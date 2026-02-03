Stärken Sie Ihre Finanzteams mit KI-Agenten, die Geschwindigkeit, Genauigkeit und Entscheidungsfindung verbessern – ganz ohne Programmieraufwand.
Finanzteams stehen unter dem Druck, intelligenter statt härter zu arbeiten. Anhaltende Ineffizienzen in Prozessen und manuellen Workflows, wachsende Compliance-Anforderungen und die Notwendigkeit, im Zuge der globalen Expansion zu skalieren, erschweren es, die Erwartungen der Aktionäre zu erfüllen. Diese Herausforderungen verlangsamen die Entscheidungsfindung, erhöhen die Kosten und führen zu betrieblichen Engpässen.
Hier kommt IBM® watsonx Orchestrate ins Spiel. Mit dem anpassbaren KI-Agent für den Finanzbereich können Ihre Teams wiederkehrende Aufgaben automatisieren, Planungszyklen beschleunigen und Erkenntnisse schneller gewinnen – wodurch Zeit für wertschöpfendere Tätigkeiten frei wird. Ob es um die Optimierung des Auftragsabwicklungsprozesses oder die Verbesserung der Forecasting-Genauigkeit geht – diese Agenten bringen KI dorthin, wo die Arbeit stattfindet.
Entwickeln Sie KI-Agenten auf unserer intuitiven Benutzeroberfläche, ohne Programmierkenntnisse zu benötigen. Nutzen Sie die Vorschau, optimieren Sie die Agenten für Ihre spezifischen Vertriebsabläufe und stellen Sie sie schnell bereit.
Schließen Sie die Lücke zwischen Agenten und gängigen Unternehmensanwendungen durch vorgefertigte Tools, die eine Verbindung zu über 80 führenden Unternehmensanwendungen herstellen.
Verwalten Sie die Authentifizierung über mehrere APIs und Systeme hinweg zentral mit Sicherheitskontrollen, die auf Unternehmen abgestimmt sind.
Erfahren Sie, wie KI-Agenten wichtige Prozesse optimieren und betriebliche Spitzenleistungen ermöglichen können.
KI-Agenten liefern Echtzeit-Einblicke, damit Finanzverantwortliche souverän auf Störungen reagieren können.
Durch die Automatisierung von Routineaufgaben können Finanzteams die Betriebskosten senken und bis zu 30 % ihrer Belegschaft für strategische Initiativen einsetzen.
Verbinden Sie KI-Agenten ganz einfach mit ERP-Systemen und Finanzanwendungen, um eine reibungslose Einführung und Skalierung zu gewährleisten.
Testen Sie IBM watsonx Orchestrate kostenlos oder vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch mit einem IBM Experten.