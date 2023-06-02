Beschleunigung von KI und Innovation: Die Zukunft des Bankwesens hängt von der Modernisierung der Kernsysteme ab

In der sich schnell entwickelnden Geschäftswelt der Finanzdienstleistungen ist die Einführung von KI und digitaler Innovation in großem Maßstab für Banken unerlässlich, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Mit der Macht der KI und maschinellen Lernens können Finanzinstitute vorausschauende Analysen, Anomalieerkennung und gemeinsame Lernmodelle nutzen, um die Systemstabilität zu verbessern, Betrugsfälle zu erkennen und für überlegene, kundenorientierte Erfahrungen zu sorgen. Im Jahr 2023 hat sich der Fokus auf digitale Finanzdienstleistungen verlagert, die Embedded Finance, generative KI und die Migration von Super-Apps aus China zu einem globalen Phänomen umfassen. Und das alles bei gleichzeitiger Abwägung der Einführung einer hybriden Multicloud-Umgebung als Strategie. Damit Banken in dieser neuen Welt relevant und wettbewerbsfähig bleiben, müssen sie sich unbedingt auf neue Trends einstellen, die Bedeutung von Open Finance verstehen und ihre Kernsysteme umgestalten. Letztlich sind Banken dazu gezwungen, ihre Kernsysteme durch Technologien wie hybride Multicloud-Umgebung und KI zu modernisieren.
Die generative KI, veranschaulicht durch die explosionsartige Zunahme fortschrittlicher Lösungen für große Sprachmodelle auf dem Markt, wie zuletzt bei der Markteinführung von IBM watsonx, bietet spannende Möglichkeiten in der Finanzberatung und Datenanalyse. Während die unerforschte Zukunft der generativen KI Chancen in deterministischen Finanzumgebungen eröffnet, kann die richtige Konfiguration dieser Modelle komplexe Finanzkonzepte vereinfachen und ein besseres Verständnis für Kunden ermöglichen. Finanzinstitute müssen generative KI sorgfältig einsetzen, um das richtige Gleichgewicht zwischen Innovation und ethischer Nutzung zu finden. Aus diesem Grund unterzieht IBM alle seine KI-Technologien strengen Prozessen und Protokollen, um vertrauenswürdige Lösungen anbieten zu können.
In einer so stark regulierten Branche wie dem Bankwesen ist es umso wichtiger, dass Kunden Zugang zu Tools, Technologien, Infrastrukturen und Beratungskompetenzen haben, um ihre eigenen oder verfügbare KI-Modelle abzustimmen und anzupassen, auf ihren eigenen Daten aufzubauen und sie in großem Umfang in einer vertrauenswürdigeren und offeneren Umgebung bereitzustellen, um den Geschäftserfolg zu ermöglichen. Wettbewerbsdifferenzierung und ein einzigartiger Geschäftswert werden sich zunehmend daraus ableiten lassen, wie anpassungsfähig ein KI-Modell an die individuellen Daten und das Fachwissen eines Unternehmens sein kann.
Embedded Finance ist ein rasant wachsender Trend, der die Art und Weise revolutioniert, wie Kunden mit Finanzprodukten und -dienstleistungen interagieren. Banken haben dadurch die Möglichkeit, finanzielle Funktionen nahtlos in verschiedene Kontexte wie Online-Handel oder den Autokauf und entstehende digitale Ökosysteme zu integrieren, ohne den Kunden-Workflow zu unterbrechen. Durch das Integrieren von Finanzdienstleistungen in den Alltag können Banken hyperpersonalisierte und bequeme Erfahrungen bieten und so die Kundenzufriedenheit und -loyalität steigern.
Super-Apps, die besonders in China beliebt sind, haben das Potenzial, den Bereich der Finanzdienstleistungen weltweit neu zu gestalten. Durch die Konsolidierung mehrerer Anwendungen und Dienste unter einem einzigen Unternehmen bieten Super-Apps den Kunden ein umfassendes Ökosystem, das digitale Identität, sofortige Zahlungen und datengesteuerte Funktionen nahtlos integriert. Da Embedded Finance an Bedeutung gewinnt und Open-Banking-APIs immer mehr Verbreitung finden, wird die Vision von Super-Apps Wirklichkeit. Finanzinstitute müssen sich an diesen aufkommenden Trend anpassen und aktiv an den sich entwickelnden digitalen Ökosystemen teilnehmen, um einen Mehrwert zu bieten und den sich wandelnden Kundenerwartungen gerecht zu werden.
