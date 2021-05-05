Es gibt starke Beweise dafür, dass eine Nachfrage nach automatisierter Dokumentenverarbeitung besteht, wobei die Kombination von künstlicher Intelligenz (KI) und Low-Code-Tools dazu führen wird, dass Unternehmen die Produktivität ihrer Mitarbeiter verbessern und die Unternehmensleistung steigern werden.

In der Tat haben wir bei der Zusammenarbeit mit unseren eigenen IBM Kunden eine Reihe von Anwendungsfall entdeckt, bei denen die intelligente Dokumentenverarbeitung eingesetzt werden kann. Im Folgenden werden drei Anwendungsfallbeispiele und die potenziellen Vorteile, die ein Unternehmen erzielen kann, durchgegangen.

Versicherung: Kontoeröffnung und -betreuung, persönliche und gewerbliche Ansprüche

Kontoeröffnung und -betreuung, persönliche und gewerbliche Ansprüche Regierung: Anmeldung bei sozialen Diensten und Anspruchsberechtigung, Renten- und Pensionspläne, Genehmigungen und Lizenzen

Anmeldung bei sozialen Diensten und Anspruchsberechtigung, Renten- und Pensionspläne, Genehmigungen und Lizenzen Banking: Kontoeröffnung und -betreuung, Hypotheken-/Darlehenanwendung

Angebots- und Genehmigungsprozessanwendung für die Gewerbeversicherung

Das Angebots- und Genehmigungsverfahren für gewerbliche Versicherungen ist sehr wettbewerbsintensiv, wobei das erste Unternehmen, das mit einem Angebot antwortet, oft den Zuschlag erhält. Die Herausforderung besteht darin, dass dieser Prozess in vielen Versicherungsunternehmen eine manuelle Überprüfung, Eingabe von Anwendungsdaten und das Lesen von Dokumentation erfordert, was es schwierig macht, wettbewerbsfähig zu bleiben oder zu skalieren. Dies lenkt auch den Fokus der Agenten von den Beratungsdiensten ab, die erforderlich sind, um das bestehende Geschäft zu halten und auszubauen. Die intelligente Dokumentenverarbeitung kann diesen Prozess mithilfe von KI mit Deep Learning automatisieren, um jeden Dokumenttyp zu lesen und zu klassifizieren und die entsprechenden Daten aus diesen verschiedenen Formaten zu extrahieren. Die extrahierten Daten können dann mit einem Workflow verbunden werden, um die Geschäftsabläufe für die Erstellung des Angebots und die Genehmigung der Anwendung zu beschleunigen.

Drei potenzielle Nutzen der Anwendung intelligenter Dokumentenverarbeitung sind:

Erhöhte Einnahmen durch mehr Geschäftsabschlüsse ohne die Notwendigkeit,

Personal aufzustocken. Verbesserte Customer Experience durch höhere Verarbeitungsgeschwindigkeiten. Bindung und Wachstum bestehender Kundenkonten.

Anwendung zur Bearbeitung der Anmeldung bei sozialen Diensten

Die Anmeldung für Dutzende von Regierungsprogrammen der Regierung – wie Lebensmittelhilfe oder subventionierter Wohnraum – erfordert eine ineffiziente, manuelle Spreadsheet-Verarbeitung, da die IT-Teams keine Ressourcen haben, um die erforderlichen Lösungen zu entwickeln. Mit Hilfe von Low-Code-Tools und intelligenter Dokumentenverarbeitung können Geschäftsanwender einfache, aber zweckmäßige Verarbeitungsanwendungen erstellen und das System darauf schulen, die Schlüsselfelder der Registrierungsformulare zu erkennen. Darüber hinaus können einfach zu konfigurierende Prüfer sicherstellen, dass Datums- und Währungsfelder korrekt erkannt werden. Einfache, benutzerdefinierte Prüfer können auch erstellt werden, um eindeutige Felder wie eine Sozialversicherungsnummer zu verarbeiten.

Mehr Teilnehmer an Programmen aufgrund kürzerer Bearbeitungszeiten. Kostengünstige Einführung von Automation-Lösungen mit entsprechender rollenbasierter Anzeige personenbezogener Daten. Entwickelt von Geschäftsanwendern mit wenig bis gar keiner Beteiligung von der IT.

Kontoführung für Personal Banking

Banken können über 20 verschiedene Kontoführungsformulare zum Download auf ihrer Website zur Verfügung stellen. Kontoinhaber verwenden diese Formulare, um Änderungen an Konten vorzunehmen oder Konten zu schließen. Heute kann dafür ein großes Team von Bearbeitern erforderlich sein, um diese Formulare zu lesen, die Daten zu Verify und die Daten dann in ein Account-Management-System einzugeben. Mit Low-Code-Tools und intelligenter Dokumentenverarbeitung kann die Bank jedoch schnell Lösungen entwickeln, um jedes Kontobetreuungsformular zu verarbeiten und das System mit intelligenter Dokumentenverarbeitung auf jedem Formular zu schulen, damit es nicht nur gängige Felder wie Adresse und Kontonummer erkennt, sondern auch eindeutige Felder für jedes Formular.

Durch die Kombination mit RPA kann die Bank auch die extrahierten Daten übernehmen und die Änderungen in den Backend-Systemen der Bank automatisieren. Darüber hinaus können durch die intelligente Dokumentenklassifizierung Kontoabschlussformulare schnell gekennzeichnet und Agenten auf Kunden aufmerksam gemacht werden, die potenzielle Fluchtrisiken darstellen könnten.

Drei potenzielle Nutzen der Anwendung intelligenter Dokumentenverarbeitung sind: