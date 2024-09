Als Beweis für ihre starke Partnerschaft starteten Seismic und IBM ein innovatives Projekt, um das bestehende Angebot von Seismic zur Zusammenfassung von Besprechungen und zur Empfehlung von Inhalten zu verbessern. Das Team „Ecosystem Engineering – Build Lab“ von IBM arbeitete eng mit Seismic zusammen, um ein Minimum Viable Product (MVP) zu entwickeln, das eine schnelle Prototypentwicklung ermöglicht. Der MVP, unterstützt von IBM watsonx.aiTM, Die fortschrittliche generative KI-Technologie von IBM hat erweiterte Funktionen und Leistungsverbesserungen in der Lösung von Seismic zur Zusammenfassung von Besprechungen ermöglicht. Diese Fortschritte haben nicht nur die Aufteilung und Verarbeitung von Dateien mit Sitzungsprotokollen optimiert, sondern auch die schnelle und nahtlose Integration der KI-Technologie in die Lösung von Seismic ermöglicht. Das Build Lab-Team unterstützte Seismic auch bei der Erstellung eines effektiven Terraform-Codes für eine nahtlose Infrastrukturbereitstellung. Dedizierte Wissenstransfer und Enablement-Sitzungen gaben den Entwicklern von Seismic weitere Impulse für zukünftige Projekte. „Die Nutzung technologischer Fortschritte ist nach wie vor von entscheidender Bedeutung, um in sich ständig weiterentwickelnden digitalen Landschaften Wettbewerbsvorteile zu erzielen“, so McCarter.