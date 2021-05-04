RPA besteht aus drei Kern-Technologien: Workflow-Automatisierung, Screen Scraping und KI. Die einzigartige Kombination dieser Technologien ermöglicht es RPA, die Produktivitätsherausforderung manueller Desktop-Aufgaben zu lösen.
In diesem Kapitel wird Folgendes behandelt:
Robotic Process Automation (RPA) ist ein Programm (in diesem Fall ist es ein Software-Roboter), das die Interaktion menschlicher Benutzer mit ihrem Desktop nachahmt, um Aufgaben auszuführen – zum Beispiel Informationen aus einer Excel-Tabelle in ein Formular zu kopieren, Kundendaten einzufügen und eine Bestellung auf einer Website aufzugeben usw. Auch wenn wir in der heutigen digitalen Welt davon ausgehen, dass viele menschliche Aufgaben automatisiert wurden, gibt es immer noch einen großen Teil unserer täglichen Arbeit, der manuelle Arbeit erfordert, und ein Großteil dieser Arbeit ist repetitiv.
Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Datensachbearbeiter, der für die Bearbeitung eingehender Rechnungen verantwortlich ist, die Ihnen per E-Mail oder Fax gesendet werden. Sie müssen die Eingangsrechnung – es kann sich um ein PDF-Dokument oder ein Faxbild handeln – lesen und die Bestellung manuell in Ihre Bestellanwendung eingeben. Wenn es sich um einen neuen Kunden handelt, der die Bestellung aufgibt, müssen Sie möglicherweise auch das Kundenkonto manuell erstellen. Wenn Sie RPA haben, kann der Roboter verschiedene OCR-Techniken (Optical Character Recognition) und intelligente Dokumentenverarbeitungstechniken nutzen, um die Rechnung zu lesen und dann die Mausklicks und Tastaturanschläge auf dem Computerbildschirm zu simulieren, um die Informationen in die Bestellanwendung einzugeben.
Ein wesentlicher Unterschied zwischen RPA und anderen Automatisierungsmethoden, wie Skripten oder API, ist, dass RPA nicht auf die Befehlszeile oder API beschränkt ist, sondern auch auf die Benutzeroberflächen. Trotz der Fortschritte bei verschiedenen Modernisierungstechniken gibt es immer noch viele veraltete Geschäftsanwendungen (z. B. CICS, IMS, SAP) oder native Anwendungen (z. B. Windows-basiert), die keine modernen APIs oder Befehlszeilen zur Automatisierung bieten. In einigen Fällen hat der Benutzer einfach keinen Zugriff auf die APIs (stellen Sie sich vor, Sie verwenden eine webbasierte Anwendung eines Drittanbieters, wie z. B. eine Bankwebsite oder einen Online-Buchladen), da die Wahrscheinlichkeit, dass sie normalen Benutzern Zugriff auf ihr Backend gewähren, sehr klein ist. Um Aufgaben, die diese Systeme betreffen, zu automatisieren, benötigen Sie RPA.
Robotic Process Automation (RPA) besteht aus drei Kern-Technologien: Workflow-Automatisierung, Screen Scraping und KI. Es ist die einzigartige Kombination dieser drei Technologien, die es RPA ermöglicht, eine Produktivitätsherausforderung bei manuellen Desktop-Aufgaben zu lösen, die sonst einen schwachen Return on Investment (ROI) hätten.
Als RPA zum ersten Mal eingeführt wurde, herrschte der Eindruck, dass es sich lediglich um eine Screen Scraping-Technologie handelte. In gewisser Weise ist das nicht falsch; RPA ist eine Weiterentwicklung des Screen Scraping mit einer intelligenteren Nutzung von Technologie wie Bildschirmunterstützung, intelligenterem Parsing von Benutzeroberflächendaten (z. B. native Windows-Steuerung, Webbrowser-DOM-Modell) und einer skalierbaren Art der gleichzeitigen Verwaltung vieler Roboter.
