KI im Bankwesen

Das IBM Institute for Business Value (IBV) hat in seinem Bericht „Global Outlook for Banking 2025“ einen Leitfaden für Banken veröffentlicht, die KI-Tools und -Praktiken in ihre Abläufe einbinden wollen.2 Zu den wichtigsten Maßnahmen gehören folgende:

Anpassen des Geschäftsmodells, um von der Digitalisierung der Finanzdienstleistungen zu profitieren. Überarbeitung Ihrer Geschäftsstrategien, indem Sie die Art und Weise verändern, wie Sie auf Kunden eingehen. Erweiterung Ihrer Fähigkeit, Kunden mit Embedded Finance zu bedienen, damit sie überall und jederzeit ihre Bankgeschäfte erledigen können. Verbesserung der Beratungsangebote mit KI, um neue Servicegebühren zu erfassen, sowohl für Verbraucher, Unternehmen als auch für spezialisierte Bereiche wie Investmentbanking. Betrachten der Zahlungsinitiativen als Rückgrat für neue Daten, um das KI-gestützte Risikomanagement über alle Ökosysteme hinweg zu stärken.

Steigern Sie die betriebliche Effizienz mithilfe von KI. Konzentrieren Sie sich auf Workloads mit hoher Auswirkung, um Angebote zu optimieren und zu verbessern und sie nahtlos digital nutzbar zu machen. Nutzen Sie KI, um Prozesse durchgängig neu zu gestalten und so Effizienz und Innovation zu steigern. Gestalten Sie die Hybrid Cloud, um Kosten zu optimieren und Abläufe zu vereinfachen.

Erneuern Sie Ihre Risikomanagementkultur – eine Kultur, in der jeder Banker zum KI-Risikomanager wird. Beschleunigen Sie die Softwareentwicklung mit KI, aber übersehen Sie nicht das Risiko von erhöhter Komplexität – investieren Sie in eine klare Plattform-Governance, um Sicherheit, Compliance und Resilienz zu verwalten, während Sie die Innovation skalieren. Priorisieren Sie Data Governance, um Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit zu gewährleisten und sicherzustellen, dass KI-Modelle auf robusten Frameworks aufbauen, so dass Risiken wie Data Breach, Rechtsunsicherheiten und Modellverzerrung minimiert werden.

Implementieren Sie clevere Fortbildungsprogramme, die mit dem technologischen Fortschritt Schritt halten. Wir sind der Meinung, dass KI sowohl ein Automatisierungsvorteil als auch eine Erweiterungsmöglichkeit bietet. Hiermit werden Banker in die Lage versetzt, ihre Beiträge in einer digital transformierten Branche neu zu gestalten.

Dies gilt für Geschäftsbereiche und Technologieabteilungen gleichermaßen. Banken haben möglicherweise Schwierigkeiten, die richtigen Fachkräfte zu finden, und können sich das Aufschieben von Umschulungsmaßnahmen für Mitarbeiter nicht leisten, die oft in Routineaufgaben verstrickt sind und mit den rasanten Innovationen nicht Schritt halten können.

Mit KI führen oder zurückbleiben. Banken müssen ihre Geschäftsstrategie klar formulieren, um sich im Zeitalter der KI von ihren Mitbewerbern abzuheben – technologische Innovationen allein reichen nicht aus. Der Übergang von Innovationen mit KI zu Innovationen auf Basis von KI erfordert einen KI-gestützten Ansatz, bei dem die KI-Plattform zum Kernstück aller Geschäfts- und Betriebsstrategien wird.