitäten

Durch die Automatisierung von Routineaufgaben können Finanzteams die Betriebskosten senken und bis zu 30 % ihrer Belegschaft für strategische Initiativen einsetzen.

Nahtlose Integration in Ihre bestehenden Systeme

Verbinden Sie KI-Agenten ganz einfach mit ERP-Systemen und Finanzanwendungen, um eine reibungslose Einführung und Skalierung zu gewährleisten.

Fußnote

1 Put AI to work for finance in financial services IBM Institute for Business Value, 2024