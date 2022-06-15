O que é BizOps?

O BizOps reúne negócios e operações, usando dados para correlacionar metas de negócios e KPI às operações afiliadas e vice-versa.

Digamos que você tenha uma meta de negócios de que todos os pedidos sejam concluídos dentro de 24 horas. O “piloto automático” manterá um foco na observação de eventos de negócios a partir dos processos de negócios de pedidos e atendimento. Seu outro olho observará os eventos de TI dos sistemas que executam esses processos. Com tempo, treinamento e dados suficientes, sua solução BizOps pode prever quando o KPI de 24 horas será perdido, com uma explicação do porquê e como melhorar.

Esse conceito não é novo. A novidade é a eficácia com que podemos reunir esses elementos agora, graças à enorme quantidade de dados gerados e capturados por meio da transformação digital. "Muitos dos negócios agora são implementados por meio da TI", diz Bailey. "Pense em bancos físicos migrando para serviços bancários online e varejo físico migrando para o comércio eletrônico. E as partes da empresa que não são implementadas na TI? É provável que sejam gerenciados pela TI.”

Como Bailey menciona, seres humanos podem estar coletando e embalando em armazéns, mas essa atividade é gerenciada pela TI. Para qualquer processo de ponta a ponta, cada estágio é implementado ou gerenciado pela TI. E esse nível de envolvimento dos sistemas de TI é o que nos dá uma oportunidade incomparável de coletar dados sobre a execução do negócio, um grande passo para colocar seu negócio no piloto automático para obter vantagem competitiva.