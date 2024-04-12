Was ist Fintech?

Veröffentlicht: 15. April 2024
Mitwirkende: Mesh Flinders, Ian Smalley
Fintech oder Finanztechnologie ist ein Begriff, der die Mobilanwendungen, Software und andere Technologien beschreibt, die es Nutzern und Unternehmen ermöglichen, ihre Finanzen digital zu verwalten und abzurufen.
Der Begriff wird auch synonym mit dem Begriff „Fintech-Startup“ verwendet, der sich auf ein Unternehmen bezieht, dessen Kernkompetenz in der Entwicklung und/oder Bereitstellung von Fintech-Produkten und -Diensten liegt.
Mit der zunehmenden Beliebtheit von Smartphones und anderen digitalen Geräten haben auch die Zahl der Fintech-Anwendungsfälle stetig zugenommen. Heute helfen beliebte mobile Apps den Menschen, finanzielle Ziele zu setzen, Hypotheken zu beantragen, Steuern einzureichen und vieles mehr. Auf Unternehmensebene sind die Unternehmen der Finanzbranche ständig auf der Suche nach Möglichkeiten, Fintech einzusetzen, um ihre Kapazitäten zu erweitern und ihren Kunden mehr Produkte und Dienste anzubieten.
Die Entwicklung des Begriffs
Der Begriff „Fintech“, eine Kombination der Wörter „Finanzen“ und „Technologie“, wurde ursprünglich von Banken verwendet, um Technologien zu beschreiben, die ihnen dabei halfen, die Konten ihrer Kunden zu verfolgen und zu verwalten. In den letzten fünf Jahren hat sich der Begriff jedoch gewandelt und umfasst nun mehr verbraucherbezogene Dienste wie Apps und Software, die zum Erstellen von Budgets, Verfolgen von Ausgaben und Kaufen und Verkaufen von Aktien verwendet werden. Heute kann der Begriff „Fintech“ zur Beschreibung von Technologien, Dienstleistungen und Unternehmen im Finanzsektor verwendet werden, die sich auf eine Vielzahl von Bereichen konzentrieren, darunter Privatkundengeschäft, Finanzbildung, Mittelbeschaffung, Kryptowährungen, Anlageverwaltung und mehr.
Da Smartphones in immer mehr Bereichen unseres Lebens Einzug gehalten haben, sehen sich viele Branchen gezwungen, mehr ihrer Fähigkeiten und Dienstleistungen zu digitalisieren. Von Ride-Hailing-Apps und Kühlschränken, die wissen, wann Sie keine Milch mehr haben, bis hin zu virtuellen Klassenzimmern und Chatbots – Digitalisierung ist überall, wo Sie hinschauen. Fintech ist nur ein weiteres Beispiel für eine Branche (die Finanzbranche), die sich stetig in Richtung des digitalen Zeitalters bewegt.
Was die Digitalisierung betrifft, so haben Banken und Finanzinstitute langsam damit begonnen, Prozesse zu automatisieren und zu digitalisieren, die jahrelang manuell durchgeführt worden waren. Zu den ersten Durchbrüchen zählte die Möglichkeit, online ein neues Konto zu eröffnen, Geldüberweisungen durchzuführen und für Waren und Dienstleistungen zu bezahlen. Heute hat das Innovationstempo so weit zugenommen, dass einige Banken überhaupt keine physische Infrastruktur mehr haben. Digitale Banken (oder Neobanken, wie sie gemeinhin genannt werden) bieten gebührenfreie, rein digitale Bankoptionen für Kunden, die keinen physischen Standort benötigen.
Fintech hat auch dazu beigetragen, das Bankgeschäft auf traditionell unterversorgte Gemeinden auszuweiten. Laut einem Bericht der Brookings Institution (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) verwenden beispielsweise über 90 % der hispanischen Verbraucher Fintech, zusammen mit 88 % der afrikanischen Amerikaner und 79 % der asiatischen Verbraucher.
Fintech hat ebenfalls eine große Rolle bei der Förderung des Wachstums gespielt, da es den Finanzinstituten ermöglicht, bestimmte Dienstleistungen mit Hilfe von Chatbots rund um die Uhr anzubieten, anstatt physische Mitarbeiter einzusetzen. Dies trägt dazu bei, die Gemeinkosten zu senken und gleichzeitig den Kunden Zugang zu wichtigen Dienstleistungen rund um die Uhr und nicht nur während der traditionellen Banköffnungszeiten zu ermöglichen.
