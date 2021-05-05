Há fortes evidências de que há demanda para automatizar o processamento de documentos, de modo que a combinação de inteligência artificial (IA) com ferramentas de pouco código resultará na organização melhorando a produtividade dos colaboradores e impulsionando o desempenho.

Na verdade, trabalhando com nossos próprios clientes da IBM, descobrimos vários casos de uso nas quais o processamento inteligente de documentos pode ser aplicado. Discutiremos três exemplos de casos de uso abaixo e os possíveis benefícios que uma organização pode obter.

Seguros: abertura e manutenção de contas, sinistros pessoais e comerciais

abertura e manutenção de contas, sinistros pessoais e comerciais Governo: inscrição e qualificação para serviços sociais, planos de pensão e aposentadoria, alvarás e licenças

inscrição e qualificação para serviços sociais, planos de pensão e aposentadoria, alvarás e licenças Bancos: abertura e manutenção de contas, solicitação de hipoteca/empréstimo

Solicitação de processo de cotação e aprovação para seguro comercial

O processo de cotação e aprovação para o seguro comercial é muito competitivo, onde a primeira empresa a responder com uma cotação geralmente ganha o negócio. O desafio é que, em muitas seguradoras, esse processo exige avaliações manuais, entrada de dados de aplicação e leitura da documentação, dificultando a competição ou a escala. Isso também desvia o foco dos agentes dos serviços de consultoria, necessários para manter e expandir os negócios existentes. O processamento inteligente de documentos pode automatizar esse processo usando IA com deep learning para ler e classificar cada tipo de documento e extrair os dados apropriados desses diferentes formatos. Os dados extraídos podem, então, ser conectados a um fluxo de trabalho para acelerar o processamento de negócios para produzir a cotação e aprovar a solicitação.

Os três possíveis benefícios da aplicação do processamento inteligente de documentos são os seguintes:

Aumento da receita decorrente de mais negócios fechados sem a necessidade

de adicionar funcionários. Melhoria na experiência do cliente com maiores velocidades de processamento. Retenção e crescimento das contas de clientes existentes.

Solicitação de processamento de inscrição em serviços sociais

A inscrição em dezenas de programas de governos locais (como assistência alimentar ou moradia subsidiada) exige processamento ineficiente e manual de planilhas, pois as equipes de TI não têm Recursos para criar as soluções necessárias. Usando ferramentas de pouco código e processamento inteligente de documentos, os usuários corporativos podem criar aplicações de processamento simples, mas adequadas à finalidade, e treinar o sistema para reconhecer campos-chave a partir de formulários de inscrição. Além disso, validadores fáceis de configurar podem garantir que campos de data e campos de moeda sejam reconhecidos com precisão, e validadores simples e personalizados também podem ser criados para lidar com campos únicos, como um número de previdência social.

Os três possíveis benefícios da aplicação do processamento inteligente de documentos são os seguintes:

Aumento do número de inscrições no programa devido ao tempo de resposta mais rápido. Implementação econômica de soluções de automação personalizadas com visualização apropriada de acordo com as funções de informações de identificação pessoal. Criado por usuários corporativos com pouco ou nenhum envolvimento da TI.

Manutenção de contas para serviços bancários pessoais

Os bancos podem ter mais de 20 formulários diferentes de serviço à conta disponíveis para download em seu site. Os titulares de contas usam esses formulários para fazer alterações nas contas ou encerrar contas. Atualmente, isso pode exigir que uma equipe considerável de agentes leia esses formulários, verifique os dados e insira os dados em um sistema de gerenciamento de conta. No entanto, com ferramentas de pouco código e processamento inteligente de documentos, o banco pode criar rapidamente soluções para processar cada formulário de serviço de conta e usar o processamento inteligente de documentos para treinar o sistema em cada formulário, a fim de não apenas reconhecer campos comuns, como endereço do cliente e número da conta, mas também campos exclusivos para cada formulário.

Ao combinar com a RPA, o banco também pode pegar os dados extraídos e automatizar as alterações nos sistemas de back-end do banco. Além disso, aproveitando a classificação inteligente de documentos, os formulários de fechamento de conta podem ser sinalizados rapidamente e os agentes alertados sobre os clientes sobre possíveis riscos de voo.

Os três possíveis benefícios da aplicação do processamento inteligente de documentos são os seguintes: