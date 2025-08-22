O que é automação bancária?

Iniciativas modernas de automação bancária recorrem a tecnologias como automação robótica de processos (RPA) e inteligência artificial (IA), incluindo IA generativa e IA agêntica. Essas ferramentas automatizam tarefas como lançamento de dados, análise de documentos, integração de clientes e processamento de transações. Elas ajudam os bancos a concluir o trabalho mais rápido, reduzem os erros e permitem que a equipe se concentre em atividades mais complexas ou de alto valor.

Embora o aumento da complexidade traga riscos, os benefícios da automação são significativos. Os bancos devem investir em uma governança clara da plataforma para gerenciar a segurança, a conformidade e a resiliência à medida que a automação aumenta. Um estudo do IBM IBV de 2025 constatou que mais de 60% dos CEOs do setor bancário dizem que devem aceitar riscos significativos para aproveitar as vantagens da automação e melhorar a competitividade.1

A automação desempenha um papel fundamental na cibersegurança, como a detecção de fraude e gerenciamento de riscos. Os sistemas de IA analisam padrões de transações em tempo real para identificar atividades suspeitas. As equipes de conformidade usam fluxos de trabalho automatizados que se adaptam com rapidez às mudanças regulatórias, às vezes em horas em vez de semanas.

As plataformas de automação oferecem interfaces com pouco código ou no-code que permitem que os bancos criem e escalem a automação em todos os departamentos sem grande dependência da TI. Essa abordagem permite a implementação mais rápida de soluções em áreas como atendimento ao cliente, geração de relatórios, marketing e contabilidade.

No setor bancário de varejo, a automação ajuda em processos como emissão de cartões de crédito, configuração de contas, solicitações de empréstimo e verificações de conformidade. Sistemas baseados em IA e RPA extraem e verificam dados de clientes, processam formulários e alimentam sistemas de originação de empréstimos. Essa eficiência reduz consideravelmente os tempos de resposta e garante a consistência em escala.

Muitos bancos usam automação e soluções de fintech nos bastidores. Por exemplo, no passado, quando os clientes depositavam um cheque, um funcionário do banco era obrigado a verificar a imagem, inserir os dados corretos e transferir o dinheiro. Agora, um sistema faz a maior parte desse trabalho automaticamente. Quando os clientes usam o aplicativo móvel de um banco, o software lê o cheque, faz a verificação e atualiza o saldo, geralmente em questão de segundos.

Em todo o setor, a automação inteligente pode gerar economias de custo significativas. A automação melhora a eficiência e já demonstrou ser capaz de evitar totalmente os erros em certos processos, como operações de hipoteca. E o processamento de documentos em grande escala, que levaria anos para ser realizado manualmente, pode ser concluído em dias com a ajuda da IA agêntica e de softwares inteligentes.

No curto prazo, espera-se que a IA generativa e o aprendizado de máquina (ML) desempenhem um papel mais importante na tomada de decisão, na comunicação com o cliente e nos serviços financeiros personalizados. Essas tecnologias viabilizam operações bancárias mais adaptáveis e responsivas, mantendo ainda um alto nível de segurança e conformidade.