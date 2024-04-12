Was ist Fintech?

Der Begriff wird auch synonym mit dem Begriff „Fintech-Startup“ verwendet, der sich auf ein Unternehmen bezieht, dessen Kernkompetenz in der Entwicklung und/oder Bereitstellung von Fintech-Produkten und -Diensten liegt.

Mit der zunehmenden Beliebtheit von Smartphones und anderen digitalen Geräten haben auch die Zahl der Fintech-Anwendungsfälle stetig zugenommen. Heute helfen beliebte mobile Apps den Menschen, finanzielle Ziele zu setzen, Hypotheken zu beantragen, Steuern einzureichen und vieles mehr. Auf Unternehmensebene sind die Unternehmen der Finanzbranche ständig auf der Suche nach Möglichkeiten, Fintech einzusetzen, um ihre Kapazitäten zu erweitern und ihren Kunden mehr Produkte und Dienste anzubieten.

Die Entwicklung des Begriffs

Der Begriff „Fintech“, eine Kombination der Wörter „Finanzen“ und „Technologie“, wurde ursprünglich von Banken verwendet, um Technologien zu beschreiben, die ihnen dabei halfen, die Konten ihrer Kunden zu verfolgen und zu verwalten. In den letzten fünf Jahren hat sich der Begriff jedoch gewandelt und umfasst nun mehr verbraucherbezogene Dienste wie Apps und Software, die zum Erstellen von Budgets, Verfolgen von Ausgaben und Kaufen und Verkaufen von Aktien verwendet werden. Heute kann der Begriff „Fintech“ zur Beschreibung von Technologien, Dienstleistungen und Unternehmen im Finanzsektor verwendet werden, die sich auf eine Vielzahl von Bereichen konzentrieren, darunter Privatkundengeschäft, Finanzbildung, Mittelbeschaffung, Kryptowährungen, Anlageverwaltung und mehr.