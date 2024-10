Mit der zunehmenden Verbreitung von KI müssen Unternehmen beträchtliche Ressourcen und Zeit investieren, um sie effektiv in ihren Lösungen zu implementieren. Die generative KI-Technologie von IBM begegnet diesen Herausforderungen, indem sie KI zugänglich und nutzbar macht. Dadurch können unabhängige Softwareanbieter (ISVs) KI für Unternehmen einfach implementieren und gleichzeitig ihren Fokus auf ihre jeweilige Fachkompetenz beibehalten. Man muss kein Experte sein, um mit der KI-Technologie von IBM schneller und kostengünstiger KI-gestützte Lösungen zu entwickeln. Das integrierbare KI-Portfolio von IBM ermöglicht es Ihnen, vertrauenswürdige KI einfacher in Ihre kommerziellen Anwendungen zu integrieren, die Markteinführungszeit zu verkürzen und sie in jeder hybriden Multicloud-Umgebung bereitzustellen.

watsonx.ai Lightweight Engine

IBM hat kürzlich seine watsonx.ai Lightweight Engine auf den Markt gebracht, die speziell für Unternehmen entwickelt wurde. Mit der neuen watsonx.ai Lightweight Engine-Version haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl zweckmäßiger Foundation Models, darunter Open Source, proprietäre und benutzerdefinierte Foundation Models sowie APIs der Enterprise-Klasse. Sie können den gesamten Speicherbedarf und die Rechenanforderungen reduzieren und gleichzeitig KI-Inferencing-Funktionen auf Unternehmensebene bereitstellen.