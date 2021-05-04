Robotic Process Automation (RPA) ist ein Programm (in diesem Fall ist es ein Software-Roboter), das die Interaktion menschlicher Benutzer mit ihrem Desktop nachahmt, um Aufgaben auszuführen – zum Beispiel Informationen aus einer Excel-Tabelle in ein Formular zu kopieren, Kundendaten einzufügen und eine Bestellung auf einer Website aufzugeben usw. Auch wenn wir in der heutigen digitalen Welt davon ausgehen, dass viele menschliche Aufgaben automatisiert wurden, gibt es immer noch einen großen Teil unserer täglichen Arbeit, der manuelle Arbeit erfordert, und ein Großteil dieser Arbeit ist repetitiv.

Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Datensachbearbeiter, der für die Bearbeitung eingehender Rechnungen verantwortlich ist, die Ihnen per E-Mail oder Fax gesendet werden. Sie müssen die Eingangsrechnung – es kann sich um ein PDF-Dokument oder ein Faxbild handeln – lesen und die Bestellung manuell in Ihre Bestellanwendung eingeben. Wenn es sich um einen neuen Kunden handelt, der die Bestellung aufgibt, müssen Sie möglicherweise auch das Kundenkonto manuell erstellen. Wenn Sie RPA haben, kann der Roboter verschiedene OCR-Techniken (Optical Character Recognition) und intelligente Dokumentenverarbeitungstechniken nutzen, um die Rechnung zu lesen und dann die Mausklicks und Tastaturanschläge auf dem Computerbildschirm zu simulieren, um die Informationen in die Bestellanwendung einzugeben.

Ein wesentlicher Unterschied zwischen RPA und anderen Automatisierungsmethoden, wie Skripten oder API, ist, dass RPA nicht auf die Befehlszeile oder API beschränkt ist, sondern auch auf die Benutzeroberflächen. Trotz der Fortschritte bei verschiedenen Modernisierungstechniken gibt es immer noch viele veraltete Geschäftsanwendungen (z. B. CICS, IMS, SAP) oder native Anwendungen (z. B. Windows-basiert), die keine modernen APIs oder Befehlszeilen zur Automatisierung bieten. In einigen Fällen hat der Benutzer einfach keinen Zugriff auf die APIs (stellen Sie sich vor, Sie verwenden eine webbasierte Anwendung eines Drittanbieters, wie z. B. eine Bankwebsite oder einen Online-Buchladen), da die Wahrscheinlichkeit, dass sie normalen Benutzern Zugriff auf ihr Backend gewähren, sehr klein ist. Um Aufgaben, die diese Systeme betreffen, zu automatisieren, benötigen Sie RPA.