Open Banking ist seit einigen Jahren ein Diskussionsthema, wobei die PSD2-Regulierung erste Fortschritte ermöglicht. Mit Open Finance, einer Erweiterung von PSD2, sollen nun noch mehr Dienstleistungen zugänglich gemacht und eine API-gesteuerte Wirtschaft gefördert werden. Mit Open Finance sind Banken gezwungen, zusätzliche APIs über Zahlungskonten hinaus zu öffnen, was mehr Innovation und Wettbewerb im Finanzsektor ermöglicht. Diese Verlagerung hin zu einer datengesteuerten Wirtschaft macht Embedded Finance zum Kernstück der Finanzdienstleistungen. Zukunftsorientierte Banken erfüllen nicht nur die regulatorischen Anforderungen, sondern nutzen auch proaktiv Open Finance, um ihre Dienstleistungen effizient zu vertreiben und Kunden weltweit zu erreichen.
In diesem neuen Paradigma des KI-gestützten digitalen Finanzwesens wird die Modernisierung der Kernsysteme für Banken unerlässlich, um nahtlose Erfahrungen zu bieten, aufkommende Technologien zu nutzen und wettbewerbsfähig zu bleiben. Herkömmliche Altlast-Systeme verfügen oft nicht über die Flexibilität, die Skalierbarkeit und die Agilität, die für die Integration von Embedded Finance, der generativen KI und Open Finance erforderlich sind. Durch die Transformation der Kernsysteme können Banken eine solide Grundlage schaffen, um die nahtlose Integration neuer Technologien sowie effiziente API-gesteuerte Ökosysteme einzuführen und die Customer Experience zu verbessern.
Die hybride Multicloud-Umgebung spielt eine entscheidende Rolle bei der Erleichterung dieses Wandels. Sie ermöglicht es Banken, die Skalierbarkeit und Flexibilität von Cloud-Services zu nutzen und gleichzeitig die Kontrolle über sensible Daten durch Private Cloud und lokale Infrastrukturen zu behalten. Durch die Einführung eines hybriden Multicloud-Ansatzes können Banken ihre Kernsysteme transformieren, KI und maschinelles Lernen nutzen, Datensicherheit und Compliance gewährleisten und sich nahtlos mit Drittanbieterdiensten und APIs integrieren. Die hybride Cloud bietet die Flexibilität und Skalierbarkeit, die für die schnelle Bereitstellung neuer digitaler Dienste erforderlich ist, und gleichzeitig die Kontrolle und Anpassung, die Finanzinstitute benötigen.
Die Transformation von Kernsystemen und der Übergang zu einer hybriden Cloud-Infrastruktur sind jedoch keine Einheitslösung. Jede Bank hat individuelle Anforderungen, bestehende Technologien und strategische Ziele. Es ist entscheidend, die Technologie-Roadmap für Fintech-Lösungen mit der Gesamtstrategie der Bank, einschließlich der Digitalstrategie, in Einklang zu bringen. Diese Ausrichtung gewährleistet einen Wettbewerbsvorteil, Nachhaltigkeit und eine nahtlose Konvergenz zwischen den beiden Roadmaps. Die Zusammenarbeit zwischen Banken, Fintech-Anbietern und IBM kann diese Abstimmung erleichtern und Banken helfen, die Komplexität der digitalen Transformation zu bewältigen.
Die Finanzdienstleistungsbranche durchläuft eine tiefgreifende Transformation, die von KI, digitaler Innovation und der Verlagerung hin zu digitalen Finanzdienstleistungen vorangetrieben wird. Embedded Finance, generative KI, der Aufstieg von Super-Apps und Open Finance verändern die Customer Experience und bieten neue Chancen für Finanzinstitute. Um diese transformativen Trends umfassend zu nutzen, müssen Banken ihre Kernsysteme umgestalten und eine hybride Multicloud-Umgebung einführen. Diese Transformation ermöglicht nicht nur die nahtlose Integration neuer Technologien, sondern verbessert auch die betriebliche Effizienz, Flexibilität und Datensicherheit. Wenn Banken diesen Weg beschreiten, ist eine strategische Abstimmung zwischen der Technologie-Roadmap und der Gesamtstrategie der Bank von größter Bedeutung.
