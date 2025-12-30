A iPaaS é um pacote de software de autoatendimento nativo da nuvem que as organizações podem usar para atender às suas necessidades de integração. A iPaaS facilita e gerencia conexões entre serviços para que até mesmo aplicações que utilizam diferentes protocolos ou formatos de dados possam se comunicar, superando os desalinhamentos e incompatibilidades que de outra forma interromperiam os fluxos de dados.

Historicamente, as empresas têm projetado integrações de aplicações no local, usando middleware especializado, como agentes de mensagens ou barramentos de serviço corporativo (ESBs). Mas essas soluções podem se tornar fortemente interligadas e difíceis de manter, especialmente à medida que as organizações aumentam e adicionam dezenas ou centenas de novos serviços.

As soluções iPaaS estão se tornando uma alternativa popular porque oferecem um maior grau de flexibilidade e escalabilidade em comparação com os fluxos de integração ponto a ponto mais antigos, onde dois serviços se comunicam diretamente por meio de um conector personalizado. Como soluções baseadas na nuvem , as plataformas iPaaS se alinham às necessidades das empresas atuais: elas permitem a integração entre microsserviços conteinerizados, sem servidor, edge e outros ambientes modernos multinuvem.

A adoção da iPaaS está aumentando: o setor cresceu cerca de 26% em 2025, de acordo com a Fortune Business Insights. Um dos motivos é que, além de lidar com tarefas técnicas como transformação de protocolo, autenticação, registro e sincronização de dados, as soluções iPaaS também oferecem ferramentas complexas de gerenciamento e personalização para que as equipes possam projetar e monitorar seus próprios padrões de orquestração de dados e automações. Muitas soluções iPaaS também incorporam aprendizado de máquina, Internet das Coisas (IoT), análises avançadas e outras inovações modernas para otimizar a conectividade.

A iPaaS segue o modelo de software como serviço (SaaS): os fornecedores de iPaaS cobram das organizações mensalmente ou anualmente, com preços que variam conforme os níveis de uso ou pacotes de recursos. Os fornecedores também podem incluir aplicações de planejamento de recursos empresariais (ERP), gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), plataforma como serviço (PaaS) e SaaS em suas soluções de integração. A adoção da iPaaS é mais comum entre empresas maiores, onde integrações complexas são difíceis de gerenciar apenas por meio de conectores manuais personalizados.

A integração da iPaaS baseia-se na integração de aplicações empresariais (EAI), uma disciplina tradicional que conecta CRM, finanças, análise de dados, sistemas ERP e outras aplicações de negócios por meio de APIs personalizadas ou middleware. A EAI foi desenvolvida pela primeira vez na década de 1990 para facilitar as interações entre sistemas locais. Atualmente, muitas plataformas EAI também conseguem gerenciar integrações híbridas e multinuvem. Os desenvolvedores consideram a iPaaS como uma variante moderna e nativa da nuvem da EAI.

Na prática, as organizações geralmente pensam em EAI e iPaaS como sistemas complementares: as equipes de TI podem usar uma plataforma interna de EAI para lidar com processos centrais de integração (por exemplo, enviar dados de desempenho de um servidor legado para um data warehouse), ao mesmo tempo em que delegam integrações baseadas em nuvem, como sincronizações entre aplicações SaaS de terceiros, para uma plataforma iPaaS.