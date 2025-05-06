As ferramentas tradicionais de gerenciamento de dados frequentemente limitam o potencial dos eventos ao armazená-los em formatos estáticos e estruturados para processamento atrasado, causando perda imediata de valor praticável. Para recuperar esse valor, as organizações devem restaurar os dados para sua forma dinâmica original. Esse processo envolve capturar eventos à medida que acontecem (seja de transações principais em mainframes, dados de sensores de dispositivos de IOT ou outras fontes críticas) e transformá-los em inteligência praticável.

Essa mudança fundamental, do processamento em lote para visualizações de dados em tempo real, estabelece uma base sólida para a integração orientada por eventos. Ao facilitar o fluxo contínuo de eventos de seu ponto de origem para os locais em que são necessários, as organizações podem transformar sua infraestrutura de dados de sistemas estáticos em frameworks dinâmicos e orientados por insights.

Esses frameworks liberam insights em tempo real, possibilitando ações decisivas e criando vantagem competitiva. À medida que as organizações adotam esse primeiro passo essencial, elas se posicionam para aproveitar efetivamente a inteligência em tempo real e responder rapidamente às oportunidades emergentes.