Fintech-Produkte und -Dienstleistungen bieten viele greifbare Vorteile für Verbraucher und Unternehmen. Für Verbraucher haben Fintechs Innovationen im Bereich des digitalen Zahlungsverkehrs sowie neue Möglichkeiten zur Verwaltung und Optimierung der persönlichen Finanzen gebracht. Auf Unternehmensebene hilft Fintech dabei, Geschäftsprozesse zu automatisieren und zu rationalisieren und neue digitale Produkte schneller in die Hände der Kunden zu bringen. Hier ein Blick auf die drei wichtigsten Vorteile für jede Zielgruppe, beginnend mit den Verbrauchern.
1. Nahtloser Zugriff auf Finanzen: Einer der größten Vorteile von Fintech-Produkten für Verbraucher ist der Rund-um-die-Uhr-Zugriff auf ihre Finanzen. Ob Sie mit Aktien handeln, Geld überweisen oder einen Last-Minute-Einkauf tätigen, Fintech ermöglicht es Ihnen, Finanztransaktionen zu tätigen, wann und wie Sie es benötigen.
2. Hochsichere Transaktionen: Mit der Zunahme der Gesetze und Vorschriften rund um Fintech steigen auch die Sicherheitsanforderungen, die Fintech-Anwendungen erfüllen müssen, um für den Markt zugelassen zu werden. Fintech minimiert nicht nur den physischen Diebstahl oder Verlust einer Kreditkarte oder eines Bargeldes, sondern bietet auch robuste Cybersicherheitslösungen, die sie vor Hackern schützen. Die Blockchain-Technologie zum Beispiel ist eine relativ neue Fintech-Innovation, die ein verteiltes Hauptbuch verwendet, um die Gültigkeit komplexer, mehrseitiger Online-Transaktionen zu gewährleisten.
3. Verbesserter Zugang zu Krediten: Die digitale Kreditvergabe – der Prozess der Beantragung und Entgegennahme von Geldern über einen digitalen Prozess – wächst schnell, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 16,7 % laut Allied Market Research (Link befindet sich außerhalb von ibm.com). Fintech-Lösungen ermöglichen es mehr Kreditnehmern, auf digitalem Wege Zugang zu einem größeren Pool von Kreditgebern zu erhalten, als dies über traditionelle Finanzdienstleistungskanäle möglich wäre. Einige Fintech-Startups bieten sogar Kredite für Personen mit schlechter oder nicht vorhandener Kreditwürdigkeit an.
1. Verbesserte Geschäftsprozesse: Fintech-Funktionen haben zur Optimierung von Geschäftsprozessen beigetragen, indem sie die Automatisierung von Routineaufgaben im Zusammenhang mit Bankdienstleistungen ermöglicht haben. Darüber hinaus haben Unternehmen, die Fintech-Anwendungen betreiben, festgestellt, dass sich ihre Transaktions- und Anlageprozesse erheblich beschleunigen, wenn ihre Kunden rund um die Uhr über mobile Apps Zugriff auf ihre Konten haben.
2. Verkürzte Markteinführungszeit für neue Produkte: Für Finanzinstitute, die in Fintechs investiert haben, ist es viel einfacher, neue Dienstleistungen und Funktionen entsprechend der Kundennachfrage auf den Markt zu bringen. Angesichts der Zehntausenden von Fintech-Startups, die in diesem Bereich innovativ tätig sind, gibt es oft bereits fertige Produkte, für die keine zusätzliche Infrastruktur erforderlich ist, wenn ein neuer Kundenbedarf entsteht.
3. Bessere Kundenbindung: Unternehmen, die Fintech intelligent einsetzen, können ihren Kunden ein ansprechendes und hochgradig personalisiertes digitales Erlebnis bieten, das sich an beliebten Apps aus anderen Branchen wie Netflix und Amazon orientiert, wodurch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass sie treu bleiben und ihre Produkte und Dienstleistungen weiterhin nutzen.