Vor der breiten Markteinführung von RPA gab es grob drei Kategorien der Workflow-Automatisierung: der vollständig manuelle Prozess, der halbautomatisierte, menschenzentrierte Prozess und der vollständig automatisierte Straight-Through-Prozess. Der Zweck fast aller Automatisierungsprojekte besteht darin, den Prozentsatz vollständig manueller Prozesse auf vollständig automatisierte Straight-Through-Prozesse zu verlagern. Der Wunsch, so viele Straight-Through-Prozesse wie möglich zu haben, hat dazu beigetragen, die API-Wirtschaft voranzutreiben, da jeder Service API-zugänglich und programmiert sein muss, um alle menschlichen Eingriffe zu eliminieren:
Das Problem besteht darin, dass zwischen einem menschenzentrierten Prozess und einem durchgetakteten Prozess eine Investition erforderlich ist, und manchmal kann die erforderliche Investition deutlich höher sein als der Nutzen, der dadurch erzielt wird. Als Ergebnis werden wir sehen, dass sich viele anfängliche Automatisierungsprojekte auf geschäftskritische Prozesse konzentrieren, bei denen der ROI höher wäre. Diese Gruppen kritischer Geschäftsprozesse machen oft nur 10 % der Prozesse im Unternehmen aus, und der Großteil der übrigen Prozesse sind sogenannte „Long-Tail-Prozesse“ und menschenzentriert, aber sie sind nicht bedeutend genug, um die Investitionen zu rechtfertigen, die für den Aufbau einer neuen API oder die Prozessneugestaltung erforderlich sind.
Hier ist der Einsatz von RPA überzeugend und praktisch. RPA ist gut in der Lage, eine Reihe sich wiederholender Desktop-Aufgaben zu automatisieren, die ohne eine ordnungsgemäße API-Integration schwierig und zeitaufwändig wären. Die Tatsache, dass viele RPA-Lösungen (einschließlich IBM Robotic Process Automation) Low-Code-Authoring-Tools in Kombination mit Bildschirmaufzeichnung und intelligenter Bildverarbeitungstechnologie bieten, macht es für Benutzer noch einfacher und schneller, die Lösung zu erstellen.
Damit wird erreicht, dass wir einen Mittelweg zwischen menschenzentrierten und Straight-Through-Prozessen haben, bei dem wir einen hybriden Ansatz verwenden, der Menschen, Roboter und API einbezieht, um die Automatisierung voranzutreiben:
Um herauszufinden, ob es in Ihrem Unternehmen Möglichkeiten für den Einsatz von Robotic Process Automation (RPA) gibt, können Sie zunächst drei Stellen prüfen:
Es gibt zwei Hauptformen von Robotern in der Robotic Process Automation (RPA): beaufsichtigte und unbeaufsichtigte. Als die RPA-Branche erstmals auf dem Markt eingeführt wurde, waren die meisten Roboter „unbeaufsichtigt“. Im Wesentlichen war ein unbeaufsichtigter Bot wie ein Cronjob, nur dass in diesem Fall die Bots (in der Regel nach einem Zeitplan) auf einem bestimmten Computer ausgeführt wurden.
„Beaufsichtigte Bots“, wie sie später eingeführt werden, sind Bots, die bei Bedarf von den Benutzern auf ihren Computern gestartet werden können. In diesen Fällen automatisieren die Bots wahrscheinlich nur einen Teil der gesamten Aufgabe und nicht die gesamte.
Im Vergleich zu unbeaufsichtigten Bots bieten beaufsichtigte Bots zwei wesentliche Vorteile:
In letzter Zeit beobachten wir einen zunehmenden Trend, dass Unternehmen neben den herkömmlicheren unbeaufsichtigten Bots auch mehr beaufsichtigte Bots einsetzen.
Heute gibt es mehrere Bereiche, in denen die Robotic Process Automation (RPA) KI einsetzt (mit der Erwartung, dass dies in Zukunft auf weitere Anwendungsfälle ausgeweitet werden wird). Im Grunde versucht RPA, die Handlungen des Menschen bei der Ausführung seiner Aufgaben nachzuahmen.
Hier sind vier Beispiele:
Die unbestreitbare Stärke von RPA liegt in einem klaren ROI und der Programmierbarkeit für alltägliche Geschäftsanwender. RPA als Konzept ist sehr leistungsfähig und birgt großes Potenzial für weitere Innovationen und Anwendungen. RPA ermöglicht es Unternehmen, eine Brücke von ihren veralteten oder bestehenden Systemen in die modernere API-Wirtschaft zu schlagen, ohne dass sie zunächst ihre Plattformen modernisieren müssen. Es gibt mehrere Bereiche, in denen sich RPA weiterentwickeln wird:
