Finanzteams stehen unter dem Druck, intelligenter statt härter zu arbeiten. Anhaltende Ineffizienzen in Prozessen und manuellen Workflows, wachsende Compliance-Anforderungen und die Notwendigkeit, im Zuge der globalen Expansion zu skalieren, erschweren es, die Erwartungen der Aktionäre zu erfüllen. Diese Herausforderungen verlangsamen die Entscheidungsfindung, erhöhen die Kosten und führen zu betrieblichen Engpässen.

Hier kommt IBM® watsonx Orchestrate ins Spiel. Mit dem anpassbaren KI-Agent für den Finanzbereich können Ihre Teams wiederkehrende Aufgaben automatisieren, Planungszyklen beschleunigen und Erkenntnisse schneller gewinnen – wodurch Zeit für wertschöpfendere Tätigkeiten frei wird. Ob es um die Optimierung des Auftragsabwicklungsprozesses oder die Verbesserung der Forecasting-Genauigkeit geht – diese Agenten bringen KI dorthin, wo die Arbeit stattfindet.