Fast alle Fintechs werden den Nutzern in Form einer Anwendung zur Verfügung gestellt, die einfach heruntergeladen und mit einem Smartphone, Tablet oder PC genutzt werden kann. Es gibt viele verschiedene Arten von Fintech-Anwendungen, aber sie beruhen alle auf derselben zugrunde liegenden Technologie: einer Kombination aus Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs), mobilen Anwendungen und webbasierten Diensten.
APIs: Fintech-Apps sind auf speziell codierte APIs angewiesen, um Bankkonten und andere hochsensible Finanzdaten von Kunden sicher miteinander zu verbinden. Finanz-APIs ermöglichen den Austausch von Finanzdaten, die Überweisung von Geldern, die Überprüfung und andere wichtige Funktionen, die digitales Banking möglich machen.
Mobile Anwendungen: Fintech Mobile Banking-Anwendungen sind die digitalen Tore, über die Kunden auf ihr Geld zugreifen und ihre gewünschten Transaktionen durchführen. Während Fintech-Apps sicher sein müssen, um Betrugsversuche oder die Kompromittierung von Kundendaten zu verhindern, müssen sie auch ein schnelles und nahtloses Benutzererlebnis bieten, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
Webbasierte Dienste: Die meisten Fintech-Angebote haben neben einer App auch eine Art webbasierte Präsenz. Dies ermöglicht den Kunden den Zugriff auf ihre Konten über eine Online-Anmeldung in einem Webbrowser.
Fintech-Produkte und -Dienstleistungen werden in der Regel in fünf Kategorien eingeteilt, je nachdem, welche Art von Funktionen sie bieten:
Digitale Banken: Banken sind eine der wichtigsten Komponenten eines jeden Finanzsystems, daher hat die Digitalisierung ihrer Produkte und Dienstleistungen große Auswirkungen auf Verbraucher und Unternehmen. Fintech-Banken haben die digitale Entwicklung des Finanzsektors stark beeinflusst, und zwar durch Innovationen wie eine verbesserte Benutzerverifizierung, Buchungssysteme (wie Blockchain), die komplexe Transaktionen mit mehreren Parteien ermöglichen, und disruptive Start-ups (wie VaroOffer), die ihre Dienste vollständig online oder über eine App anbieten.
Digitale Zahlungen: Wenn Sie kürzlich Kaffee bestellt, ein Produkt bei Amazon gekauft oder einen Streaming-Dienst abonniert haben, wurde Ihre Transaktion von Fintech unterstützt. Fintech unterstützt alle digitalen und mobilen Zahlungslösungen, indem es Bankkonten sicher mit dem digitalen Gerät der Wahl des Kunden verbindet. Auf Unternehmensebene hilft Fintech Unternehmen bei einer Vielzahl von Aufgaben, darunter Gehaltsabrechnung, Steuern, Buchhaltung und mehr.
Persönliche Finanzen: Persönliche Finanzen, auch bekannt als persönliches Finanzmanagement (PFM), ist ein Begriff, der Dienstleistungen wie das Erstellen eines Budgets, Sparen und die Planung für den Ruhestand umfasst. Viele Fintech-Start-ups wie Dave und WealthSimple klären die Menschen über ihr Geld auf und stellen ihnen gleichzeitig unkomplizierte Tools zur Verfügung, die ihnen helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen.
Investieren: Fintech-Produkte und -Dienstleistungen sind im Bereich der Vermögensverwaltung allgegenwärtig. Die beliebtesten Anbieter wie RobinHood und Atom Finance bieten Kunden die Möglichkeit, Aktien direkt von ihrem Telefon aus zu handeln.
Kreditvergabe: Früher mussten Kunden, die eine Hypothek aufnehmen oder ein Auto auf Kredit kaufen wollten, die Räumlichkeiten einer Bank betreten, einen Kreditspezialisten aufsuchen, Papiere ausfüllen und warten. Jetzt ermöglichen es Fintech-Unternehmen wie Rocket Mortgage und SoFi ihren Kunden, Darlehen und Kredite zu beantragen, indem sie ein paar einfache Fragen am Telefon beantworten und dann innerhalb von Stunden oder sogar Minuten erfahren, ob sie genehmigt wurden.
Wie in vielen anderen Branchen hat auch der Aufstieg neuer Technologien, insbesondere künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML), einen großen Einfluss auf Fintech. Für Kunden helfen KI- und ML-gestützte „Lern“-Apps, intelligentere Kaufentscheidungen zu treffen, und zeigen ihnen, wie sich alles, was sie kaufen, auf ihre langfristigen finanziellen Ziele auswirkt.
