Beschleunigung von KI und Innovation: Die Zukunft des Bankwesens hängt von der Modernisierung der Kernsysteme ab

Die generative KI, veranschaulicht durch die explosionsartige Zunahme fortschrittlicher Lösungen für große Sprachmodelle auf dem Markt, wie zuletzt bei der Markteinführung von IBM watsonx, bietet spannende Möglichkeiten in der Finanzberatung und Datenanalyse. Während die unerforschte Zukunft der generativen KI Chancen in deterministischen Finanzumgebungen eröffnet, kann die richtige Konfiguration dieser Modelle komplexe Finanzkonzepte vereinfachen und ein besseres Verständnis für Kunden ermöglichen. Finanzinstitute müssen generative KI sorgfältig einsetzen, um das richtige Gleichgewicht zwischen Innovation und ethischer Nutzung zu finden. Aus diesem Grund unterzieht IBM alle seine KI-Technologien strengen Prozessen und Protokollen, um vertrauenswürdige Lösungen anbieten zu können.

In einer so stark regulierten Branche wie dem Bankwesen ist es umso wichtiger, dass Kunden Zugang zu Tools, Technologien, Infrastrukturen und Beratungskompetenzen haben, um ihre eigenen oder verfügbare KI-Modelle abzustimmen und anzupassen, auf ihren eigenen Daten aufzubauen und sie in großem Umfang in einer vertrauenswürdigeren und offeneren Umgebung bereitzustellen, um den Geschäftserfolg zu ermöglichen. Wettbewerbsdifferenzierung und ein einzigartiger Geschäftswert werden sich zunehmend daraus ableiten lassen, wie anpassungsfähig ein KI-Modell an die individuellen Daten und das Fachwissen eines Unternehmens sein kann.