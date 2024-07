Im Zuge der Weiterentwicklung des pakistanischen Bankensektors haben die staatlichen Aufsichtsbehörden ihren Teil dazu beigetragen, den Trend in der Branche aufrechtzuerhalten, indem sie als Reaktion auf die steigenden Risiken und Bedrohungen neue Richtlinien erlassen haben. Die jüngste dieser Richtlinien, die so genannte Cyber Security Policy 2021, verlangt von den Banken, ihre Systeme und Verfahren zu modernisieren, um Cyberangriffe in all ihren Erscheinungsformen – von Malware, Phishing und Spoofing bis hin zum „Skimming“ von Daten von Geldautomatenkarten – zu erkennen, darauf zu reagieren und sie letztendlich zu verhindern.

Die Regierung Pakistans verfolgte mit diesen neuen Vorschriften zur Cybersicherheit das Ziel, die Banken des Landes, die sich bis dahin vor allem auf Wachstum und Rentabilität konzentriert hatten, in einem weitgehend vernachlässigten Bereich auf den neuesten Stand zu bringen. Neben anderen Maßnahmen verlangte die neue Richtlinie von den Banken, dass sie grundlegende Sicherheitsmaßnahmen treffen, einschließlich Security Operations Centers (SOCs) und automatisierte Reaktionstools, die rund um die Uhr, 24x7, im Einsatz sind.

Anfang 2019, als die Richtlinie noch im Entwurfsstadium war, verfügte die Askari Bank – wie die große Mehrheit der Banken in Pakistan – nur über rudimentäre Sicherheitsmechanismen, eine begrenzte Governance für die Sicherheit und kein spezielles Sicherheitspersonal. Das Schließen dieser Lücke war die Hauptaufgabe von Jawad Khalid Mirza, der im März als Chief Information Security Officer (CISO) zur Bank kam. Von Anfang an, so erklärt er, sorgte die starke Unterstützung des Vorstands für ein günstiges Klima für die von ihm angestrebte Transformation. „Unser Vorstand war sich darüber im Klaren, wie Banken auf der ganzen Welt in die Sicherheit investieren“, sagt er. „Sie erkannten, dass wir ohne die richtigen Cybersicherheitskapazitäten und die richtigen Fachleute nicht vorankommen können.“