Auf der Unternehmensseite nutzt KI im Finanzwesen fortschrittliche Algorithmen und ML, um Daten zu analysieren, Aufgaben zu automatisieren und die Entscheidungsfindung für Finanzinstitute zu verbessern. Darüber hinaus spielen KI-gestützte Chatbots wie ChatGPT eine große Rolle dabei, Banken dabei zu helfen, die Grundbedürfnisse ihrer Kunden besser zu erfüllen und gleichzeitig die Kosten für die Beschäftigung ganzer Kundenservicezentren oder lokaler Filialen zu eliminieren.
Angesichts der sensiblen Natur der Informationen, die Finanzinstitute von ihren Kunden sammeln, ist die Finanzindustrie – nicht nur Fintech speziell – eine der am stärksten regulierten Branchen der Welt. In den USA sieht das Finanzministerium Fintechs neben den zusätzlichen Dienstleistungen, die sie anbieten, auch viele neue Risiken (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) für Bankkunden.
An erster Stelle dieser Sorgen, die einen Großteil der neuen Regulierung in der Branche ausmachen, stehen Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes und sicherer Transaktionen. Der Aufstieg von Kryptowährungen wie Bitcoin gibt Anlass zu weiterer Besorgnis, da viele neue Fintech-Produkte und -Dienstleistungen darauf abzielen, das Kundeninteresse an ihnen zu wecken.
Als einer der lebhaftesten Bereiche der gesamten Finanzdienstleistungsbranche in den letzten Jahren wachsen die Anwendungsfälle von Fintech täglich. Nach Angaben von Statista (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) gab es im Januar 2024 allein in Nordamerika mehr als 13.000 Fintech-Unternehmen - mindestens 1.500 mehr als im Vorjahr. Hier sind einige Beispiele für die beliebtesten Arten von Fintech-Produkten, die Unternehmen entwickeln.
Einige der in der Fintech-Branche weit verbreiteten Apps ermöglichen die sichere Abwicklung von Finanztransaktionen mit einem Smartphone oder Mobilgerät. Beispiele für digitale Zahlungs-Apps sind die Flaggschiffe der bekannten Fintech-Firmen PayPal, Square und Venmo sowie einige weniger bekannte Fintech-Dienstleister wie Zelle und CashApp.
Fintech-Apps wie Robinhood helfen Millionen von Menschen auf der ganzen Welt, auf fundierte Finanzberatung zuzugreifen und Aktien jeden Tag nur mit ihren Telefonen zu kaufen und zu handeln. Von Exchange Traded Funds (ETFs) bis hin zu Kryptowährungen sind den Arten von Investitionen, die Kunden mit diesen Apps tätigen können, keine Grenzen gesetzt.
Ein Robo-Advisor ist eine relativ kostengünstige Online-Plattform, die Anlagesoftware und Algorithmen einsetzt, um Kunden bei der Verwaltung ihrer Anlageportfolios zu unterstützen. Im Gegensatz zu Investment-Apps beobachten Robo-Advisors den Markt automatisch und passen ihre Portfolios bei Bedarf an.
PFM-Apps wie Mint und You Need a Budget (YNAB) helfen Kunden bei weniger komplexen – aber nicht weniger wichtigen – Finanzaufgaben wie Lebensmitteleinkauf, Budgetierung und Sparen.
P2P-Kreditvergabe-Apps, oder einfach Peer-Lending-Apps, sind Apps, mit denen Kunden Kredite für kleine Unternehmen bei einer größeren Anzahl von Kreditgebern beantragen können, als dies bei einer traditionellen Bank der Fall wäre. Einige der populäreren P2P-Apps wie LendingClub ermöglichen es Privatpersonen, Kleinstkredite an kleine und mittlere Unternehmen ihrer Wahl zu vergeben, was die Vielfalt und Flexibilität der bisher statischen Kreditvergabe erhöht.
Kryptowährungs-Apps, oder einfach nur Krypto-Apps, eröffnen Privatpersonen die Welt des Kryptohandels und ermöglichen es ihnen, digitale Wallets mit verschiedenen Arten von digitalen Währungen wie Bitcoin und nicht-fungiblen Token (NFTs) zu erstellen.
