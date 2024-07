Generali Poland wandte sich an die Beratungs- und Technologieexperten von TUATARA, um seinen Kundenservice neu zu gestalten. In nur einem Monat konnte TUATARA die Anforderungen des Unternehmens in eine funktionierende Lösung verwandeln: Leon, ein virtueller Assistent, der mit action.bot (https://action.bot) (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) von TUATARA, das selbst auf IBM watsonx Assistant basiert. Der Name des Chatbots ist eine Anspielung auf den Löwen im Logo von Generali.

Mithilfe der Modelle für Deep Learning, maschinelles Lernen und der Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) von IBM, die mit Daten aus dem Kontaktzentrum des Versicherers trainiert wurden, kann Leon Kundenfragen schnell verstehen und relevante, hilfreiche Antworten geben. Der Chatbot ist rund um die Uhr auf der Website von Generali Poland verfügbar und kann automatisch mehr als 120 gängige Kundensupport-Szenarien und FAQs beantworten, die Themen wie Ansprüche, Schäden, neue Policen und mehr abdecken. Leon kennt auch seine Grenzen: Wenn er eine Anfrage erhält, die er nicht selbst beantworten kann, leitet der virtuelle Assistent die Konversation nahtlos an einen menschlichen Agenten weiter, um eine schnelle Lösung zu finden.

Leon lernt auch ständig von den Benutzern, während sie auf der Website des Unternehmens navigieren. Der Chatbot beobachtet und reagiert in Echtzeit auf das Benutzerverhalten; Beispielsweise kann es Benutzer zu verschiedenen Versicherungsprodukten beraten und ihnen beim Ausfüllen von Antragsformularen helfen.