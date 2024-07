Silver Egg Technology

Silver Egg (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) ist ein Technologieunternehmen mit über 20 Jahren Erfahrung in der Bereitstellung von KI-basierten Cloud-Services für das Webmarketing, mit denen Unternehmen ihre Kunden mit Echtzeit-Personalisierung bedienen können. Zu den Hauptkunden gehören E-Commerce- und Webservice-Unternehmen, die online mit zahlreichen Produkten und Inhalten handeln. Silver Egg ist der am meisten empfohlene SaaS-Anbieter (Software-as-a-Service) in Japan und hält den höchsten Marktanteil nach Umsatzvolumen im Land. Das Unternehmen ist an der Tokioter Börse im Segment „Mothers“ notiert.